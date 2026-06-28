Клубника отплодоносила: три правила ухода для щедрого урожая в следующем году

Вы узнаете:
- Когда нужно обрезать клубнику после сбора урожая
- Чем подкормить кусты для будущего урожая
- Как защитить растения от болезней и вредителей
После завершения плодоношения многие дачники перестают активно ухаживать за клубникой, считая сезон законченным. Однако именно в этот период закладывается основа будущего урожая, а правильные действия помогают растениям восстановиться, укрепить корневую систему и сформировать больше цветочных почек.
Главред решил выяснить, какие работы необходимо провести на клубничной грядке после плодоношения, чтобы получить обильный урожай в следующем сезоне.
Как рассказал опытный садовод и огородник на YouTube-канале "Наша Дача", после сбора ягод клубника нуждается в обрезке, подкормке и защите от болезней и вредителей.
Зачем обрезать клубнику после сбора ягод
Огородник объяснил, что примерно через две-три недели после окончания плодоношения стоит провести санитарную обрезку кустов. Прежде всего необходимо удалить старую, поврежденную и больную листву, которая может быть источником инфекций и местом зимовки вредителей.
"Смысл обрезки заключается в том, чтобы оставить серединку, из которой будет расти молодая листва. Основную массу листьев обрезаем таким образом, очищаем и даем пространство для роста молодых кустиков", — отмечает специалист.
Во время очистки грядок также рекомендуется убрать засохшие растительные остатки, пожелтевшие листья и погибшие кусты. По словам эксперта, именно на остатках растений часто сохраняется большая часть возбудителей грибковых заболеваний и вредителей.
Чем подкормить клубнику после плодоношения
После обрезки растения нуждаются в дополнительном питании для быстрого восстановления зеленой массы и развития корневой системы. Для этого садовод советует использовать азотные удобрения. Альтернативой специализированным препаратам может стать хорошо перепревший куриный помет, внесённый в безопасной концентрации.
"От того, насколько мы поможем развитию корней во второй половине лета, будет зависеть, сколько цветочных почек на этих корнях заложится для плодоношения в следующем году. То есть от развития корней сейчас будет зависеть, какой урожай мы соберем затем в следующем сезоне", — подчеркнул автор.
Для лучшего результата эксперт рекомендует сочетать азотную подкормку с применением укоренителей. Такой подход помогает клубнике быстрее восстановиться после нагрузки во время плодоношения и накопить ресурсы для будущего урожая.
Как защитить клубнику от болезней и вредителей
Завершающим этапом ухода после сбора ягод является профилактическая обработка насаждений. После обрезки и внесения удобрений следует провести защиту растений от насекомых-вредителей и грибковых заболеваний.
Специалист рекомендует использовать фунгициды и инсектициды для борьбы с клещами, тлей, трипсами, пятнистостью листьев и различными видами гнилей. Особенно актуальными такие обработки становятся после длительных дождей и периодов повышенной влажности.
Важно обрабатывать не только листья и кусты, но и почву между рядами, ведь именно там могут скапливаться возбудители болезней и личинки вредителей.
Подробнее о том, как ухаживать за клубникой после плодоношения, смотрите в видео.
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Об источнике: YouTube-канал "Наша дача!"
На YouTube-канал "Наша дача!" подписаны 147 тысяч человек. На канале можно найти полезные советы по садоводству и огородничеству.
Ведёт канал его автор по имени Валерий.
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