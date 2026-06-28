Клубника отплодоносила: три правила ухода для щедрого урожая в следующем году

Автор объяснил, почему после сбора ягод нельзя оставлять клубнику без присмотра до следующего сезона.

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Как развитие корневой системы влияет на количество ягод в следующем году / Коллаж: Главред, фото: скриншот с youtube.com

Вы узнаете:

Когда нужно обрезать клубнику после сбора урожая

Чем подкормить кусты для будущего урожая

Как защитить растения от болезней и вредителей

После завершения плодоношения многие дачники перестают активно ухаживать за клубникой, считая сезон законченным. Однако именно в этот период закладывается основа будущего урожая, а правильные действия помогают растениям восстановиться, укрепить корневую систему и сформировать больше цветочных почек.

Главред решил выяснить, какие работы необходимо провести на клубничной грядке после плодоношения, чтобы получить обильный урожай в следующем сезоне.

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Как рассказал опытный садовод и огородник на YouTube-канале "Наша Дача", после сбора ягод клубника нуждается в обрезке, подкормке и защите от болезней и вредителей.

Зачем обрезать клубнику после сбора ягод

Огородник объяснил, что примерно через две-три недели после окончания плодоношения стоит провести санитарную обрезку кустов. Прежде всего необходимо удалить старую, поврежденную и больную листву, которая может быть источником инфекций и местом зимовки вредителей.

"Смысл обрезки заключается в том, чтобы оставить серединку, из которой будет расти молодая листва. Основную массу листьев обрезаем таким образом, очищаем и даем пространство для роста молодых кустиков", — отмечает специалист.

Во время очистки грядок также рекомендуется убрать засохшие растительные остатки, пожелтевшие листья и погибшие кусты. По словам эксперта, именно на остатках растений часто сохраняется большая часть возбудителей грибковых заболеваний и вредителей.

Чем подкормить клубнику после плодоношения

После обрезки растения нуждаются в дополнительном питании для быстрого восстановления зеленой массы и развития корневой системы. Для этого садовод советует использовать азотные удобрения. Альтернативой специализированным препаратам может стать хорошо перепревший куриный помет, внесённый в безопасной концентрации.

"От того, насколько мы поможем развитию корней во второй половине лета, будет зависеть, сколько цветочных почек на этих корнях заложится для плодоношения в следующем году. То есть от развития корней сейчас будет зависеть, какой урожай мы соберем затем в следующем сезоне", — подчеркнул автор.

Что любит и чего не любит клубника / Инфографика: Главред

Для лучшего результата эксперт рекомендует сочетать азотную подкормку с применением укоренителей. Такой подход помогает клубнике быстрее восстановиться после нагрузки во время плодоношения и накопить ресурсы для будущего урожая.

Как защитить клубнику от болезней и вредителей

Завершающим этапом ухода после сбора ягод является профилактическая обработка насаждений. После обрезки и внесения удобрений следует провести защиту растений от насекомых-вредителей и грибковых заболеваний.

Специалист рекомендует использовать фунгициды и инсектициды для борьбы с клещами, тлей, трипсами, пятнистостью листьев и различными видами гнилей. Особенно актуальными такие обработки становятся после длительных дождей и периодов повышенной влажности.

Важно обрабатывать не только листья и кусты, но и почву между рядами, ведь именно там могут скапливаться возбудители болезней и личинки вредителей.

Подробнее о том, как ухаживать за клубникой после плодоношения, смотрите в видео.

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Об источнике: YouTube-канал "Наша дача!" На YouTube-канал "Наша дача!" подписаны 147 тысяч человек. На канале можно найти полезные советы по садоводству и огородничеству. Ведёт канал его автор по имени Валерий. "Выращиваем овощи и цветы на даче в Киевской области! Присоединяйтесь, и будем выращивать вместе", — написал он в своём профиле.

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