Секрет урожая томатов раскрыт: садоводам советуют необычный электроинструмент

В условиях аномальной жары растения становятся более уязвимыми к болезням и вредителям.

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Раскрыт невероятный способ ухода за помидорами / Коллаж: Главред, фото: freepik

Вы узнаете:

В условиях аномальной жары помидоры становятся более уязвимыми

Речь идёт об использовании обычной электрической зубной щётки

Томаты остаются одной из самых популярных культур, а в середине лета, когда растения активно плодоносят, им требуется особенно тщательный уход — регулярный полив, подкормки и формирование кустов, чтобы поддерживать развитие плодов.

Однако в условиях аномальной жары растения становятся более уязвимыми к болезням и вредителям, а процесс формирования завязей может ухудшаться, пишет Express.

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В таких случаях один из экспертов по садоводству предлагает нестандартное решение для повышения урожайности.

Речь идёт об использовании обычной электрической зубной щётки для помощи в опылении. Томаты нуждаются в переносе пыльцы с мужских частей цветка на женские, иначе завязи не образуются, и цветки просто опадают.

В открытом грунте эту работу обычно выполняют ветер и насекомые, однако в теплицах или при выращивании на подоконнике растениям часто не хватает естественного опыления. Вибрация от электрической щётки помогает имитировать колебания, которые создают насекомые и ветер, и способствует лучшему осыпанию пыльцы внутри цветка.

Метод заключается в лёгком прикосновении тыльной стороной работающей щётки к стеблю рядом с цветками на несколько секунд. Процедуру рекомендуется повторять каждые два дня, так как период, в течение которого происходит опыление, ограничен.

/ Инфографика: Главред

Растения, которые не переносят переувлажнённую почву

Садоводы обращают внимание, что на участках, где после дождей часто застаивается вода, особенно важно тщательно подбирать почвопокровные культуры. Постоянная сырость может привести к загниванию корневой системы, развитию грибковых заболеваний и даже гибели растений.

Даже устойчивые и неприхотливые виды, которые обычно хорошо растут на солнечных и сухих участках, в условиях избыточной влаги начинают ослабевать и развиваются значительно хуже.

Смотрите видео - как получить богатый урожай томатов:

Сначала семена томатов выращивают на рассаде, обеспечивая им регулярный полив и питание. После укрепления сеянцы пересаживают в открытый грунт, проводят первую подкормку и начинают профилактическую защиту от болезней.

По мере развития кустов их подвязывают, формируют, удаляя лишние побеги, и регулярно подкармливают, включая внекорневые удобрения для поддержания роста и здоровья растений. При необходимости проводят профилактические обработки и восполняют дефицит магния и кальция, особенно в период формирования завязей.

В начале августа прищипывают верхушки, чтобы растение направило силы на созревание плодов. Завершается сезон сбором полностью поспевших томатов.

Ранее садовник дал действенный совет. Один предмет очень легко использовать, а эффект от него будет заметен мгновенно.

Напомним, ранее Главред писал о том, что делать с опавшей листвой. Есть несколько замечательных вариантов, как переработать опавшие листья, чтобы они принесли пользу садовому участку и домашним растениям.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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