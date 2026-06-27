Секрет урожая томатов раскрыт: садоводам советуют необычный электроинструмент

Вы узнаете:
- В условиях аномальной жары помидоры становятся более уязвимыми
- Речь идёт об использовании обычной электрической зубной щётки
Томаты остаются одной из самых популярных культур, а в середине лета, когда растения активно плодоносят, им требуется особенно тщательный уход — регулярный полив, подкормки и формирование кустов, чтобы поддерживать развитие плодов.
Однако в условиях аномальной жары растения становятся более уязвимыми к болезням и вредителям, а процесс формирования завязей может ухудшаться, пишет Express.
В таких случаях один из экспертов по садоводству предлагает нестандартное решение для повышения урожайности.
Речь идёт об использовании обычной электрической зубной щётки для помощи в опылении. Томаты нуждаются в переносе пыльцы с мужских частей цветка на женские, иначе завязи не образуются, и цветки просто опадают.
В открытом грунте эту работу обычно выполняют ветер и насекомые, однако в теплицах или при выращивании на подоконнике растениям часто не хватает естественного опыления. Вибрация от электрической щётки помогает имитировать колебания, которые создают насекомые и ветер, и способствует лучшему осыпанию пыльцы внутри цветка.
Метод заключается в лёгком прикосновении тыльной стороной работающей щётки к стеблю рядом с цветками на несколько секунд. Процедуру рекомендуется повторять каждые два дня, так как период, в течение которого происходит опыление, ограничен.
Растения, которые не переносят переувлажнённую почву
Садоводы обращают внимание, что на участках, где после дождей часто застаивается вода, особенно важно тщательно подбирать почвопокровные культуры. Постоянная сырость может привести к загниванию корневой системы, развитию грибковых заболеваний и даже гибели растений.
Даже устойчивые и неприхотливые виды, которые обычно хорошо растут на солнечных и сухих участках, в условиях избыточной влаги начинают ослабевать и развиваются значительно хуже.
Смотрите видео - как получить богатый урожай томатов:
Сначала семена томатов выращивают на рассаде, обеспечивая им регулярный полив и питание. После укрепления сеянцы пересаживают в открытый грунт, проводят первую подкормку и начинают профилактическую защиту от болезней.
По мере развития кустов их подвязывают, формируют, удаляя лишние побеги, и регулярно подкармливают, включая внекорневые удобрения для поддержания роста и здоровья растений. При необходимости проводят профилактические обработки и восполняют дефицит магния и кальция, особенно в период формирования завязей.
В начале августа прищипывают верхушки, чтобы растение направило силы на созревание плодов. Завершается сезон сбором полностью поспевших томатов.
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Об источнике: Express.co.uk
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