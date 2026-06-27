Как предотвратить пожелтение лука: простые, но эффективные методы подкормки

Вы узнаете:
- Почему лук желтеет и как это исправить
- Какие домашние удобрения помогают растению
Лук должен оставаться зеленым на протяжении всего периода роста. Однако иногда огородники могут заметить, что листья начинают постепенно желтеть. Спасти растение можно с помощью домашних удобрений.
Главред решил разобраться, чем поливать лук в июле, чтобы он не желтел.
Почему лук начинает желтеть на грядке
Лук должен сохранять свою ярко-зеленую листву почти на протяжении всего периода роста. Если он начинает увядать или желтеть в первые месяцы лета, растение подает сигнал о том, что его что-то беспокоит, пишет deccoria.pl.
В частности, одной из самых распространенных причин пожелтения листьев является дефицит азота. Нехватка этого элемента приводит к задержке роста, бледно-зеленой листве и постепенному пожелтению. Это также становится причиной того, что луковицы остаются меньшего размера и быстрее созревают.
О чем могут сигнализировать желтые кончики листьев лука
Желтые кончики на листьях лука также могут быть результатом:
- длительной засухи;
- переувлажнения корней;
- дефицита калия или магния;
- повреждений, вызванных плесенью;
- грибковых заболеваний, особенно в дождливую погоду.
Если листья лука не только желтые, но и вялые, и легко отрываются от луковицы, проблема может быть в вредителях или гнили.
Если растения просто бледные и растут медленнее, чем обычно, чаще всего виновником является дефицит питательных веществ.
Чем подкормить лук
Если у лука нет никаких признаков болезни, можно использовать домашние удобрения. Для этого подойдут несколько простых смесей, которые помогут быстро стимулировать рост растений.
- Аммиачная подкормка
Это один из самых популярных способов быстро обеспечить лук азотом. Добавьте 2–3 столовые ложки аммиака на 10 литров воды и полейте растения только у корней. Это удобрение следует использовать не чаще, чем раз в 10–14 дней.
- Дрожжевое удобрение
Дрожжи способствуют росту полезных почвенных микроорганизмов. Чтобы приготовить удобрение, нужно развести 100 г свежих дрожжей в 10 литрах теплой воды и оставить на несколько часов. Поливать лук этой смесью следует раз в две недели.
- Древесная зола
Это природный источник калия, кальция и микроэлементов. Можно разбросать примерно 1 стакан золы на 1 м.кв грядки. Это удобрение повысит устойчивость растения к стрессу, связанному с жарой и периодической нехваткой воды.
Что делать, когда желтеет листва лука – видео:
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Об источнике: Deccoria
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