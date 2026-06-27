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Как предотвратить пожелтение лука: простые, но эффективные методы подкормки

Мария Николишин
27 июня 2026, 12:46
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Желтые листья лука могут свидетельствовать о различных проблемах.
Как предотвратить пожелтение лука: простые, но эффективные методы подкормки
Подкормка лука летом / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Почему лук желтеет и как это исправить
  • Какие домашние удобрения помогают растению

Лук должен оставаться зеленым на протяжении всего периода роста. Однако иногда огородники могут заметить, что листья начинают постепенно желтеть. Спасти растение можно с помощью домашних удобрений.

Главред решил разобраться, чем поливать лук в июле, чтобы он не желтел.

видео дня

Почему лук начинает желтеть на грядке

Лук должен сохранять свою ярко-зеленую листву почти на протяжении всего периода роста. Если он начинает увядать или желтеть в первые месяцы лета, растение подает сигнал о том, что его что-то беспокоит, пишет deccoria.pl.

В частности, одной из самых распространенных причин пожелтения листьев является дефицит азота. Нехватка этого элемента приводит к задержке роста, бледно-зеленой листве и постепенному пожелтению. Это также становится причиной того, что луковицы остаются меньшего размера и быстрее созревают.

О чем могут сигнализировать желтые кончики листьев лука

Желтые кончики на листьях лука также могут быть результатом:

  • длительной засухи;
  • переувлажнения корней;
  • дефицита калия или магния;
  • повреждений, вызванных плесенью;
  • грибковых заболеваний, особенно в дождливую погоду.

Если листья лука не только желтые, но и вялые, и легко отрываются от луковицы, проблема может быть в вредителях или гнили.

Если растения просто бледные и растут медленнее, чем обычно, чаще всего виновником является дефицит питательных веществ.

Как вырастить большой лук
Как вырастить большой лук / Инфографика: Главред

Чем подкормить лук

Если у лука нет никаких признаков болезни, можно использовать домашние удобрения. Для этого подойдут несколько простых смесей, которые помогут быстро стимулировать рост растений.

  • Аммиачная подкормка

Это один из самых популярных способов быстро обеспечить лук азотом. Добавьте 2–3 столовые ложки аммиака на 10 литров воды и полейте растения только у корней. Это удобрение следует использовать не чаще, чем раз в 10–14 дней.

  • Дрожжевое удобрение

Дрожжи способствуют росту полезных почвенных микроорганизмов. Чтобы приготовить удобрение, нужно развести 100 г свежих дрожжей в 10 литрах теплой воды и оставить на несколько часов. Поливать лук этой смесью следует раз в две недели.

  • Древесная зола

Это природный источник калия, кальция и микроэлементов. Можно разбросать примерно 1 стакан золы на 1 м.кв грядки. Это удобрение повысит устойчивость растения к стрессу, связанному с жарой и периодической нехваткой воды.

Что делать, когда желтеет листва лука – видео:

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Об источнике: Deccoria

Deccoria.pl — крупный польский интернет-портал о доме, саде и интерьере, который предлагает практические советы, идеи и вдохновение для обустройства пространства. На сайте публикуются материалы о садоводстве, уходе за растениями, ремонте, дизайне интерьеров и бытовых лайфхаках.

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