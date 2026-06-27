Как предотвратить пожелтение лука: простые, но эффективные методы подкормки

Желтые листья лука могут свидетельствовать о различных проблемах.

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Подкормка лука летом / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему лук желтеет и как это исправить

Какие домашние удобрения помогают растению

Лук должен оставаться зеленым на протяжении всего периода роста. Однако иногда огородники могут заметить, что листья начинают постепенно желтеть. Спасти растение можно с помощью домашних удобрений.

Главред решил разобраться, чем поливать лук в июле, чтобы он не желтел.

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Почему лук начинает желтеть на грядке

Лук должен сохранять свою ярко-зеленую листву почти на протяжении всего периода роста. Если он начинает увядать или желтеть в первые месяцы лета, растение подает сигнал о том, что его что-то беспокоит, пишет deccoria.pl.

В частности, одной из самых распространенных причин пожелтения листьев является дефицит азота. Нехватка этого элемента приводит к задержке роста, бледно-зеленой листве и постепенному пожелтению. Это также становится причиной того, что луковицы остаются меньшего размера и быстрее созревают.

О чем могут сигнализировать желтые кончики листьев лука

Желтые кончики на листьях лука также могут быть результатом:

длительной засухи;

переувлажнения корней;

дефицита калия или магния;

повреждений, вызванных плесенью;

грибковых заболеваний, особенно в дождливую погоду.

Если листья лука не только желтые, но и вялые, и легко отрываются от луковицы, проблема может быть в вредителях или гнили.

Если растения просто бледные и растут медленнее, чем обычно, чаще всего виновником является дефицит питательных веществ.

Как вырастить большой лук / Инфографика: Главред

Чем подкормить лук

Если у лука нет никаких признаков болезни, можно использовать домашние удобрения. Для этого подойдут несколько простых смесей, которые помогут быстро стимулировать рост растений.

Аммиачная подкормка

Это один из самых популярных способов быстро обеспечить лук азотом. Добавьте 2–3 столовые ложки аммиака на 10 литров воды и полейте растения только у корней. Это удобрение следует использовать не чаще, чем раз в 10–14 дней.

Дрожжевое удобрение

Дрожжи способствуют росту полезных почвенных микроорганизмов. Чтобы приготовить удобрение, нужно развести 100 г свежих дрожжей в 10 литрах теплой воды и оставить на несколько часов. Поливать лук этой смесью следует раз в две недели.

Древесная зола

Это природный источник калия, кальция и микроэлементов. Можно разбросать примерно 1 стакан золы на 1 м.кв грядки. Это удобрение повысит устойчивость растения к стрессу, связанному с жарой и периодической нехваткой воды.

Что делать, когда желтеет листва лука – видео:

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