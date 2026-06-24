Перец завяжется вдвое лучше: автор поделился рецептом действенного "коктеля"

Эксперт объяснил, какие ошибки в уходе заставляют растение сбрасывать цветы и терять будущий урожай.

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Садовод поделился схемой ухода, которая помогает получить обильный урожай / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему перец сбрасывает цветы и завязь

Какая подкормка помогает сформировать больше плодов

Зачем удалять коронный цветок на кустах перца

Многие дачники сталкиваются с неприятной проблемой — болгарский перец начинает сбрасывать цветы и завязи, что напрямую влияет на будущий урожай. Причиной этого часто становится не болезнь растения, а неблагоприятные условия выращивания и ошибки в уходе.

Как рассказалавтор YouTube-канала "Сад возле дома", болгарский перец — теплолюбивая культура, которая остро реагирует на резкие перепады температур. Значительная разница между дневной жарой и ночной прохладой создает для растения стрессовые условия. В результате куст начинает сбрасывать цветы и завязи, чтобы уменьшить нагрузку и сохранить жизнеспособность.

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Дополнительным фактором риска становится неправильный полив. Многие огородники считают, что опадение цветков связано с недостатком влаги, поэтому начинают обильно поливать грядки. Однако избыток воды ухудшает доступ кислорода к корневой системе, что только усиливает стресс для растения.

Чем подкормить перец для образования завязи

Специалист рекомендует в период цветения пересмотреть схему подкормки. Если на начальных этапах развития перец нуждается в азоте для наращивания зеленой массы, то во время формирования бутонов основную роль играют калий, фосфор и бор.

Борная кислота считается одним из самых эффективных средств для улучшения опыления и образования завязи. Как отмечает специалист: "Борная кислота творит настоящие чудеса с перцем в июне, бор отвечает за прорастание пыльцевых зерен, можно представить, что бор работает как специальный клей, он помогает пыльце прочно закрепиться на пестике".

Что означает каждый цвет болгарского перца / Инфографика: Главред

Для приготовления рабочего раствора необходимо растворить 2 грамма борной кислоты в небольшом количестве горячей воды температурой 60–70 градусов, после чего довести объем до 10 литров чистой водой. Опрыскивание рекомендуется проводить в утренние или вечерние часы.

Как защитить перец от верхушечной гнили

Особое внимание следует уделить профилактике верхушечной гнили. Эта проблема проявляется в виде темных пятен на кончиках плодов и часто ошибочно воспринимается как грибковое заболевание. На самом деле причиной является дефицит кальция, который участвует в формировании клеточных стенок.

"В июне обязательно нужно дать растению кальций, лучше всего для этого подходит кальциевая селитра: нужно взять 10 г удобрения на 10 л воды и опрыскать растения по листьям", — говорится в видео.

Не менее важным элементом ухода является правильное формирование куста. Огородник советует удалять коронный цветок — первый бутон, который образуется в месте ветвления стебля. Такой прием стимулирует развитие новых побегов и увеличивает количество будущих плодов. Также рекомендуется удалять нижние листья и лишние пасынки для улучшения вентиляции и доступа света.

Что любит и чего не любит перец / Инфографика: Главред

Как правильно подкормить перец и избежать потери завязи — смотрите в видео.

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Об источнике: YouTube-канал "Сад возле дома" На канале "Сад біля Хати" рассказывают, как правильно ухаживать за садом и огородом, получать богатый урожай и избегать типичных ошибок. В видео демонстрируются простые и эффективные методы выращивания овощей и фруктов, раскрываются секреты почвы и удобрений, а также даются советы по естественной защите растений от вредителей.

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