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Помидоры этого не простят: когда их нужно поливать, чтобы не уничтожить урожай

Дарья Пшеничник
23 июня 2026, 16:33
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Рекомендуется поливать помидоры ранним утром. Это позволяет влаге полностью впитаться в почву до наступления дневной жары.
помидоры
Как правильно поливать помидоры / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

видео дня
  • Какое время идеально подходит для полива помидоров
  • Как отличить недостаток и избыток влаги на грядке
  • Каковы основные ошибки при поливе томатов

Летний сезон в разгаре, и тысячи садоводов традиционно посвящают время уходу за огородами. Однако эксперты американского издания Martha Stewart предупреждают, что один из важнейших ритуалов — полив томатов — часто становится для них роковым из-за использования устаревших стереотипов.

Как выяснилось, универсального графика полива, который так часто ищут в интернете, просто не существует. Попытка увлажнять грядки "по расписанию" является главной причиной заболеваний растений.

Когда лучше всего поливать помидоры

Специалисты отмечают, что неправильное увлажнение — это главный фактор стресса для куста. Когда растение ослабевает, оно мгновенно становится мишенью для инфекций. Чтобы этого избежать, агрономы советуют выработать одну железную привычку — поливать помидоры исключительно ранним утром.

Утренняя влага успевает полностью пропитать почву до наступления полуденной жары. Кроме того, это защищает листья от длительного пребывания во влажном состоянии, что является лучшей профилактикой грибковых патогенов, в частности опасного фитофтороза.

Ловушка для огородника: когда симптомы одинаковы

Самый коварный момент в выращивании этой культуры — распознать, чего именно хочет растение. Дело в том, что обезвоженный куст и куст, который буквально тонет в воде, выглядят одинаково: в обоих случаях листья вянут, а стебли поникают.

Эксперты советуют обращать внимание на детали:

  • При переувлажнении: листья становятся мягкими и желтеют, на них появляются коричневые пятна, стебли набухают, а плоды начинают трескаться из-за чрезмерного внутреннего давления.
  • При засухе: почва растрескивается, а листья становятся сухими на ощупь.

Для проверки специалисты рекомендуют использовать "тест пальца": погрузите его в почву на 5–7 см. Если на такой глубине сухо — пора доставать лейку, если ощущается влага — полив стоит отложить, даже если верхний слой почвы кажется сухим.

Режим зависит от места выращивания томатов

Поскольку единого правила нет, объем воды и частоту полива нужно подстраивать под условия выращивания кустов.

В частности, помидоры в небольших контейнерах или горшках на террасе высыхают мгновенно, поэтому в разгар летней жары им может потребоваться полив даже дважды в день. Зато растения на приподнятых грядках или в открытом грунте удерживают влагу гораздо дольше. Для них оптимальным решением станет медленный, но глубокий и тщательный полив под корень лишь раз в неделю.

Три ошибки, которые сводят ваши усилия на нет

Специалисты выделяют три основных фактора, которые чаще всего приводят к потере урожая:

  • Эффект "мокрых ног". Томаты категорически не приспособлены к застою воды. Если у вас тяжелая глинистая почва, она удерживает влагу днями, поэтому полив должен быть более редким. Хорошо дренированная земля — это базовая потребность этой культуры.
  • Полив сверху (дождевание). Использование автоматических разбрызгивателей или полив из шланга по листьям — это прямой путь к гибели куста. Мокрые листья являются идеальной средой для размножения болезней, поэтому воду следует направлять строго под корень.
  • Водяные "качели". Нерегулярный хаотичный полив (то засуха, то наводнение) блокирует транспортировку кальция к плодам. Результат такого стресса — развитие верхушечной гнили, которая делает помидоры непригодными для употребления в пищу.

Поэтому выращивание томатов — это прекрасный способ замедлить темп жизни и получить удовольствие от общения с природой. Но вместо того, чтобы действовать по шаблонам, анализируйте погоду, тип почвы и возраст растения. Только индивидуальный подход гарантирует сочные плоды на вашем столе.

Смотрите видео о том, как правильно поливать томаты:

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Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) — компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти отточенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, простые советы по развлечениям, а также различные рекомендации по уходу за красотой.

Цель заключается в том, чтобы обучать, вдохновлять и предлагать идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница проекта, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

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