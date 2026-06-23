Помидоры будут крупнее и слаще: чем подкормить во время плодоношения

В период плодоношения потребности томатов в питательных веществах меняются.

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Подкормка помидоров летом / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

Почему помидоры хуже завязывают плоды в жару

Как приготовить эффективное удобрение для роста помидоров

Иногда бывает, что у помидоров возникают трудности с завязыванием плодов. Помимо дефицита минералов, причиной этого также является погода. Высокие температуры и плохая циркуляция воздуха снижают эффективность опыления, и растение сбрасывает часть бутонов. Поэтому решающее значение имеет удобрение.

Главред решил разобраться, как удобрять помидоры в период плодоношения.

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Можно ли удобрять помидоры содой

Многие люди используют соду в качестве удобрения, чтобы увеличить урожай помидоров. Но она снабжает растение натрием, хотя во время активного роста и плодоношения помидорам нужны совсем другие элементы: азот, фосфор, калий, кальций и магний, которые регулируют созревание плодов, пишет deccoria.pl.

"Регулярный полив помидоров раствором соды может нарушить хрупкий химический баланс почвы. Избыток ионов натрия повышает засоленность почвы, затрудняя доступ корней к воде и ценным минералам. Во время плодоношения такой дефицит быстро сказывается на качестве урожая", — говорят эксперты.

Чем подкормить помидоры в период плодоношения

Лучше всего для подкормки помидоров в период плодоношения подходит настой из окопника. Это растение имеет очень глубокую корневую систему, что позволяет ему поглощать калий и другие минералы из нижних слоев почвы и накапливать их в листьях.

Почему желтеют листья помидоров / Инфографика: Главред

Как приготовить удобрение из окопника

Чтобы приготовить удобрение, нужно залить примерно 1 кг свежих листьев окопника 10 литрами воды и оставить бродить на 2–3 недели. Готовое жидкое удобрение перестанет пениться и приобретет темный цвет.

Перед использованием его обычно разбавляют в соотношении 1:10 с водой. Поливать им помидоры следует раз в 7–10 дней, обязательно по предварительно увлажненной почве.

Чем подкармливать помидоры в июле – видео:

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