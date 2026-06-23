Помидоры будут крупнее и слаще: чем подкормить во время плодоношения

Вы узнаете:
- Почему помидоры хуже завязывают плоды в жару
- Как приготовить эффективное удобрение для роста помидоров
Иногда бывает, что у помидоров возникают трудности с завязыванием плодов. Помимо дефицита минералов, причиной этого также является погода. Высокие температуры и плохая циркуляция воздуха снижают эффективность опыления, и растение сбрасывает часть бутонов. Поэтому решающее значение имеет удобрение.
Главред решил разобраться, как удобрять помидоры в период плодоношения.
Можно ли удобрять помидоры содой
Многие люди используют соду в качестве удобрения, чтобы увеличить урожай помидоров. Но она снабжает растение натрием, хотя во время активного роста и плодоношения помидорам нужны совсем другие элементы: азот, фосфор, калий, кальций и магний, которые регулируют созревание плодов, пишет deccoria.pl.
"Регулярный полив помидоров раствором соды может нарушить хрупкий химический баланс почвы. Избыток ионов натрия повышает засоленность почвы, затрудняя доступ корней к воде и ценным минералам. Во время плодоношения такой дефицит быстро сказывается на качестве урожая", — говорят эксперты.
Чем подкормить помидоры в период плодоношения
Лучше всего для подкормки помидоров в период плодоношения подходит настой из окопника. Это растение имеет очень глубокую корневую систему, что позволяет ему поглощать калий и другие минералы из нижних слоев почвы и накапливать их в листьях.
Как приготовить удобрение из окопника
Чтобы приготовить удобрение, нужно залить примерно 1 кг свежих листьев окопника 10 литрами воды и оставить бродить на 2–3 недели. Готовое жидкое удобрение перестанет пениться и приобретет темный цвет.
Перед использованием его обычно разбавляют в соотношении 1:10 с водой. Поливать им помидоры следует раз в 7–10 дней, обязательно по предварительно увлажненной почве.
Чем подкармливать помидоры в июле – видео:
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Об источнике: Deccoria
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