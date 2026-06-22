Как правильно поливать сад в жару: названо лучшее время суток

Большинство огородников допускают одну и ту же ошибку при поливе летом. Когда растения лучше всего усваивают влагу и как избежать распространенных проблем.

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Когда лучше всего поливать растения / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Почему утренний полив не всегда является лучшим решением

В какое время суток растения лучше всего усваивают влагу

Как вечерний полив помогает пережить жару

Правильный полив растений в жару — главное, что нужно для их жизни и хорошего вида. Многие люди привыкли делать это по старым правилам. Однако выбор правильного времени для полива имеет гораздо больше нюансов, чем кажется. Если поливать растения в нужное время, они будут меньше подвергаться стрессу. Это также защитит цветы и кустарники от болезней, солнечных ожогов и резких перепадов температуры, а корни смогут поглотить из почвы как можно больше влаги. Главред расскажет об этом подробнее.

Как пишет Polskieradio24 со ссылкой на экспертов по садоводству компании Blooming Expert, вопреки распространённому мнению, утро — не лучшее время для полива. Специалисты говорят, что идеально поливать растения поздним днём или ранним вечером. Лучше всего делать это между 16:00 и 18:00.

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Почему вечерний полив спасает растения от жары

Когда летняя жара очень сильная, верхний слой почвы высыхает почти мгновенно. Если оставить кусты и цветы без воды на всю ночь и ждать до утра, они могут серьезно пострадать из-за длительной нехватки влаги.

Полив в промежутке между 16:00 и 18:00 имеет несколько важных преимуществ.

Видео о том, какие ошибки чаще всего допускают при поливе огорода, можно посмотреть здесь:

Влага дольше остается в почве

Солнце уже не так активно и начинает садиться. Благодаря этому вода не испаряется мгновенно, как это бывает днём. У растений есть достаточно времени, чтобы постепенно впитать влагу из почвы.

Меньше стресса и риска повреждений

Растения не испытывают температурного шока. Такой шок часто возникает, когда на раскаленную солнцем землю выливают холодную воду из шланга или ведра.

Конечно, даже после захода солнца земля ещё долго остаётся тёплой. Поэтому часть воды всё равно испаряется. Но в жаркие дни гораздо важнее дать корням получить влагу именно вечером, чем заставлять растение страдать от жажды до утра.

Главное правило летнего полива, которое защитит растения от болезней

Садоводы также напоминают о простом правиле, которое поможет защитить сад от опасных заболеваний. Поливайте воду непосредственно под корень, в почву под кустом или цветком.

Старайтесь, чтобы капли воды не попадали на листья. Если влага останется на них на всю ночь, образуется сырость. А это идеальные условия для появления грибка и других болезней, из-за которых растения начинают портиться.

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