Второй урожай к осени: какие культуры успеют вырасти на освободившихся грядках

После сбора чеснока, лука и зелени грядки не стоит оставлять пустыми. Какие культуры можно посеять в конце июня и получить ещё один урожай.

https://glavred.info/sad-ogorod/drugiy-urozhay-do-oseni-yaki-kulturi-vstignut-virosti-na-zvilnenih-gryadkah-10773662.html Ссылка скопирована

Что посеять в июне? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Что можно посеять на освободившихся грядках в июне

Почему не стоит оставлять землю пустой

В июне на многих огородах начинают освобождаться первые грядки. Огородники уже собирают урожай озимого чеснока, раннего лука и зелени. Вместо того чтобы оставлять землю пустой, где быстро появятся сорняки, участки можно использовать повторно. Это поможет получить еще один урожай до конца сезона.

Такой вариант особенно пригодится тем, чей огород пострадал от непогоды или града. Главред расскажет, какие культуры стоит посеять на освободившихся грядках в конце июня.

видео дня

Как отмечают авторы YouTube-канала "Красивые цветы, овощи, огород", во второй половине июня Луна переходит в фазу роста, что считается благоприятным периодом для развития зелени и культур, которые формируют урожай над землей.

Лучшими днями для повторных посевов они называют период с 24 по 26 июня. В это время почва уже хорошо прогрета, поэтому семена всходят быстро и дружно.

Какие культуры можно посеять в конце июня

Для повторного использования грядок лучше всего подходят зелень и раннеспелые овощи.

Укроп и петрушка

Перед посевом семена этих культур рекомендуют подготовить.

Мы обязательно замачиваем семена укропа и петрушки на полчаса в трехпроцентном растворе перекиси водорода, — делятся опытом авторы канала.

Перед посевом грядку нужно хорошо увлажнить, а после — накрыть агроволокном, чтобы защитить землю от пересыхания под солнцем.

Ранние огурцы

Для летнего посева лучше всего выбирать гибриды, которые созревают за 38–40 дней.

Выбирайте гибридные огурцы, чтобы получить урожай, а не только много листьев и цветов, — советуют огородники.

Видео о том, что можно посеять на огороде в июне, можно посмотреть здесь:

Кабачки и сладкая кукуруза

Рядом с огурцами можно посеять раннюю сладкую кукурузу. Эти культуры хорошо соседствуют и не мешают друг другу развиваться.

Кабачки также стоит выбирать ранних сортов. Компактные кусты занимают меньше места, но при этом способны обеспечить щедрый урожай.

Чем засеять грядки для восстановления почвы

Если потребности в дополнительном урожае нет, землю все равно не стоит оставлять пустой. Гораздо полезнее засеять её сидератами — растениями, которые улучшают структуру почвы и подавляют рост сорняков.

Из сидератов летом у нас очень хорошо растет овес. Горчицу не используем, так как она привлекает много вредителей и не дает желаемого результата. А овес к осени наращивает хорошую зеленую массу, которую затем можно заделать в почву, — советуют специалисты.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: YouTube-канал "Красивые цветы, овощи, огород" "Красивые цветы, овощи, огород" — канал на YouTube, посвященный выращиванию цветов, обильным урожаям овощей, фруктов и ягод на приусадебных участках, на дачах и в садах. Авторы канала более тридцати лет выращивают цветы, овощи, садовые деревья и ягодные кустарники, используя различные технологии. Они делятся секретами получения больших урожаев и своим опытом.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред