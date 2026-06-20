Что делать с картофелем во время цветения — как повысить урожайность

Огородникам объяснили, почему избыток азота вредит картофелю и какие меры помогут получить значительно больше крупных и здоровых клубней в конце сезона.

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Как увеличить урожай картофеля / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

Почему пышная ботва не гарантирует большого урожая

Какие удобрения нужны картофелю во время цветения

Зачем окучивать кусты и как делать это правильно

Для большинства украинцев выращивание картофеля на собственном приусадебном участке — это не просто традиция, но и отличный способ обеспечить семью качественными и экологически чистыми продуктами на всю зиму. Однако часто бывает так, что на огород потрачено много сил и времени, кусты стоят зеленые и высокие, а при копании в лунке обнаруживается лишь несколько мелких картофелин. Чтобы труд не был напрасным, растению нужно помочь именно в тот момент, когда оно начинает формировать будущие плоды под землей. Подробнее расскажет Главред.

На YouTube-канале "Моя дача, сад, огород и всё вокруг них" поделились собственным опытом и объяснили, какие ошибки чаще всего мешают хозяевам получить желаемый результат и как их легко исправить без лишних затрат на дорогую химию.

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Почему обильная ботва не гарантирует большого урожая картофеля

Самая распространенная ошибка многих огородников — чрезмерное увлечение азотными удобрениями, такими как свежий навоз или мочевина. Когда растение получает слишком много азота, оно начинает активно наращивать зеленую массу. Кусты становятся пышными, толстыми и темно-зелеными, но вся сила уходит "в ботву", а не в корень.

В период, когда на картофеле появляются первые бутоны, ему нужны совсем другие элементы — калий и фосфор. Именно они отвечают за то, чтобы куст прекратил бурный рост листьев и перенаправил все силы на формирование и наливание подземных клубней.

Для того чтобы картофель завязал максимальное количество плодов, ему нужен не азот, который выгонит лишь большую ботву, а правильный баланс калия и фосфора именно в период бутонизации, — подчеркивает автор видео.

Как правильно окучивать картофель для увеличения урожая

Картофель устроен так, что новые плоды растут не на самом корне, а на специальных подземных боковых побегах — столонах. Чем длиннее та часть стебля, которая находится под землей во влаге и темноте, тем больше таких побегов сможет выпустить растение. Именно поэтому обычное окучивание является одним из самых важных способов увеличить урожай.

Когда мы подгораживаем землю к кусту, мы буквально расширяем "полезную площадь" для будущего картофеля. Делать это нужно несколько раз за сезон, обязательно ориентируясь на погоду и состояние почвы.

Каждое дополнительное окучивание влажной землей — это плюс несколько новых клубней на вашем кусте. Главное — делать это аккуратно, чтобы не повредить уже имеющиеся корешки, — советуют в видео.

Видео о том, что нужно сделать, чтобы получить хороший урожай картофеля, можно посмотреть здесь:

Что и когда нужно делать, чтобы картофеля было больше

Чтобы картофеля под кустом завязалось действительно много, эксперты советуют придерживаться нескольких золотых правил ухода.

Используйте обычную золу

Это один из лучших и абсолютно бесплатных источников калия и фосфора. Его можно подсыпать под кусты перед окучиванием или делать из него водный раствор для полива.

Поливайте во время цветения

Именно в этот период картофель больше всего нуждается во влаге. Если стоит засуха, без полива значительная часть завязи просто засохнет.

Выбирайте подходящее время для работы

Любую подкормку или полив следует проводить рано утром или уже вечером, когда зайдет солнце. Если опрыскивать кусты в жару, капли воды будут действовать как линзы, и растение получит сильные ожоги листьев.

Окучивайте по влажной земле

Окучивать кусты сухой, горячей как пепел почвой — большая ошибка. Лучше всего проводить окучивание на следующий день после хорошего дождя или после искусственного полива, когда земля прохладная и влажная.

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Об источнике: YouTube-канал "Моя дача, сад, огород и всё вокруг них" YouTube-канал "Моя дача, сад, огород и всё вокруг них" — это украиноязычный образовательно-практический ресурс о садоводстве и огородничестве. Автор канала делится пошаговыми рекомендациями по выращиванию овощей, ягод и уходу за приусадебным участком. Контент ориентирован как на начинающих, так и на опытных огородников и основан на реальном практическом опыте выращивания культур в открытом грунте и тепличных условиях. Значительная часть видео посвящена подкормке растений, защите от болезней и восстановлению культур после погодных стрессов.

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