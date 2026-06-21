Подкормка помидоров в июне и июле: садовник поделился рецептом против гнили

Специалист рассказал об основных причинах появления тёмных пятен на плодах и о способах их предотвращения.

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Как правильно вносить кальциевую селитру для стабильного роста / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот youtube.com

Вы узнаете:

Почему кальций необходим для здорового урожая томатов

Как предотвратить появление верхушечной гнили плодов

Как правильно использовать кальциевую селитру

Кальций играет ключевую роль в формировании здорового урожая томатов, однако многие огородники недооценивают значение этого элемента. Даже регулярное использование комплексных удобрений не всегда обеспечивает растения необходимым количеством кальция, ведь в большинстве стандартных смесей он отсутствует.

Главред решил выяснить, почему недостаток кальция может привести к потере урожая и как правильно подкармливать помидоры для защиты от опасных заболеваний.

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Как отметил опытный садовод на YouTube-канале "Наша дача", причина кроется в химических свойствах кальция. Он легко вступает в реакцию с фосфором и серой, поэтому производители не могут сочетать эти компоненты в одном удобрении. Поэтому кальций необходимо вносить отдельно.

Почему кальций важен для томатов

Кальций участвует в формировании прочных клеточных стенок растения, влияет на развитие плодов и помогает культуре легче переносить стрессовые погодные условия. Его дефицит быстро сказывается на состоянии кустов и качестве будущего урожая.

При недостатке кальция плоды формируются слабыми, а растения становятся более уязвимыми к жаре и другим неблагоприятным факторам. Именно поэтому регулярное внесение этого элемента является важной частью ухода за томатами в течение всего сезона.

Верхушечная гниль томатов: что вызывает проблему

Одним из самых распространенных последствий дефицита кальция является верхушечная гниль. Это физиологическое нарушение, способное существенно снизить урожайность томатов и сладкого перца.

Первыми признаками проблемы становятся тёмные пятна на нижней части плодов, которые постепенно увеличиваются в размерах.

"Она не инфекционная, она не передается от растения к растению, но возникает по двум причинам — это недостаточное количество кальция для растения и, во-вторых, плохая вентиляция в теплице, где выращиваются растения, или между растениями, если это растения открытого грунта", — добавил огородник.

Эксперт подчеркнул, что усвоение кальция напрямую зависит от водного режима растения. Корневая система получает этот элемент вместе с влагой и транспортирует его к листьям и плодам.

В жаркую погоду этот процесс может нарушаться. Особенно это касается теплиц, где из-за высокой влажности ухудшается испарение воды с листьев. В результате корни поглощают меньше влаги, а поступление кальция к плодам замедляется.

Что любят и чего не любят томаты / Инфографика: Главред

Как правильно использовать кальциевую селитру

Для профилактики дефицита кальция огородники часто применяют кальциевую селитру. Чтобы получить максимальный эффект, важно соблюдать рекомендуемые нормы внесения.

Для приготовления рабочего раствора используют 20–25 граммов кальциевой селитры на 10 литров воды. Под каждый куст рекомендуется вносить чуть больше одного литра готового раствора. Если используется система капельного полива, норму рассчитывают индивидуально — от 1 до 2 граммов сухого вещества на одно растение.

Автор советует начинать подкормку примерно с шестой недели развития томатов и повторять процедуру каждые 10 дней до окончания плодоношения.

Как подкармливать помидоры под корень

Корневой способ внесения удобрений считается наиболее эффективным для томатов. Перед подкормкой почву необходимо хорошо увлажнить чистой водой примерно за час до процедуры.

Почему желтеют листья помидоров / Инфографика: Главред

После этого под каждое взрослое растение вносят чуть больше одного литра подготовленного раствора. Такой подход позволяет питательным веществам равномерно распределяться в прикорневой зоне и снижает риск повреждения корневой системы.

Как правильно подкармливать томаты кальцием, чтобы избежать верхушечной гнили — смотрите в видео.

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Об источнике: YouTube-канал "Наша дача!" На YouTube-канал "Наша дача!" подписаны 147 тысяч человек. На канале можно найти полезные советы по садоводству и огородничеству. Ведёт канал его автор по имени Валерий. "Выращиваем овощи и цветы на даче в Киевской области! Присоединяйтесь, и будем выращивать вместе", — написал он в своём профиле.

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