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Посев моркови в июне и июле: правила выращивания и хранения

Марина Иваненко
20 июня 2026, 21:12
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Чтобы получить крупные и сладкие корнеплоды, важно правильно провести летний посев моркови. Проверенные советы по посадке и уходу за растениями.
Посев моркови летом
Посев моркови летом / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

  • Почему морковь лучше сеять летом, а не весной
  • Когда лучше всего проводить летний посев моркови
  • Как ухаживать за летней морковью после появления всходов

Летний период на огороде — это не только время сбора первых плодов, но и прекрасная возможность провести повторный посев. Многие садоводы привыкли сеять корнеплоды исключительно весной, однако летняя посадка имеет свои уникальные преимущества. Главное — успеть провести все работы в нужные сроки, чтобы растения успели окрепнуть до наступления холодов и дали сочные плоды. Подробнее расскажет Главред.

На YouTube-канале "В гостях у Тани" специалисты поделились проверенными советами, как правильно подготовить грядку и ухаживать за летними всходами, чтобы получить отличный результат.

видео дня

Почему стоит сеять морковь именно летом

Посев моркови во второй половине июня или в начале июля позволяет избежать многих проблем, с которыми огородники сталкиваются весной. В этот период земля уже хорошо прогрета, а основные вредители, такие как морковная муха, становятся менее активными. Кроме того, собранный осенью урожай будет храниться значительно лучше.

Морковь, посеянная летом, идеально подходит для зимнего хранения. Она не перезревает, не растрескивается в земле от осенних дождей и остается сочной и сладкой вплоть до самой весны, — отмечает автор видео.

Секреты правильного летнего посева

Поскольку летом погода часто бывает жаркой и сухой, главная задача садовода — обеспечить семенам достаточно влаги для быстрого прорастания. Обычная сухая посадка в это время может закончиться неудачей.

Главный секрет летнего посева — это обильное увлажнение бороздок перед заделыванием семян и обязательное мульчирование грядки, чтобы удержать влагу в почве и не дать образоваться твёрдой корке, — отмечается в материале.

Видео о том, как правильно сеять морковь летом, можно посмотреть здесь:

Основные правила ухода за летней морковью

Обильный полив до появления всходов

Пока не появятся первые зеленые ростки, грядку необходимо регулярно и аккуратно увлажнять.

Защита от жары

В первые дни после посева грядку можно прикрыть легким агроволокном, чтобы защитить землю от палящего солнца.

Своевременное прореживание

Как только сеянцы подрастут, их нужно обязательно проредить, оставляя достаточное расстояние между растениями, чтобы корни имели пространство для роста.

Такой простой подход позволит рационально использовать свободные грядки после сбора ранней зелени или лука и обеспечить себя свежими витаминами на всю зиму.

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Об источнике: YouTube-канал "В гостях у Тани"

"В гостях у Тани" — украинский YouTube-канал, который ведёт женщина. Автор канала рассказывает о том, как правильно выращивать овощи, фрукты и цветы, как правильно ухаживать за ними, чтобы они росли здоровыми и сильными. На канал подписаны более 57 тысяч пользователей.

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