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Желтеют листья на огурцах: что срочно следует сделать, чтобы не остаться без урожая

Дарья Пшеничник
22 июня 2026, 16:22
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Изменение цвета листьев — это своеобразный язык, с помощью которого растение сигнализирует о стрессе.
Желтеют листья на огурцах: что срочно следует сделать, чтобы не остаться без урожая
По каким причинам могут желтеть листья на огурцах / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

видео дня
  • Почему желтеют листья огурцов
  • Как это исправить

Пожелтение листьев у огурцов в начале лета — массовая проблема для огородников. Растения резко реагируют на жару, перепады температур и ошибки в уходе, поэтому изменение цвета листьев часто становится первым сигналом того, что огурцам что-то мешает нормально расти.

Специалисты отмечают, что важно не только заметить пожелтение, но и понять, где именно оно появляется и как ведет себя куст. Об этом пишет ТСН.

Какие условия чаще всего вызывают пожелтение

Огурцы нуждаются в стабильном тепле, влаге и плодородной почве. Если хотя бы один из этих факторов нарушается, листья начинают терять цвет. Пожелтение может возникать из-за недостатка воды, полива холодной водой, перегрева, слишком густых посадок или дефицита питательных веществ. Часто проблема возникает после резких перепадов температуры между днём и ночью.

Неправильный полив

Недостаток влаги приводит к увяданию и пожелтению листьев, а избыток — к недостатку воздуха в корневой зоне. В жару огурцы нуждаются в регулярном поливе, но почва должна оставаться влажной, а не переувлажненной.

Еще одна типичная ошибка — холодная вода. Она вызывает стресс, замедляет рост и может привести к опадению завязей.

Недостаток питательных веществ

Если желтеют нижние листья, растению может не хватать азота. Когда желтизна появляется по краям — вероятен дефицит калия. В таких случаях помогает подкормка комплексными удобрениями, но агрономы предупреждают, что избыток питательных веществ не менее вреден, чем их недостаток.

Жара и перепады температуры

В жаркие дни листья могут желтеть от перегрева, особенно если растения растут на открытом солнце. Мульча помогает удерживать влагу и защищает корни от перегрева. Ночные похолодания также опасны — молодые растения реагируют на них стрессом и изменением цвета листьев.

Сгущенные посадки и плохая вентиляция

Когда огурцы посажены слишком плотно, листья внутри куста получают меньше света и воздуха. Это создает благоприятные условия для развития болезней. Старые или поврежденные листья следует периодически удалять, но без излишеств, чтобы не ослабить растение.

Болезни и вредители

Грибковые инфекции проявляются в виде пятен неправильной формы, налета или скручивания листьев. Пораженные части нужно удалять, а растения — обрабатывать разрешенными препаратами.

Среди вредителей чаще всего встречаются паутинный клещ и тля. Они прячутся на нижней стороне листьев и оставляют мелкие точки, паутинку или липкий налет.

План быстрого спасения

Сначала стоит осмотреть растение: определить, какие листья желтеют, есть ли пятна, не вянет ли куст и нет ли вредителей. Затем проверить почву — сухая она или слишком влажная. После этого можно скорректировать полив, подкормку и условия выращивания.

Чего делать категорически нельзя

Не следует заливать огурцы большим количеством воды или вносить много удобрений "на всякий случай". Это только ухудшит ситуацию. Больные листья не стоит оставлять на грядке — их нужно убирать, чтобы снизить риск распространения инфекций.

Как заранее защитить грядки

Теплая отстоянная вода, мульча, проветривание теплицы, умеренный полив и достаточное расстояние между растениями — основные условия, которые помогают сохранить огурцы здоровыми. Регулярный осмотр листьев снизу позволяет вовремя заметить первые признаки проблем и спасти урожай.

Почему желтеют листья у огурцов
Почему желтеют листья у огурцов / Инфографика: Главред

Смотрите видео о том, что делать, если на листьях огурцов завелся паутинный клещ:

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Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная служба новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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