Виноград даст вдвое больше ягод: что обязательно нужно сделать во время цветения

Если правильно ухаживать за виноградом во время цветения, кусты отблагодарят вас крупными и сочными гроздьями.

https://glavred.info/sad-ogorod/vinograd-dast-vdvoe-bolshe-yagod-chto-obyazatelno-nuzhno-sdelat-vo-vremya-cveteniya-10775171.html Ссылка скопирована

Что делать с виноградом во время цветения / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Чем подкормить виноград во время цветения

Почему важно прореживать виноградник

Как и когда нужно поливать виноград

Цветение винограда — ключевой этап, от которого зависит будущее количество и качество ягод. В это время растение нуждается в особом уходе, ведь даже мелкие ошибки могут стоить значительной части урожая.

Прореживание винограда

В фазе активного роста виноград быстро загущается. Если не вмешаться, соцветия останутся в тени и не получат достаточно воздуха, пишет Телеграф. Поэтому в этот период проводят обрезку пасынков и удаляют лишние побеги. Также рекомендуем удалить несколько листьев вокруг гроздей, чтобы открыть их для света и обеспечить доступ насекомым и ветру, которые способствуют переносу пыльцы.

видео дня

Чем подкормить виноград во время цветения

Бор — ключевой элемент для образования завязей. В период цветения следует провести обработку раствором борной кислоты (10 г на 10 л воды) или комплексным удобрением с бором. Это поможет закрепить процесс опыления и снизит риск осыпания будущих ягод.

Прищипывание побегов на отдельных сортах

Для сортов с функционально женским типом цветения применяют прищипывание верхушек побегов на 1–2 см. Такой прием позволяет перенаправить питательные вещества к соцветиям, что стимулирует их развитие и улучшает опыление.

Что любит и чего не любит виноград / Инфографика: Главред

Защита от гнили во влажную погоду

Дожди и туманы во время цветения создают благоприятные условия для развития гнили, которая может уничтожить соцветия. В сухой период рекомендуем провести профилактическую обработку препаратами "Флинт Стар" (5–10 мл на 10 л воды), "Белис" (6–9 г на 10 л) или "Сигнум" (10–12 г на 10 л). Это поможет сохранить цветки и обеспечить их дальнейшее развитие.

Как и когда нужно поливать виноград

В фазе цветения нежелательно обильно поливать кусты, особенно с добавлением азотных удобрений. Избыток влаги и азота может привести к осыпанию завязей. В то же время молодые нецветущие растения и привитые кусты нуждаются в регулярном поливе, ведь для них это критически важно.

Смотрите видео о том, как правильно прищипывать виноград:

Читайте также:

Об источнике: Телеграф Телеграф — украинское социально-политическое интернет-издание, созданное в 2012 году. Сайт освещает события в Украине и мире. Принадлежит украинскому бизнесмену Вадиму Осадчему. Главный редактор — Ярослав Жаренов, пишет Википедия. "Телеграф" охватывает широкий спектр тем, включая политику, экономику, социальные события, культуру, спорт и новости с фронта. Издание также публикует эксклюзивные материалы, такие как интервью с известными личностями и аналитические статьи.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред