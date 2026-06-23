Смородина будет сладкая, как мед: чем подкормить кусты в июне для рекордного урожая

Вы узнаете:
- Что любит смородина
- Чем подкормить смородину в июне
В июне кусты смородины нуждаются в дополнительной поддержке, чтобы ягоды выросли крупными, сочными и сладкими. К тому же правильная подкормка поможет растению легче перенести летнюю жару.
Чем подкормить смородину в июне
Картофельный крахмал
Смородина особенно хорошо реагирует на крахмал. Для подкормки используют как высушенные или свежие картофельные очистки, так и обычный покупной крахмал. Приготовьте жидкий кисель из 100 граммов порошка и двух с половиной литров воды, а затем разведите его в ведре чистой воды. Такой раствор стимулирует рост ягод, делает их слаще и предотвращает осыпание, пишет ТСН.
Древесная зола
Зола содержит калий, фосфор и кальций, которые особенно нужны смородине во время налива ягод. Её можно применять в сухом виде, рассыпая по горсти под каждый куст перед поливом, или в виде настоя. Литр золы залейте ведром воды и выдержите сутки. Важно учитывать особенности разных сортов: черная смородина требует немного меньше калия, чем красная или белая, поэтому норму внесения для нее уменьшают примерно на треть.
Дрожжевой и хлебный настой
Чтобы почва вокруг кустов работала эффективнее, садоводы часто применяют дрожжевой или хлебный настой. Остатки черного или белого хлеба залейте тёплой водой и оставьте в тёплом месте на неделю. После брожения жидкость процедите и разведите водой в пропорции 1 к 10. Такое средство действует как природный биостимулятор, помогая корням быстрее усваивать питательные вещества.
Банановая кожура
Измельчённые банановые кожуры богаты калием. Их нужно заделать в верхний слой почвы, где они будут постепенно разлагаться и питать растение.
Кофейная гуща
Кофейная гуща, которую часто выбрасывают, может стать полезным дополнением: она делает почву более рыхлой, улучшает доступ кислорода и влаги к корням и одновременно отпугивает некоторых вредителей.
Смотрите видео о том, когда и зачем нужно обрезать смородину:
@lisova_kramnytcya_tm Летняя обрезка смородины — что, когда, зачем? #смородина#обрезка#сад#саженцы#lisova#уютныйсад♬ оригинальный звук — Tetyan Lisova
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Об источнике: ТСН
ТСН (Телевизионная служба новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.
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