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Смородина будет сладкая, как мед: чем подкормить кусты в июне для рекордного урожая

Инна Ковенько
23 июня 2026, 04:48
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В период летней жары смородина нуждается в дополнительном питании.
Смородина будет сладкая, как мед: чем подкормить кусты в июне для рекордного урожая
Чем подкормить смородину в июне / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Что любит смородина
  • Чем подкормить смородину в июне

В июне кусты смородины нуждаются в дополнительной поддержке, чтобы ягоды выросли крупными, сочными и сладкими. К тому же правильная подкормка поможет растению легче перенести летнюю жару.

Чем подкормить смородину в июне

Картофельный крахмал

Смородина особенно хорошо реагирует на крахмал. Для подкормки используют как высушенные или свежие картофельные очистки, так и обычный покупной крахмал. Приготовьте жидкий кисель из 100 граммов порошка и двух с половиной литров воды, а затем разведите его в ведре чистой воды. Такой раствор стимулирует рост ягод, делает их слаще и предотвращает осыпание, пишет ТСН.

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Древесная зола

Зола содержит калий, фосфор и кальций, которые особенно нужны смородине во время налива ягод. Её можно применять в сухом виде, рассыпая по горсти под каждый куст перед поливом, или в виде настоя. Литр золы залейте ведром воды и выдержите сутки. Важно учитывать особенности разных сортов: черная смородина требует немного меньше калия, чем красная или белая, поэтому норму внесения для нее уменьшают примерно на треть.

Что любит и чего не любит черная смородина
Что любит и чего не любит черная смородина / Инфографика: Главред

Дрожжевой и хлебный настой

Чтобы почва вокруг кустов работала эффективнее, садоводы часто применяют дрожжевой или хлебный настой. Остатки черного или белого хлеба залейте тёплой водой и оставьте в тёплом месте на неделю. После брожения жидкость процедите и разведите водой в пропорции 1 к 10. Такое средство действует как природный биостимулятор, помогая корням быстрее усваивать питательные вещества.

Банановая кожура

Измельчённые банановые кожуры богаты калием. Их нужно заделать в верхний слой почвы, где они будут постепенно разлагаться и питать растение.

Кофейная гуща

Кофейная гуща, которую часто выбрасывают, может стать полезным дополнением: она делает почву более рыхлой, улучшает доступ кислорода и влаги к корням и одновременно отпугивает некоторых вредителей.

Смотрите видео о том, когда и зачем нужно обрезать смородину:

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Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная служба новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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