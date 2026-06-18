Почему вянут помидоры: 6 неочевидных причин, которые губят урожай

Помидоры могут внезапно начать увядать, и причина этого не всегда очевидна даже для опытных огородников.

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Почему вянут помидоры — как спасти помидоры / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Почему желтеют и засыхают кусты помидоров

Как определить недостаток воды у томатов

Как правильно поливать помидоры в жару

Помидоры требуют тщательного ухода, и даже опытные садоводы иногда сталкиваются с проблемой: растения внезапно вянут и гибнут. Причины могут быть разными — от банальной нехватки воды до опасных грибковых или вирусных болезней.

Главред расскажет, как вовремя распознать проблему, чтобы спасти урожай.

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Недостаток воды

Помидоры очень чувствительны к режиму полива. В открытом грунте им требуется около 2,5 см воды в неделю, а в контейнерах — почти литр ежедневно, пишет The Spruce. Если почва пересыхает, растения вянут, но после полива быстро восстанавливаются. Чтобы проверить влажность почвы, погрузите палец в землю на несколько сантиметров. Если почва сухая, то стоит медленно полить растения, чтобы вода проникла глубже. Рекомендуем делать это утром, чтобы листья быстро высохли и не создавали условий для болезней.

Грибковые болезни

Вертициллезное и фузариозное увядание — опасные инфекции, которые блокируют движение воды и питательных веществ в растении. Куст желтеет, увядает и погибает за несколько дней. Лечения нет, поэтому зараженные растения следует удалить и утилизировать. Для профилактики соблюдайте севооборот, не сажайте томаты на одном месте каждый год и выбирайте сорта, устойчивые к болезням.

Другие грибковые инфекции, такие как ранний и южный фитофтороз, не всегда уничтожают растение, но значительно снижают урожайность. Здесь важна профилактика: чистота участка, правильное расстояние между растениями и регулярная подвязка.

Как сажать томаты / Инфографика: Главред

Вирусные инфекции

Вирус пятнистого увядания (TSWV) и вирус мозаики (ToMV) могут вызвать задержку роста, деформацию плодов и гибель растений. Источником инфекции становятся семена, другие растения или насекомые. Вирус легко переносится руками или инструментами. Если вы заметили зараженные кусты, их следует немедленно удалить. Для профилактики используйте устойчивые сорта, мойте инструменты и руки после работы с больными растениями.

Токсичность черного грецкого ореха

Деревья черного ореха выделяют юглон — это токсин, подавляющий рост томатов. Наибольшая концентрация вещества содержится у корней, поэтому сажать помидоры рядом с орехом нельзя. Даже после срубки дерева юглон остается в почве. Единственный выход — выращивать помидоры на расстоянии или в контейнерах.

Что любят и чего не любят томаты / Инфографика: Главред

Вредители

Помидоры часто страдают от стеблевого мотыля — гусеницы, способной нанести незаметный, но смертельный ущерб растению. Личинка проникает внутрь стебля через маленькое отверстие и начинает прокладывать ходы, разрушая ткани. В результате растение быстро увядает и погибает, а спасти его уже невозможно. Инсектициды против этого вредителя неэффективны, поэтому главный способ борьбы — профилактика. Важно поддерживать чистоту на участке, регулярно скашивать сорняки вокруг грядок и не допускать заростания территории, ведь именно там моль откладывает яйца.

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