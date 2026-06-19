Как спасти перец от паутинного клеща: садоводы раскрыли секретный трюк

Паутинный клещ способен за считанные недели уничтожить кусты перца.

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Как спасти урожай перца от паутинного клеща / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Читайте в материале:

Как распознать паутинного клеща

Чем опасен паутинный клещ для перца

Как защитить перец от вредителя

Перец — одна из самых популярных культур на украинских огородах, но именно он часто становится мишенью для опасных вредителей. Среди них особую угрозу представляет паутинный клещ, который может привести к значительным потерям урожая.

Главред расскажет, как распознать этого вредителя и какие методы борьбы являются наиболее эффективными.

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Чем опасен паутинный клещ для перца

Этот вредитель питается клеточным соком растений. Листья постепенно теряют питательные вещества, слабеют, а со временем засыхают, пишет "Новости.LIVE". Пораженные кусты растут медленнее, образуют меньше завязей и становятся более уязвимыми к грибковым и бактериальным заболеваниям. Если заражение массовое, потери урожая могут достигать 60%. Особенно коварным является то, что яйца клеща остаются в почве и могут сохраняться там несколько лет, поэтому проблема может повторяться даже после обработки.

Что любит и чего не любит перец / Инфографика: Главред

Как распознать паутинного клеща

На ранних этапах клеща заметить сложно, но есть несколько характерных признаков. На нижней стороне листьев появляется тонкая паутина, образуются мелкие светлые точки, листья приобретают мраморный вид, края подсыхают. Со временем растение выглядит вялым, рост замедляется, а листья буреют и могут полностью засохнуть.

Как избавиться от паутинного клеща

Мыльный раствор

Натрите два куска хозяйственного мыла и растворите стружку в 15 литрах воды. Полученной смесью тщательно опрыскайте кусты, особенно нижнюю сторону листьев, где чаще всего поселяется вредитель. Мыльная пленка перекрывает им доступ к воздуху и постепенно уменьшает численность популяции.

Настой луковой шелухи

200 граммов сухой луковой шелухи залейте кипятком, оставьте настаиваться на 5–6 часов, после чего процедите. Обработку проводите в вечернее время. Резкий запах луковой шелухи отпугивает клеща и снижает риск повторного заражения.

Чесночный настой

Измельчите 150 граммов чеснока и залейте 5 литрами воды. Используйте настой сразу после приготовления. Фитонциды чеснока действуют как естественная защита и помогают сдержать развитие клеща на ранних стадиях.

Химические препараты при сильном заражении

Если паутина уже охватила значительную часть растений, без специальных средств. Огородники часто используют следующие препараты:

Фитоверм;

Актофит;

Аполло;

Санмайт;

Омайт;

Клещевит.

Они целенаправленно воздействуют на клещей и помогают быстро снизить их численность. Важно соблюдать инструкции производителя и проводить обработку в вечернее время, чтобы избежать ожогов на листьях.

Смотрите видео о том, как защитить перец от паутинного клеща:

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