Укроп вырастет пышным и сочным: чем подкормить зелень для быстрого роста

Укроп часто начинает желтеть и слабо расти из-за недостатка питательных веществ и неправильного ухода

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Почему укроп желтеет — чем подкормить укроп для быстрого роста / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Почему укроп желтеет

Чем подкормить укроп, чтобы он быстро возобновил рост

Какие ошибки в уходе чаще всего портят урожай укропа

Укроп — одна из самых любимых зеленых культур на украинских грядках. Однако иногда он растет слабым, быстро желтеет и не дает той сочной зелени, на которую надеются хозяева.

Главред расскажет, когда и чем подкармливать укроп для быстрого восстановления.

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Почему укроп желтеет

Укроп может желтеть из-за нескольких факторов:

бедная почва;

недостаток влаги;

резкие перепады температуры;

недостаточное питание.

Если растение не получает азота, оно медленно наращивает зеленую массу, становится тонким и быстро теряет сочность. Особенно часто это происходит на участках, где зелень высевают несколько раз за сезон без дополнительного удобрения, пишет Oboz.ua.

Что любит и чего не любит укроп / Инфографика: Главред

Чем подкормить укроп для быстрого роста

Нашатырный спирт

Один из самых эффективных способов поддержать укроп — подкормка нашатырным спиртом. Он содержит азот в легкодоступной для растений форме, что стимулирует активный рост зеленой массы. Если укроп побледнел или начал желтеть, рекомендуем приготовить раствор: чайная ложка нашатырного спирта на пять литров воды. Опрыскивать зелень можно не чаще одного раза в неделю.

Важно соблюдать дозировку. Избыток азота приводит к накоплению нитратов в листьях и может повредить нежную зелень. Поэтому лучше использовать более слабый раствор и внимательно следить за состоянием растений.

Зола и нашатырный спирт

Еще один проверенный вариант — смесь древесной золы с нашатырным спиртом. Для приготовления в ведре воды растворите столовую ложку нашатырного спирта и добавьте пять стаканов просеянной золы. После тщательного перемешивания и процеживания полейте грядки несколько раз с перерывами примерно в десять дней.

Зола помогает снизить кислотность почвы и обогащает её калием, кальцием и фосфором. Благодаря этому укроп формирует более крепкие стебли и дольше сохраняет свежесть.

Какая зола подходит

Для подкормки используют только чистую древесную золу — от сжигания сухих веток или растительных остатков. Зола от пластика, окрашенных досок или мусора категорически непригодна, ведь содержит токсичные вещества, которые могут попасть в зелень.

Когда и как вносить удобрения

Удобрения рекомендуем вносить утром или вечером, когда солнце не так активно. Перед подкормкой почву следует увлажнить, чтобы корни лучше усваивали питательные вещества. Чрезмерная частота нежелательна, поскольку укроп быстро срезают и употребляют в пищу, поэтому избыток удобрений может быть вредным.

Важно также прореживать посевы. Если укроп растет слишком густо, растения конкурируют между собой за свет, воду и питательные вещества, что приводит к их ослаблению и пожелтению.

Смотрите видео о том, как заготовить укроп на зиму:

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Об источнике: "Обозреватель" "Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор — Орест Сохар. Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

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