Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Укроп вырастет пышным и сочным: чем подкормить зелень для быстрого роста

Инна Ковенько
18 июня 2026, 09:25
google news Подпишитесь
на нас в Google
Укроп часто начинает желтеть и слабо расти из-за недостатка питательных веществ и неправильного ухода
Укроп вырастет пышным и сочным: чем подкормить зелень для быстрого роста
Почему укроп желтеет — чем подкормить укроп для быстрого роста / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Почему укроп желтеет
  • Чем подкормить укроп, чтобы он быстро возобновил рост
  • Какие ошибки в уходе чаще всего портят урожай укропа

Укроп — одна из самых любимых зеленых культур на украинских грядках. Однако иногда он растет слабым, быстро желтеет и не дает той сочной зелени, на которую надеются хозяева.

Главред расскажет, когда и чем подкармливать укроп для быстрого восстановления.

видео дня

Почему укроп желтеет

Укроп может желтеть из-за нескольких факторов:

  • бедная почва;
  • недостаток влаги;
  • резкие перепады температуры;
  • недостаточное питание.

Если растение не получает азота, оно медленно наращивает зеленую массу, становится тонким и быстро теряет сочность. Особенно часто это происходит на участках, где зелень высевают несколько раз за сезон без дополнительного удобрения, пишет Oboz.ua.

Что любит и чего не любит укроп
Что любит и чего не любит укроп / Инфографика: Главред

Чем подкормить укроп для быстрого роста

Нашатырный спирт

Один из самых эффективных способов поддержать укроп — подкормка нашатырным спиртом. Он содержит азот в легкодоступной для растений форме, что стимулирует активный рост зеленой массы. Если укроп побледнел или начал желтеть, рекомендуем приготовить раствор: чайная ложка нашатырного спирта на пять литров воды. Опрыскивать зелень можно не чаще одного раза в неделю.

Важно соблюдать дозировку. Избыток азота приводит к накоплению нитратов в листьях и может повредить нежную зелень. Поэтому лучше использовать более слабый раствор и внимательно следить за состоянием растений.

Зола и нашатырный спирт

Еще один проверенный вариант — смесь древесной золы с нашатырным спиртом. Для приготовления в ведре воды растворите столовую ложку нашатырного спирта и добавьте пять стаканов просеянной золы. После тщательного перемешивания и процеживания полейте грядки несколько раз с перерывами примерно в десять дней.

Зола помогает снизить кислотность почвы и обогащает её калием, кальцием и фосфором. Благодаря этому укроп формирует более крепкие стебли и дольше сохраняет свежесть.

Какая зола подходит

Для подкормки используют только чистую древесную золу — от сжигания сухих веток или растительных остатков. Зола от пластика, окрашенных досок или мусора категорически непригодна, ведь содержит токсичные вещества, которые могут попасть в зелень.

Когда и как вносить удобрения

Удобрения рекомендуем вносить утром или вечером, когда солнце не так активно. Перед подкормкой почву следует увлажнить, чтобы корни лучше усваивали питательные вещества. Чрезмерная частота нежелательна, поскольку укроп быстро срезают и употребляют в пищу, поэтому избыток удобрений может быть вредным.

Важно также прореживать посевы. Если укроп растет слишком густо, растения конкурируют между собой за свет, воду и питательные вещества, что приводит к их ослаблению и пожелтению.

Смотрите видео о том, как заготовить укроп на зиму:

@korucnetv?Теперь укроп заготавливаю только так! Хранится долго без потери вкуса? #укроп#заготовка#хранение#хранениепродуктов#хранениепищи♬ оригинальная аудиозапись – KorucneTV - KorucneTV

Читайте также:

Об источнике: "Обозреватель"

"Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор — Орест Сохар.

Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Укроп огород
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Враг усилил штурмы на важном направлении: Волошин раскрыл, где ситуация сложнее всего

Враг усилил штурмы на важном направлении: Волошин раскрыл, где ситуация сложнее всего

10:36Фронт
Превращение Крыма в остров: в Кремле резко отреагировали на план Украины

Превращение Крыма в остров: в Кремле резко отреагировали на план Украины

09:55Мир
Трамп готов разрешить производство американского оружия в Украине и Европе — Bloomberg

Трамп готов разрешить производство американского оружия в Украине и Европе — Bloomberg

09:48Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар снова растёт: новый курс валют на 18 июля

Доллар снова растёт: новый курс валют на 18 июля

Одна ложка на ведро сменит урожай: что "дать" свекле для сладкого вкуса

Одна ложка на ведро сменит урожай: что "дать" свекле для сладкого вкуса

Гороскоп Таро на завтра 18 июля: Раку - новое путешествие, Стрельцу - шаг назад

Гороскоп Таро на завтра 18 июля: Раку - новое путешествие, Стрельцу - шаг назад

Китайский гороскоп на завтра, 18 июня: Тиграм - экономия, Драконам - влюбленность

Китайский гороскоп на завтра, 18 июня: Тиграм - экономия, Драконам - влюбленность

Никакой не "Саша": как правильно обращаться к Александру на украинском языке

Никакой не "Саша": как правильно обращаться к Александру на украинском языке

Последние новости

10:36

Враг усилил штурмы на важном направлении: Волошин раскрыл, где ситуация сложнее всего

10:04

Вернут детей на родину: принц Гарри и Меган Маркл приняли неожиданное решение

09:55

Превращение Крыма в остров: в Кремле резко отреагировали на план Украины

09:48

Трамп готов разрешить производство американского оружия в Украине и Европе — Bloomberg

09:25

Укроп вырастет пышным и сочным: чем подкормить зелень для быстрого роста

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
08:25

Десятки взрывов и пожары: дроны ударили по стратегическим мостам в КрымуВидео

08:01

Летели дроны и баллистика: РФ ночью атаковала Украину – где гремели взрывы

07:03

Добивают НПЗ: дроны атаковали Москву, над городом - огонь и клубы черного дымаВидео

05:55

Лобода резко высказалась о "продаже" дома в РФ — что она сообщила

Реклама
05:37

Россияне годами лгали о Киевской Руси: один факт полностью развенчивает мифВидео

05:10

Начнется денежный период: четыре знака зодиака скоро смогут разбогатеть

04:41

Зачем в автобусах и грузовиках времен СССР был огромный руль: неожиданная причина

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке собаки с тортом за 19 с

03:33

Больше никаких ожиданий: какие знаки китайского зодиака добьются успеха

03:06

Когда пора собирать урожай морковь: секретный признак, который знают не все дачники

02:30

Картофель получится золотистым и хрустящим: что добавить перед запеканием

01:46

"Может многое изменить": Зеленский сообщил детали разговора с Трампом и Макроном

01:08

Ламинат больше не тренд: какое напольное покрытие возвращается в интерьеры

17 июня, среда
23:54

Из Днепра запустят новый скоростной рейс: куда и когда отправится поезд

23:39

Нужно ли закрывать двери при работе кондиционера: большинство ошибается

Реклама
23:27

Кравец и Боклан: в Украине стартует "Украина має талант" с новым жюри

23:04

Не фронт решит всё: названо слабое место России, которое может изменить ход войны

22:57

Одна ложка на ведро сменит урожай: что "дать" свекле для сладкого вкусаВидео

22:38

"Что-то произойдет": Трамп заинтриговал заявлением о войне в Украине

22:36

Второй урожай к осени: какие культуры успеют вырасти на освободившихся грядках

21:47

Большинство допускает ошибку: как правильно перевести "от добра добра не ищут"

21:32

Breaking: во дворце приняли судьбоносное решение в отношении принца Джорджа

21:11

Было 35 лет: умерла актриса популярного фильма ужасов

20:57

Когда средство работает правильно: в каких случаях нужен смягчитель тканей

20:46

Коварная головоломка со спичками, которую школьники решают быстрее родителейВидео

20:33

Доллар и "минималка" вырастут: Кабмин утвердил Бюджетную декларацию на 2027–2029 годы

20:23

В ЕС начали тайные переговоры с Кремлем по поводу Украины — чем всё закончилось

20:02

Эксперты призвали оставлять лимоны у окон в июне: эффект удивит многихВидео

19:59

7 скрытых признаков, что кот чувствует себя с вами в безопасности: знают не все

19:42

"Не Донбасс и не Крым": удар по Лавре показал главную цель Кремля в войне, что известно

19:27

Конфликт поколений — почему старые и "скучные" привычки родителей работают

19:19

Сезонное падение цен на рынке Житомира: какие два продукта подешевели больше всего

19:10

Дроны атакуют, логистика трещит: Копытко о новых проблемах Россиимнение

19:04

Огурцы растут кривыми не просто так: что нужно сделать, чтобы спасти урожайВидео

18:40

Скандал тысячелетней давности: что скрывали стены Софии КиевскойВидео

Реклама
18:39

Что означает выражение "как горох о стену": откуда оно появилось в украинском языке

18:38

Счета вырастут в разы: в Ровно могут изменить тариф на воду

18:35

Почему перец "замирает" и желтеет после высадки: 4 роковые ошибки, которые губят урожай

18:33

Россияне полгода не могли наступать: Украина провела масштабную спецоперацию "Ашан"Видео

18:07

Старая сковорода просто засияет: какое средство удалит даже многолетний нагарВидео

18:00

Дальнобойные ракеты и ПВО будут производить в Украине - СМИ раскрыли детали решения G7

17:45

Начало удачного периода: три знака зодиака, которые изменят жизнь после 17 июня

17:34

Гороскоп Таро на завтра 18 июля: Раку - новое путешествие, Стрельцу - шаг назад

17:28

Как распознать качественное сливочное масло: большинство совершает одну ошибку

17:21

Что делает кот, когда остается дома один — ученые развенчали главный мифВидео

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаСтиркаАвтоКомнатные растения
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Регионы
Новости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости РовноНовости ОдессыНовости Запорожья

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять