Укроп будет оставаться свежим неделями: простой трюк, о котором мало кто знает

Очень важно приготовить укроп сразу после покупки.

Как правильно хранить укроп в холодильнике / Коллаж: Главред, фото: скриншоты

Вы узнаете:

Как правильно хранить укроп в холодильнике

Дополнительный секрет для длительного хранения укропа

Свежий укроп может храниться не два-три дня, а целыми неделями — если правильно с ним обращаться сразу после покупки. Специалисты отмечают, что главное — не дать зелени потерять влагу и доступ к воздуху.

Именно эти два фактора быстрее всего "убивают" аромат и структуру укропа. Об этом пишет издание dobrzemieszkaj.pl.

Как подготовить укроп, чтобы он не завял

По возвращении из магазина зелень нужно сразу промыть в прохладной воде — тепло только ускоряет увядание. Далее пучок стоит разделить на небольшие части. Такая подготовка помогает равномерно высушить укроп и предотвращает появление гнили.

Метод с полотенцем и пленкой

Самый эффективный способ — влажное бумажное полотенце + пищевая пленка.

Разложите порции укропа на слегка увлажненном полотенце

Плотно заверните в пленку

Переложите в холодильник

Пленка создает барьер, который удерживает естественную влажность и не дает зелени пересыхать. В таком виде укроп сохраняет аромат и плотность значительно дольше.

Если нет полотенец: поможет банка

Альтернативный вариант — чистая сухая банка или контейнер. Поместите укроп внутрь и плотно закройте. Ограниченная циркуляция воздуха замедляет порчу, а зелень остается свежей.

Маленький секрет: щепотка соли

Добавление небольшого количества соли — простой способ удалить лишнюю влагу. Это особенно полезно тем, кто не хочет замораживать зелень и стремится сохранить ее естественный вкус.

Вывод

Благодаря нескольким простым приемам укроп может оставаться свежим в несколько раз дольше, а ароматная зелень всегда будет под рукой для супов, салатов и маринадов.

Об источнике: Dobrzemieszkaj Dobrzemieszkaj.pl — польский интернет-портал, посвященный дизайну интерьеров, обустройству жилья и архитектуре. На сайте публикуются статьи, советы экспертов, идеи оформления комнат, а также фотогалереи с примерами современных интерьеров. Ресурс ориентирован на широкую аудиторию — от тех, кто делает ремонт, до любителей декора и уюта, помогая находить вдохновение и практичные решения для дома.

