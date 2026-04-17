Укроп будет оставаться свежим неделями: простой трюк, о котором мало кто знает

Вы узнаете:
- Как правильно хранить укроп в холодильнике
- Дополнительный секрет для длительного хранения укропа
Свежий укроп может храниться не два-три дня, а целыми неделями — если правильно с ним обращаться сразу после покупки. Специалисты отмечают, что главное — не дать зелени потерять влагу и доступ к воздуху.
Именно эти два фактора быстрее всего "убивают" аромат и структуру укропа. Об этом пишет издание dobrzemieszkaj.pl.
Как подготовить укроп, чтобы он не завял
По возвращении из магазина зелень нужно сразу промыть в прохладной воде — тепло только ускоряет увядание. Далее пучок стоит разделить на небольшие части. Такая подготовка помогает равномерно высушить укроп и предотвращает появление гнили.
Метод с полотенцем и пленкой
Самый эффективный способ — влажное бумажное полотенце + пищевая пленка.
- Разложите порции укропа на слегка увлажненном полотенце
- Плотно заверните в пленку
- Переложите в холодильник
Пленка создает барьер, который удерживает естественную влажность и не дает зелени пересыхать. В таком виде укроп сохраняет аромат и плотность значительно дольше.
Если нет полотенец: поможет банка
Альтернативный вариант — чистая сухая банка или контейнер. Поместите укроп внутрь и плотно закройте. Ограниченная циркуляция воздуха замедляет порчу, а зелень остается свежей.
Маленький секрет: щепотка соли
Добавление небольшого количества соли — простой способ удалить лишнюю влагу. Это особенно полезно тем, кто не хочет замораживать зелень и стремится сохранить ее естественный вкус.
Вывод
Благодаря нескольким простым приемам укроп может оставаться свежим в несколько раз дольше, а ароматная зелень всегда будет под рукой для супов, салатов и маринадов.
Об источнике: Dobrzemieszkaj
Dobrzemieszkaj.pl — польский интернет-портал, посвященный дизайну интерьеров, обустройству жилья и архитектуре. На сайте публикуются статьи, советы экспертов, идеи оформления комнат, а также фотогалереи с примерами современных интерьеров.
Ресурс ориентирован на широкую аудиторию — от тех, кто делает ремонт, до любителей декора и уюта, помогая находить вдохновение и практичные решения для дома.
