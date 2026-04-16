Чеснок будет храниться месяцами и не прорастет — что нужно сделать

Чеснок может храниться очень долго, не теряя вкуса.

Можно ли замораживать чеснок

Вы узнаете:

Как лучше всего хранить чеснок

Можно ли его замораживать

Многие люди любят чеснок за его вкусовые качества и полезные свойства. Однако он очень быстро прорастает, из-за чего его трудно долго хранить.

Главред решил разобраться, как можно долго хранить чеснок.

Можно ли есть проросший чеснок

Несмотря на то, что чеснок пророс, его все еще можно есть. Он не является токсичным, а зеленые ростки даже содержат больше антиоксидантов, чем свежие зубчики. Главная проблема – это вкус, который становится менее сладким, более горьким и резким.

Как хранить чеснок без потери вкуса

В Express.co.uk рассказали, что лучший способ долго хранить чеснок – замораживать его. В таком случае вкус не теряется, а также тратится меньше времени на его очистку и нарезку.

Кроме того, такой метод значительно облегчает процесс приготовления пищи, ведь готовый чеснок всегда под рукой.

Как замораживать чеснок

Чтобы заморозить чеснок, его нужно очистить и измельчить в кухонном комбайне. Готовую смесь небольшими порциями нужно положить в пакет с застежкой и равномерно распределить. Для удобства можно разделить чеснок на маленькие кубики с помощью тыльной стороны ножа.

Когда все замерзло, кубики чеснока можно разделить и переместить в удобный контейнер для хранения.

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk — это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

