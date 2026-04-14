Жир исчезнет за 5 минут: секретный натуральный раствор чистит без усилий

Алексей Тесля
14 апреля 2026, 22:29
Пищевая сода нейтрализует жир благодаря своей щелочной природе и мягко удаляет стойкие загрязнения.
  Пищевая сода нейтрализует жир благодаря своей щелочной природе
  Лимонный сок с лимонной кислотой расщепляет жир и растворяет отложения

Жирные пятна, брызги и следы еды на кухне портят внешний вид поверхностей и шкафов.

Исправить это легко с помощью двух обычных кухонных ингредиентов: пищевой соды и лимонного сока, пишет Express.

Для приготовления очистителя понадобится:

  • 50–60 г пищевой соды (примерно четверть стакана)
  • 1 чайная ложка лимонного сока
  • 230 мл воды (1 стакан)

Ингредиенты тщательно смешивают и наносят на жирные поверхности с помощью салфетки из микрофибры. Достаточно оставить смесь на пять минут, затем протереть тёплой водой и вытереть насухо. Интенсивное оттирание не требуется.

Пищевая сода нейтрализует жир благодаря своей щелочной природе и мягко удаляет стойкие загрязнения. Лимонный сок с лимонной кислотой расщепляет жир и растворяет минеральные отложения. Вместе эти компоненты эффективно борются с жировыми пятнами и накипью, действуя на разные типы загрязнений.

Важно: не используйте кислотные растворы на пористых камнях — граните, мраморе или известняке, чтобы не повредить поверхность.

Как эффективно очистить контейнер: полезные рекомендации

Сначала налейте в контейнер тёплую воду и добавьте немного обычного средства для мытья посуды. Затем положите внутрь несколько кусочков бумажного полотенца или салфетки, плотно закройте крышку и энергично встряхивайте ёмкость около минуты.

Во время встряхивания бумага с мыльной пеной действует как губка, собирая жир и очищая стенки, включая труднодоступные участки. После этого достаточно просто ополоснуть контейнер чистой водой — и он снова станет полностью чистым.

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

