Чеснок начнёт расти на глазах: эксперт раскрыл точную формулу весенней подкормки

С наступлением весеннего тепла каждый садовод сталкивается с важной задачей — подготовить озимый чеснок к активному росту.
Главред решил поделиться советами эксперта с YouTube-канала "Наша дача", который раскрыл проверенный метод подкормки, помогающий избежать пожелтения кончиков листьев и заложить фундамент для крупной головки чеснока.
Когда проводить первую подкормку
По словам специалиста, первую подкормку лучше всего проводить, когда на растении появляется два-три настоящих листа — это сигнал об активизации ростовых процессов и готовности к усвоению удобрений. Основой метода является сочетание аммиачной селитры и сульфата магния.
Аммиачная селитра обеспечивает азотом, необходимым для интенсивного наращивания зеленой массы. Азот активирует фотосинтез и способствует накоплению органических веществ, которые в дальнейшем влияют на размер луковицы. При этом эксперт отмечает, что в холодной весенней земле эффективность азота повышается только при наличии магния.
Сульфат магния выполняет роль катализатора, помогая азоту превращаться в белки и поддерживая насыщенно-зеленую окраску листьев. Кроме того, магний активирует ферменты, способствующие усвоению фосфора из почвы. Фосфор необходим для формирования луковицы и ее рекордного размера, а сера, содержащаяся в сульфате магния, обеспечивает характерный острый вкус и аромат чеснока.
Как приготовить раствор
Приготовление рабочего раствора простое: на 10 литров воды достаточно растворить по одной столовой ложке аммиачной селитры и сульфата магния без горки. Полученным раствором равномерно поливают грядки — одна лейка на один-два квадратных метра, в зависимости от влажности почвы.
Через несколько дней после подкормки рекомендуется провести поверхностное рыхление, чтобы закрепить влагу и обеспечить доступ воздуха к корневой системе.
Об источнике: Youtube-канал "Наша дача!"
На Youtube-канал "Наша дача!" подписаны 147 тысяч человек. На канале можно найти полезные советы по садоводству и огородничеству.
Ведет канал его автор по имени Валерий.
"Выращиваем овощи и цветы на даче в Киевской области! Присоединяйтесь, и будем выращивать вместе", — написал он в своем профиле.
