Чеснок начнёт расти на глазах: эксперт раскрыл точную формулу весенней подкормки

Садовод рассказал, как подкармливать озимый чеснок для получения здоровой листвы и обильного урожая весной.

Как сочетать аммиачную селитру и сульфат магния для активного роста чеснока

С наступлением весеннего тепла каждый садовод сталкивается с важной задачей — подготовить озимый чеснок к активному росту.

Главред решил поделиться советами эксперта с YouTube-канала "Наша дача", который раскрыл проверенный метод подкормки, помогающий избежать пожелтения кончиков листьев и заложить фундамент для крупной головки чеснока.

Когда проводить первую подкормку

По словам специалиста, первую подкормку лучше всего проводить, когда на растении появляется два-три настоящих листа — это сигнал об активизации ростовых процессов и готовности к усвоению удобрений. Основой метода является сочетание аммиачной селитры и сульфата магния.

Аммиачная селитра обеспечивает азотом, необходимым для интенсивного наращивания зеленой массы. Азот активирует фотосинтез и способствует накоплению органических веществ, которые в дальнейшем влияют на размер луковицы. При этом эксперт отмечает, что в холодной весенней земле эффективность азота повышается только при наличии магния.

Сульфат магния выполняет роль катализатора, помогая азоту превращаться в белки и поддерживая насыщенно-зеленую окраску листьев. Кроме того, магний активирует ферменты, способствующие усвоению фосфора из почвы. Фосфор необходим для формирования луковицы и ее рекордного размера, а сера, содержащаяся в сульфате магния, обеспечивает характерный острый вкус и аромат чеснока.

Как приготовить раствор

Приготовление рабочего раствора простое: на 10 литров воды достаточно растворить по одной столовой ложке аммиачной селитры и сульфата магния без горки. Полученным раствором равномерно поливают грядки — одна лейка на один-два квадратных метра, в зависимости от влажности почвы.

Через несколько дней после подкормки рекомендуется провести поверхностное рыхление, чтобы закрепить влагу и обеспечить доступ воздуха к корневой системе.

Подробнее о весенней подкормке озимого чеснока смотрите в видео.

Об источнике: Youtube-канал "Наша дача!" На Youtube-канал "Наша дача!" подписаны 147 тысяч человек. На канале можно найти полезные советы по садоводству и огородничеству. Ведет канал его автор по имени Валерий. "Выращиваем овощи и цветы на даче в Киевской области! Присоединяйтесь, и будем выращивать вместе", — написал он в своем профиле.

