Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Чеснок начнёт расти на глазах: эксперт раскрыл точную формулу весенней подкормки

Руслан Иваненко
26 марта 2026, 21:52
Садовод рассказал, как подкармливать озимый чеснок для получения здоровой листвы и обильного урожая весной.
Чеснок
Как сочетать аммиачную селитру и сульфат магния для активного роста чеснока / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

С наступлением весеннего тепла каждый садовод сталкивается с важной задачей — подготовить озимый чеснок к активному росту.

Главред решил поделиться советами эксперта с YouTube-канала "Наша дача", который раскрыл проверенный метод подкормки, помогающий избежать пожелтения кончиков листьев и заложить фундамент для крупной головки чеснока.

видео дня

Когда проводить первую подкормку

По словам специалиста, первую подкормку лучше всего проводить, когда на растении появляется два-три настоящих листа — это сигнал об активизации ростовых процессов и готовности к усвоению удобрений. Основой метода является сочетание аммиачной селитры и сульфата магния.

Аммиачная селитра обеспечивает азотом, необходимым для интенсивного наращивания зеленой массы. Азот активирует фотосинтез и способствует накоплению органических веществ, которые в дальнейшем влияют на размер луковицы. При этом эксперт отмечает, что в холодной весенней земле эффективность азота повышается только при наличии магния.

Сульфат магния выполняет роль катализатора, помогая азоту превращаться в белки и поддерживая насыщенно-зеленую окраску листьев. Кроме того, магний активирует ферменты, способствующие усвоению фосфора из почвы. Фосфор необходим для формирования луковицы и ее рекордного размера, а сера, содержащаяся в сульфате магния, обеспечивает характерный острый вкус и аромат чеснока.

Как приготовить раствор

Приготовление рабочего раствора простое: на 10 литров воды достаточно растворить по одной столовой ложке аммиачной селитры и сульфата магния без горки. Полученным раствором равномерно поливают грядки — одна лейка на один-два квадратных метра, в зависимости от влажности почвы.

Через несколько дней после подкормки рекомендуется провести поверхностное рыхление, чтобы закрепить влагу и обеспечить доступ воздуха к корневой системе.

Подробнее о весенней подкормке озимого чеснока смотрите в видео.

Об источнике: Youtube-канал "Наша дача!"

На Youtube-канал "Наша дача!" подписаны 147 тысяч человек. На канале можно найти полезные советы по садоводству и огородничеству.

Ведет канал его автор по имени Валерий.

"Выращиваем овощи и цветы на даче в Киевской области! Присоединяйтесь, и будем выращивать вместе", — написал он в своем профиле.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

огород удобрения чеснок
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина — Швеция: онлайн-трансляция решающего матча за выход на ЧМ-2026

21:50Спорт
В небе над Украиной зафиксировали российские дроны с парашютами — для чего они

20:54Война
Буданов объявил о крупном обмене пленными: когда он состоится

20:12Украина
Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра, 27 марта: Змеям - потери, Тиграм - претензии

Последние новости

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять