Почему гибнет рассада: что категорически нельзя делать

Марина Иваненко
26 марта 2026, 19:44обновлено 26 марта, 20:33
Ошибки при поливе рассады могут стоить урожая. Как правильно ухаживать за рассадой, избежать переувлажнения и укрепить корневую систему.
Уход за рассадой
Уход за рассадой / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Почему нельзя поливать рассаду на ночь
  • Какая температура воды должна быть при поливе рассады
  • Что делать, если залили рассаду

На первый взгляд полив рассады — дело простое, но именно на этом этапе новички допускают много ошибок, которые могут погубить будущий урожай. Избыток влаги вытесняет из почвы кислород, и тогда корни начинают гнить. Опытные огородники выделяют пять основных правил, которые помогут вырастить крепкие растения. Главред расскажет об этом более подробно.

Основные ошибки при поливе

Полив на ночь.

Многие привыкли поливать растения вечером, но для рассады это опасно. Ночью температура воздуха ниже, а сочетание холодной влажной почвы является идеальной средой для развития грибковых заболеваний.

Когда почва влажная, а ночная температура понижена — это станет причиной развития грибковых заболеваний, — отмечает автор видео на канале "Дом и приусадебный участок".

Слишком частый полив.

Постоянно влажная земля делает корни "ленивыми". Когда верхний слой почвы немного подсыхает, корневая система начинает активно расти вниз в поисках воды, что делает растение сильнее. Первые три дня после появления всходов рассаду вообще не рекомендуется поливать.

Использование холодной воды.

Для разных культур нужна разная температура воды. Томаты можно поливать водой комнатной температуры, а вот перцы и баклажаны более прихотливы. Баклажаны любят воду температурой 26–28 градусов, а перцы — около 24 градусов. Если вода будет холоднее, развитие растений остановится.

Полив под стебель.

Лить воду нужно по краям стаканчика. Это стимулирует корни разрастаться вширь, заполняя весь объем емкости.

Неправильное дозирование.

Норма воды зависит от размера растения. Для маленького сеянца достаточно до 30 мл воды, а для более крупной рассады дозу можно увеличить до 60 мл.

Лучше недолить, чем перелить, — подчеркивают в видео.

Видео о том, как правильно ухаживать за рассадой, можно посмотреть здесь:

Что делать, если вы залили рассаду

Если почва стала слишком влажной, а растения начали увядать, нужно срочно действовать, чтобы не появилась "черная ножка".

Прежде всего мы проделываем отверстия в этих сеянцах... Сделайте несколько таких отверстий, чтобы воздух глубоко проник в стаканчик и помог влаге быстрее испариться.

    Главный совет опытных огородников: всегда следите за весом стаканчика. Если он стал легким — растению нужна вода, если тяжелым — полив стоит отложить.

    Об источнике: Youtube-канал "Дом и приусадебный участок"

    Канал создан в 2020 году. На него подписано более 186 тысяч пользователей. На канале много интересной информации на разные темы — уход за цветами, ягодными кустарниками, выращивание овощей. Кроме того, на канале можно заказать семена различных сортов овощей.

    Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

    Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

