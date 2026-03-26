Ранние посевы — что можно сеять в открытый грунт уже в марте

Марина Иваненко
26 марта 2026, 20:33
Ранний посев в марте поможет быстрее собрать урожай. Какие культуры не боятся холода и как правильно сеять в открытый грунт.
Что посеять в марте?
Что посеять в марте?

О чем вы узнаете:

  • Какие культуры можно сеять в открытый грунт уже в марте
  • Какие преимущества имеет мартовский посев

Март — это то время, когда огородники уже начинают посевную кампанию прямо в открытый грунт. Существует группа растений, которые не просто выдерживают прохладу, а нуждаются в ней для своего правильного развития. Ранний старт позволяет получить урожай на несколько недель раньше других. В марте можно начинать сеять многие овощи и зелень прямо в открытый грунт. Некоторые растения нуждаются в большом количестве влаги, которой в земле весной больше всего. Главред расскажет, какие именно культуры можно сеять в открытый грунт уже в марте.

Почему стоит сеять рано

Успех раннего посева зависит от влажности почвы и биологических особенностей семян. Как отмечает автор видео на канале"Рукотворчик":

Семенам этих культур для старта нужно не столько тепло, сколько влага.

Холодная земля становится для семян сигналом к росту. В видео это объясняют так:

Это своего рода природный будильник. Семена лежат в холодной и влажной земле, и это для них сигнал: "Зима закончилась, пора просыпаться".

Какие культуры можно сеять в марте

В список растений, которые не боятся мартовских холодов, входят:

Корнеплоды

Морковь, редис и пастернак. Весенняя вода вымывает из семян моркови масла, которые мешают им быстро всходить. Редис нужно сеять рано, потому что в жару он начинает цвести вместо того, чтобы наращивать корень.

Зелень

Шпинат, укроп, петрушка и щавель. Шпинат начинает расти уже при +2°C. Укроп часто всходит сам еще с прошлого года, что доказывает его устойчивость к холодам.

Салаты

Руккола, латук, маш-салат и горчица. В прохладную погоду салаты имеют лучший вкус. Например, руккола в жару может стать горькой.

Горох и лук

Горох сеют одним из первых, когда земля прогреется до +4°C. Лук-чернушку (семена) тоже стоит сеять рано, чтобы он успел вырасти крупным.

Капуста кейл и кинза

Кейл выдерживает сильные морозы, а кинза не любит летнюю жару, поэтому ее сеют как можно раньше.

Преимущества мартовского посева

Ранний посев помогает растениям окрепнуть до того, как начнется летняя засуха или появятся вредители. Автор видео подводит итоги преимуществ метода:

Мы максимально используем бесценную весеннюю влагу, получаем урожай на несколько недель раньше всех и даем холодолюбивым культурам вырасти сильными еще до наступления летней жары.

Об источнике: канал "Рукотворчик"

"Рукотворчик" — это небольшой украинский канал с контентом о огородничестве и садоводстве, где автор делится практическими советами о том, что и когда сеять или сажать на огороде, как ухаживать за растениями и как получить ранний урожай

