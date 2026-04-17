Специалисты рассказали, какие безопасные средства помогают эффективно очистить уплотнительную резинку, не повредив материал.

Когда чистка уже не помогает и уплотнитель холодильника нужно заменить



Как очистить уплотнитель без ущерба

Чем удалить плесень и пятна

Когда стоит заменить резинку

Регулярная очистка холодильника является важной частью бытовой гигиены, однако эксперты отмечают: дело не только во внешней чистоте. Загрязнение отдельных элементов техники может напрямую влиять на ее энергоэффективность и, как следствие, на суммы в счетах за электроэнергию.

В частности, особое внимание стоит уделять уплотнительной резинке на дверце холодильника, которая отвечает за герметичность камеры.

Главред решил разобраться, почему важно регулярно очищать уплотнители и как правильно это делать, чтобы не повредить материал.

Как пишет PORTAL 6, уплотнительная резинка выполняет ключевую функцию — удерживает холодный воздух внутри холодильника.

Когда в ее складках скапливаются остатки еды, пыль или другие загрязнения, плотность прилегания снижается. В результате холод выходит наружу, а компрессор вынужден работать интенсивнее, чтобы поддерживать заданную температуру. Это приводит к повышенному энергопотреблению и более быстрому износу техники.

Специалисты объясняют, что даже незначительное нарушение герметичности может постепенно влиять на стабильность работы холодильника. Именно поэтому регулярный уход за уплотнителями не менее важен, чем очистка внутренних полок или змеевика.

Средства безопасной очистки

Для ухода за резиновыми элементами следует использовать только безопасные средства, которые не разрушают структуру материала. Чаще всего рекомендуют нейтральные моющие растворы без агрессивной химии, которые наносятся мягкой губкой после увлажнения водой. Такие средства эффективно удаляют свежие загрязнения и не вредят уплотнителю.

В случае появления следов плесени или стойких загрязнений можно применять раствор уксуса с водой в равных пропорциях. Его наносят на поверхность и оставляют на несколько минут, после чего тщательно смывают. Сода также эффективна для более сложных пятен: ее используют в виде пасты, которая деликатно очищает поверхность без повреждений.

В более запущенных случаях допускается использование слабого раствора отбеливателя, однако эксперты предостерегают от частого применения таких средств, поскольку они могут постепенно разрушать резиновую структуру.

Как отмыть холодильник внутри / Инфографика: Главред

Когда требуется замена

В то же время специалисты отмечают: если уплотнитель имеет трещины, деформации или перестал плотно прилегать к дверце, очистка уже не даст результата. В таких случаях единственным правильным решением является его замена.

Об источнике: Portal 6 Portal6 (portal6.com.br) — бразильский региональный новостной портал, освещающий события преимущественно штата Гояс, в частности городов Гояния и Анаполис, а также национальные и международные новости. Ресурс работает на португальском языке и ориентируется на широкую аудиторию, публикуя оперативные новости, репортажи, аналитические материалы и развлекательный контент. По формату Portal6 сочетает классическую новостную ленту с более легкими вирусными материалами, что характерно для региональных СМИ с большой онлайн-аудиторией.

