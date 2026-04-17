Будет чистым и плотно прилегать: чем протереть уплотнитель холодильника

Руслан Иваненко
17 апреля 2026, 02:02
Специалисты рассказали, какие безопасные средства помогают эффективно очистить уплотнительную резинку, не повредив материал.
Холодильник
Когда чистка уже не помогает и уплотнитель холодильника нужно заменить / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Вы узнаете:

  • Как очистить уплотнитель без ущерба
  • Чем удалить плесень и пятна
  • Когда стоит заменить резинку

Регулярная очистка холодильника является важной частью бытовой гигиены, однако эксперты отмечают: дело не только во внешней чистоте. Загрязнение отдельных элементов техники может напрямую влиять на ее энергоэффективность и, как следствие, на суммы в счетах за электроэнергию.

В частности, особое внимание стоит уделять уплотнительной резинке на дверце холодильника, которая отвечает за герметичность камеры.

Главред решил разобраться, почему важно регулярно очищать уплотнители и как правильно это делать, чтобы не повредить материал.

Как пишет PORTAL 6, уплотнительная резинка выполняет ключевую функцию — удерживает холодный воздух внутри холодильника.

Когда в ее складках скапливаются остатки еды, пыль или другие загрязнения, плотность прилегания снижается. В результате холод выходит наружу, а компрессор вынужден работать интенсивнее, чтобы поддерживать заданную температуру. Это приводит к повышенному энергопотреблению и более быстрому износу техники.

Специалисты объясняют, что даже незначительное нарушение герметичности может постепенно влиять на стабильность работы холодильника. Именно поэтому регулярный уход за уплотнителями не менее важен, чем очистка внутренних полок или змеевика.

Средства безопасной очистки

Для ухода за резиновыми элементами следует использовать только безопасные средства, которые не разрушают структуру материала. Чаще всего рекомендуют нейтральные моющие растворы без агрессивной химии, которые наносятся мягкой губкой после увлажнения водой. Такие средства эффективно удаляют свежие загрязнения и не вредят уплотнителю.

В случае появления следов плесени или стойких загрязнений можно применять раствор уксуса с водой в равных пропорциях. Его наносят на поверхность и оставляют на несколько минут, после чего тщательно смывают. Сода также эффективна для более сложных пятен: ее используют в виде пасты, которая деликатно очищает поверхность без повреждений.

В более запущенных случаях допускается использование слабого раствора отбеливателя, однако эксперты предостерегают от частого применения таких средств, поскольку они могут постепенно разрушать резиновую структуру.

Как отмыть холодильник внутри инфографика
Как отмыть холодильник внутри / Инфографика: Главред

Когда требуется замена

В то же время специалисты отмечают: если уплотнитель имеет трещины, деформации или перестал плотно прилегать к дверце, очистка уже не даст результата. В таких случаях единственным правильным решением является его замена.

Читайте также:

Об источнике: Portal 6

Portal6 (portal6.com.br) — бразильский региональный новостной портал, освещающий события преимущественно штата Гояс, в частности городов Гояния и Анаполис, а также национальные и международные новости.

Ресурс работает на португальском языке и ориентируется на широкую аудиторию, публикуя оперативные новости, репортажи, аналитические материалы и развлекательный контент.

По формату Portal6 сочетает классическую новостную ленту с более легкими вирусными материалами, что характерно для региональных СМИ с большой онлайн-аудиторией.

Разведка узнала новые планы РФ и направление вражеского штурма – FT

Разведка узнала новые планы РФ и направление вражеского штурма – FT

23:10Украина
Трамп впервые отреагировал на массированный удар РФ по Украине 16 апреля — что сказал

Трамп впервые отреагировал на массированный удар РФ по Украине 16 апреля — что сказал

22:25Война
Почему РФ атакует Украину все чаще днем: эксперт указал на важный нюанс

Почему РФ атакует Украину все чаще днем: эксперт указал на важный нюанс

20:50Война
Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра, 17 апреля: Скорпионам - обида, Рыбам - потеря

Гороскоп на завтра, 17 апреля: Скорпионам - обида, Рыбам - потеря

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке совы на дереве за 9 секунд

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке совы на дереве за 9 секунд

Китайский гороскоп на завтра, 17 апреля: Собакам - соблазн, Драконам - новые пути

Китайский гороскоп на завтра, 17 апреля: Собакам - соблазн, Драконам - новые пути

Дети угадывают, а взрослые ломают голову: коварная головоломка со спичками

Дети угадывают, а взрослые ломают голову: коварная головоломка со спичками

Циклон с дождями накроет Львовщину: синоптики предупредили об ухудшении погоды

Циклон с дождями накроет Львовщину: синоптики предупредили об ухудшении погоды

Последние новости

02:33

Тайна Солнечной системы: ученые ошеломили невероятной гипотезой о новой планете

02:02

Будет чистым и плотно прилегать: чем протереть уплотнитель холодильника

01:50

Синоптики удивили прогнозом: какая погода прогнозируется в Киеве

01:45

Виктория Бекхем впервые заговорила о ссоре с сыном

00:50

Под угрозой не только страны Балтии: прогноз новой войны РФ в Европе

Россия забрала у меня даже могилы близких: жительница Покровска Дарья Корх – о родном городеРоссия забрала у меня даже могилы близких: жительница Покровска Дарья Корх – о родном городе
16 апреля, четверг
23:57

Эксперт из США назвал, где Россия готовит "наступательный кулак" на фронте

23:51

Ежевика будет сладкой, как мёд, и крупной: три этапа ухода веснойВидео

23:10

Разведка узнала новые планы РФ и направление вражеского штурма – FT

23:06

Почему Россия может не повторить судьбу СССР и не развалиться: раскрыт важный нюансВидео

22:58

Без уколов: украинская актриса рассказала, как быстро скинула 17 килограмм

22:25

Трамп впервые отреагировал на массированный удар РФ по Украине 16 апреля — что сказал

22:13

Прорыв Искандеров: раскрыта причина экономии Украиной ракет ПВО

21:54

Шахтер в полуфинале Лиги конференций: как прошел матч с АЗ и с кем играть дальше

21:48

Где сейчас находится "корона" Богдана Хмельницкого — раскрыто, кто её похитилВидео

21:27

От импорта до "самоделки": история появления джинсов в Советском Союзе

21:16

Белый уксус в саду: ТОП неожиданных трюков, которые реально работаютВидео

20:50

Почему РФ атакует Украину все чаще днем: эксперт указал на важный нюанс

20:12

Бомба замедленного действия: что нельзя выбрасывать в мусор

19:59

Мощные удары дронов: уничтожены эшелоны РФ с топливом под Луганском

19:51

Обязателен техосмотр для всех: в правительстве назвали, когда начнутся проверки

19:18

Украинские военные заявили о начале блокады Донецка: что известно

19:08

Минимум усилий — максимум красок: какие цветы можно сеять прямо в грунт

19:01

"Есть проблема": Зеленский сделал тревожное заявление о дефиците для ПВО

19:00

Открытые провокации России в Европе: Маломуж рассказал, на кого нацелился Кремльмнение

18:47

Апрель снова удивит: что приготовила погода для Днепра в эти выходные

18:36

У Зеленского ответили Венсу на возмутительное заявление о помощи Украине

18:31

Холодильник больше не будет раздражать шумом: почему он гудит и как это исправить

18:28

Почему кот внезапно бьет лапой: три причины, которые удивят опытных владельцевВидео

17:59

Кредит €90 миллиардов для Украины: Мадьяр назвал главное условие разблокирования

17:57

В заброшенной больнице нашли светящийся предмет: люди начали болеть

17:44

В Украину возвращаются морозы — где пройдут дожди и разразятся грозы

17:20

Молчал 30 лет: Олег Винник признался, почему скрывал жену

17:14

Загадочное украинское слово "імла": что оно на самом деле означает

17:05

Россия прорывает границу в двух областях: ситуация обостряется, раскрыта цель Кремля

17:02

Девушка ненадолго оставила питомца одного: что устроил грызунВидео

16:39

Евро взлетел до нового максимума, доллар идет вверх: курс валют на 17 апреля

16:22

YUNA-2026: названы главные триумфаторы музыкальной премии

16:14

Чем пахнет Ольга Сумская: взрыв женственности и ароматы для покорения сердецВидео

15:59

Тернопольщину накроет дождливая погода: когда небо затянется облаками

15:56

"Меня атаковали": Меган Маркл назвала себя "самым затравленным человеком в мире"

15:52

Секрет "вечной жизни" нашли на райском острове: как люди живут дольше

15:51

Погода на Житомирщине будет теплой, однако есть нюанс: о чем предупредили синоптики

15:36

Выцарапаю глаза: на звезду "Не родись красивой" вызверилась актриса Ломоносова

15:26

Дети угадывают, а взрослые ломают голову: коварная головоломка со спичками

15:20

Циклон с дождями накроет Львовщину: синоптики предупредили об ухудшении погоды

15:16

Порошенко во время войны разместил 2,3 млрд грн в иностранных облигациях вместо инвестиций в Украину - эксперт

15:02

Кремль может готовить атаку на страны НАТО: названа цель Путина

14:50

"Кричал": Денисенко сообщила о прилете рядом с домом и реакции сына

14:44

Мужчина показал "снимок из будущего": мегаполис ушел под воду

14:38

Картофель даст рекордный урожай: на каком расстоянии его следует сажать

