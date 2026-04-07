Где на самом деле нужно хранить сливочное масло: большинство допускает ошибку

Сливочное масло может быстро потерять свои свойства, если не знать, как его правильно хранить.

Как правильно хранить сливочное масло — как быстро размягчить масло

Вы узнаете:

Как правильно хранить сливочное масло

Как быстро размягчить масло

Где лучше хранить сливочное масло

Сливочное масло остается одним из самых популярных продуктов в нашей кухне. Его используют для жарки, выпечки, приготовления соусов или просто как намазку. Но оказывается, многие до сих пор не знают, как правильно его хранить.

Главред узнал, какое место лучше всего подходит для хранения масла.

Почему масло нужно хранить в холоде

Эксперт Тоня Энген отмечает, что сливочное масло не следует оставлять при комнатной температуре дольше, чем на четыре часа. После этого оно начинает терять свежесть, меняет цвет и вкус, пишет ТСН. Это касается любого вида масла — соленого, несоленого или взбитого.

Помогают ли масленки и специальные контейнеры

Масленки и специальные емкости не способны продлить его свежесть, поэтому единственным надежным способом остается холодильник.

Как распознать настоящее сливочное масло / Инфографика: Главред

Как правильно хранить сливочное масло

Рекомендуем хранить масло в оригинальной упаковке в самой холодной части холодильника. Если вы покупаете продукт впрок, его можно заморозить. Важно только убедиться, что срок годности еще не истек. Замороженное масло сохраняет свои свойства, но перед использованием его следует правильно подготовить.

Как быстро размягчить масло

Для выпечки или намазывания часто требуется мягкое масло. Самый простой способ — оставить его на столе на 30–45 минут. Если нарезать на небольшие кусочки, время сократится до 15 минут.

Для тех, кто забыл достать масло заранее, существует действенный лайфхак: натрите замороженное масло на терке. Мелкая стружка растает буквально за несколько минут и будет быстро готова к использованию.

Как правильно хранить сливочное масло в морозилке / Инфографика: Главред

Читайте также:

Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

