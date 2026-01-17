Можно ли жарить пищу на сливочном масле: неочевидное объяснение

Вы узнаете:
- Действительно ли жарить блюда на сливочном масле вредно
- Как удалить из масла молочные белки
Большинство людей жарят еду на растительных маслах, например подсолнечном. В то же время в ресторанах повара по-прежнему в основном предпочитают сливочное масло для жарки.
Главред узнал, опасно ли это для здоровья человека и можно ли жарить еду на сливочном масле дома. Об этом в TikTok рассказала украинская блогерша Алина Бурлака.
Она объяснила, что масло состоит из жира, воды, сахаров и молочных белков. Поэтому никаких канцерогенов в нем нет. Но при перегреве они начинают выделяться из-за того, что молочные белки имеют низкую температуру горения.
Почему в ресторанах жарят еду на сливочном масле
Бурлака отметила, что блюда в заведениях питания, которые готовят на сливочном масле, не являются опасными. Потому что масло там кларифицируют, то есть удаляют из масла молочные белки.
Это можно сделать и в домашних условиях. Для этого нужно нарезать масло кубиками и полностью растопить на среднем огне в кастрюле или сотейнике. Далее необходимо уменьшить огонь и когда начнет появляться белая пенка, ее нужно снимать.
"Держи масло на маленьком огне 25-30 минут. Оно постепенно начнет расслаиваться и становиться прозрачнее. Ближе к завершению на дне появится белый осадок. Этот белый осадок - это остаток белков, они остаются белыми, пока в масле есть вода. Нужно дождаться, пока они не станут слегка золотистыми. Это будет означать, что влаги в масле не осталось... В этот момент сними с огня и оставь остывать", - добавила блогер.
Банку для хранения масла обязательно нужно стерилизовать, а охлажденное, но еще жидкое масло процедить через марлю и сито.
