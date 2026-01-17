Можно ли жарить пищу на сливочном масле: неочевидное объяснение

Многие боятся, что блюда на сливочном масле вредят здоровью из-за канцерогенов, но есть важный нюанс.

Почему в ресторанах готовят жареную пищу на сливочном масле / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Действительно ли жарить блюда на сливочном масле вредно

Как удалить из масла молочные белки

Большинство людей жарят еду на растительных маслах, например подсолнечном. В то же время в ресторанах повара по-прежнему в основном предпочитают сливочное масло для жарки.

Главред узнал, опасно ли это для здоровья человека и можно ли жарить еду на сливочном масле дома. Об этом в TikTok рассказала украинская блогерша Алина Бурлака.

Она объяснила, что масло состоит из жира, воды, сахаров и молочных белков. Поэтому никаких канцерогенов в нем нет. Но при перегреве они начинают выделяться из-за того, что молочные белки имеют низкую температуру горения.

Почему в ресторанах жарят еду на сливочном масле

Бурлака отметила, что блюда в заведениях питания, которые готовят на сливочном масле, не являются опасными. Потому что масло там кларифицируют, то есть удаляют из масла молочные белки.

Это можно сделать и в домашних условиях. Для этого нужно нарезать масло кубиками и полностью растопить на среднем огне в кастрюле или сотейнике. Далее необходимо уменьшить огонь и когда начнет появляться белая пенка, ее нужно снимать.

"Держи масло на маленьком огне 25-30 минут. Оно постепенно начнет расслаиваться и становиться прозрачнее. Ближе к завершению на дне появится белый осадок. Этот белый осадок - это остаток белков, они остаются белыми, пока в масле есть вода. Нужно дождаться, пока они не станут слегка золотистыми. Это будет означать, что влаги в масле не осталось... В этот момент сними с огня и оставь остывать", - добавила блогер.

Банку для хранения масла обязательно нужно стерилизовать, а охлажденное, но еще жидкое масло процедить через марлю и сито.

О личности: Алина Бурлака Алина Бурлака — украинская блогерша, которая в своем блоге в соцсетях публикует видео на тему кулинарии. Алина рассказывает о различных рецептах и секретах приготовления блюд.

