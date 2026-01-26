Укр
Читать на украинском
Ошибка, которую совершают почти все: где лучше хранить молоко в холодильнике

Инна Ковенько
26 января 2026, 13:54
Молоко может оставаться свежим значительно дольше, если правильно выбрать место для его хранения в холодильнике.
Ошибка, которую совершают почти все: где лучше хранить молоко в холодильнике
Как правильно хранить молоко - что делать, чтобы молоко не скисало/ Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Как правильно хранить молоко
  • Что делать, чтобы молоко не скисало
  • Где лучше всего хранить молоко в холодильнике

Молоко - один из основных продуктов, которые часто покупают во многих семьях. Его добавляют в кофе или чай, используют для приготовления десертов и выпечки. Казалось бы, достаточно просто поставить его в холодильник, чтобы оно оставалось свежим. Но именно здесь большинство людей совершают одну распространенную ошибку, которая сокращает срок хранения молока. Об этом пишет Express.

Привычка ставить молоко в дверцу холодильника кажется логичной, ведь производители предусматривают специальные отделения для больших бутылок, и это действительно удобно. Однако на самом деле дверца является наименее холодной частью холодильника. Каждое открывание впускает теплый воздух, и температура в дверце постоянно меняется. В результате молоко быстрее портится.

Где лучше всего хранить молоко в холодильнике

Пищевые эксперты объясняют, что молоко может оставаться свежим на несколько дней дольше, если хранить его в задней части холодильника. Именно там температура самая низкая и стабильная, что замедляет развитие бактерий. Оптимально держать молоко на центральной полке, ближе к задней стенке, где условия наиболее благоприятные.

Также рекомендуем всегда проверять дату розлива молока при покупке. Кроме того, стоит помнить, что свет может негативно влиять на качество молока, уменьшая содержание полезных веществ и витаминов.

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk — это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

