Холодильник больше не будет раздражать шумом: почему он гудит и как это исправить

Дарья Пшеничник
16 апреля 2026, 18:31
Если шум холодильника становится громким или необычным, это может вызвать беспокойство.

Как избавиться от шума холодильника / Коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Почему гудит холодильник
  • Какие звуки являются нормальными для этого бытового прибора
  • Что делать, если звук раздается изнутри

Холодильник — техника, которая работает непрерывно, поэтому легкие звуки во время охлаждения являются привычным явлением. Но когда гул становится громким, продолжительным или необычным, это может свидетельствовать о проблемах, говорят эксперты сервиса Mr. Appliance. Они объяснили, какие шумы считаются нормальными, а какие требуют внимания.

Какие звуки холодильника не должны пугать

Специалисты отмечают, что часть шумов — естественная часть работы системы охлаждения, пишет УНИАН. В частности, речь идет о таких звуках:

  • Треск и щелканье — металл расширяется под действием температуры.
  • Бульканье и журчание — движется хладагент.
  • Шипение и капание — работает система размораживания.

Такие звуки кратковременны и не влияют на работу техники.

Когда гул становится проблемой: внешние причины

Прежде чем искать неисправность, стоит проверить условия эксплуатации.

Температура внутри камеры

Оптимальная температура — около 4 °C. Если она ниже, в камере образуется лед, который может задевать лопасти вентилятора. Это вызывает гул, вибрацию и периодические удары. В таком случае стоит разморозить холодильник и отрегулировать температуру.

Неправильная установка

Неровный пол или близкое расположение к стене могут вызвать:

  • вибрацию корпуса;
  • стук при запуске компрессора;
  • усиление шума из-за контакта со стеной или мебелью.

Иногда источником звука становится ослабленный поддон, который начинает дребезжать во время работы компрессора.

Гудит изнутри: возможные неисправности

Если шум не исчезает после проверки внешних факторов, стоит обратить внимание на внутренние компоненты.

Ледогенератор и подача воды

Во время набора воды ледогенератор может жужжать — это нормально. Но если гул есть, а лед не образуется, проблема может быть в водопроводной линии или клапане. В таких случаях требуется диагностика.

Загрязненные конденсаторные катушки

Пыль на конденсаторе заставляет холодильник работать интенсивнее, что приводит к:

  • перегрева;
  • громкого гула;
  • длительной работы компрессора.

Специалисты советуют чистить катушки 1–2 раза в год. Для этого нужно выключить технику, удалить пыль пылесосом и протереть поверхность влажной тряпкой.

Компрессор

Компрессор обычно работает тихо. Если он начинает гудеть непрерывно, это может свидетельствовать о:

  • перегрузки;
  • износе деталей;
  • проблемы с запуском.

Перед вызовом мастера стоит проверить внутренний вентилятор — иногда достаточно удалить пыль, чтобы шум исчез.

Вентилятор испарителя

Он расположен в морозильной камере. Если лед задевает лопасти, появляется скрежет или жужжание. Временная разморозка может помочь выявить проблему.

Когда стоит обратиться к специалистам

Если холодильник:

  • гудит постоянно;
  • не охлаждает;
  • издает новые или резкие звуки,

стоит проверить вентиляторы, чистоту системы охлаждения и состояние компрессора. При подозрении на поломку лучше обратиться в сервисный центр.

Об источнике: УНИАН

Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей — первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных СМИ страны. Подготавливает новости на трех языках: украинском, русском и английском. Распространяет новости через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

