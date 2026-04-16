Холодильник больше не будет раздражать шумом: почему он гудит и как это исправить

Вы узнаете:
- Почему гудит холодильник
- Какие звуки являются нормальными для этого бытового прибора
- Что делать, если звук раздается изнутри
Холодильник — техника, которая работает непрерывно, поэтому легкие звуки во время охлаждения являются привычным явлением. Но когда гул становится громким, продолжительным или необычным, это может свидетельствовать о проблемах, говорят эксперты сервиса Mr. Appliance. Они объяснили, какие шумы считаются нормальными, а какие требуют внимания.
Какие звуки холодильника не должны пугать
Специалисты отмечают, что часть шумов — естественная часть работы системы охлаждения, пишет УНИАН. В частности, речь идет о таких звуках:
- Треск и щелканье — металл расширяется под действием температуры.
- Бульканье и журчание — движется хладагент.
- Шипение и капание — работает система размораживания.
Такие звуки кратковременны и не влияют на работу техники.
Когда гул становится проблемой: внешние причины
Прежде чем искать неисправность, стоит проверить условия эксплуатации.
Температура внутри камеры
Оптимальная температура — около 4 °C. Если она ниже, в камере образуется лед, который может задевать лопасти вентилятора. Это вызывает гул, вибрацию и периодические удары. В таком случае стоит разморозить холодильник и отрегулировать температуру.
Неправильная установка
Неровный пол или близкое расположение к стене могут вызвать:
- вибрацию корпуса;
- стук при запуске компрессора;
- усиление шума из-за контакта со стеной или мебелью.
Иногда источником звука становится ослабленный поддон, который начинает дребезжать во время работы компрессора.
Гудит изнутри: возможные неисправности
Если шум не исчезает после проверки внешних факторов, стоит обратить внимание на внутренние компоненты.
Ледогенератор и подача воды
Во время набора воды ледогенератор может жужжать — это нормально. Но если гул есть, а лед не образуется, проблема может быть в водопроводной линии или клапане. В таких случаях требуется диагностика.
Загрязненные конденсаторные катушки
Пыль на конденсаторе заставляет холодильник работать интенсивнее, что приводит к:
- перегрева;
- громкого гула;
- длительной работы компрессора.
Специалисты советуют чистить катушки 1–2 раза в год. Для этого нужно выключить технику, удалить пыль пылесосом и протереть поверхность влажной тряпкой.
Компрессор
Компрессор обычно работает тихо. Если он начинает гудеть непрерывно, это может свидетельствовать о:
- перегрузки;
- износе деталей;
- проблемы с запуском.
Перед вызовом мастера стоит проверить внутренний вентилятор — иногда достаточно удалить пыль, чтобы шум исчез.
Вентилятор испарителя
Он расположен в морозильной камере. Если лед задевает лопасти, появляется скрежет или жужжание. Временная разморозка может помочь выявить проблему.
Когда стоит обратиться к специалистам
Если холодильник:
- гудит постоянно;
- не охлаждает;
- издает новые или резкие звуки,
стоит проверить вентиляторы, чистоту системы охлаждения и состояние компрессора. При подозрении на поломку лучше обратиться в сервисный центр.
Об источнике: УНИАН
