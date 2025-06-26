В фольге или в контейнере: как лучше всего сохранить укроп на зиму

Кратко:
- Замораживание веточек укропа в пленке или фольге
- Замораживание измельченного укропа в пластиковом контейнере
- Заморозка укропа в формочках для льда
Укроп сохраняет свой цвет и аромат при правильной заморозке. Заморозить зелень можно разными способами. Как это сделать, расскажет Главред.
Кроме того, автор Youtube-канала "А ты знал?" также рассказала, как лучше всего сохранить укроп на зиму.
Замораживание веточек укропа в пленке или фольге
Зеленые веточки укропа отлично сохраняются в замороженном виде целиком. Чтобы они не сломались, заворачивайте их в пленку или в фольгу. Кроме самого продукта и материалов для заморозки, приготовьте маркер для пометок.
Правила заморозки:
- Переберите укроп, удалите другие травы и засохшие листья. Сложите в пучки и подрежьте кончики веток.
- Промойте укроп в проточной воде, стряхните капли воды и положите на бумажное полотенце для просушки.
- Выложите укроп по несколько веточек на пищевую пленку или фольгу. Заверните плотно каждый пучок.
- Подпишите свертки маркером, чтобы не разворачивать каждый раз в поисках нужного продукта.
- Разложите упакованный укроп в морозильной камере на ровную поверхность.
- Через 3 часа можете сложить упаковки с укропом компактно друг на друга.
Сначала следует замораживать веточки укропа, разложив их на подносе. Затем упаковать продукт для хранения в морозилке. При такой заморозке зелень сохранит структуру, аромат, цвет и полезные свойства.
Замораживание измельченного укропа в пластиковом контейнере
В пластиковом контейнере обычно замораживают измельченную зелень укропа. Зеленая масса заполняет емкость по всему объему.
Инструкция для заморозки:
- Промойте зелень под проточной водой и оставьте на полотенце, чтобы стекла вода.
- Сложите все веточки укропа в ровные пучки и отрежьте кончики.
- Измельчите зелень на дощечке.Утрамбуйте плотно измельченную массу в контейнер.
- Закройте контейнер плотно крышкой и отправьте в морозилку.
- Для замораживания укропа выбирайте пластиковые контейнеры, предназначенные для заморозки. На дне такой емкости указана допустимая минусовая температура. Обычная пластиковая емкость при замораживании может лопнуть.
Хранить укроп в пластиковых контейнерах можно 6-12 месяцев. Зимой ароматная зелень укропа пригодится для приготовления супов и других блюд.
Заморозка укропа в формочках для льда
Заморозить измельченную зелень укропа можно в формочках для льда. Получатся готовые кубики для заправки первых и вторых блюд.
Инструкция для заморозки:
- Измельчите промытую, отсортированную и просушенную зелень.
- Разложите укроп плотно в формочки для льда на 2/3 объема.Залейте все небольшим количеством воды.
- Накройте лоток для кубиков льда полиэтиленовой пленкой и отправьте на замораживание.
- Достаньте кубики зелени из формы после полной заморозки. Сложите их в пакеты и верните в морозилку на хранение.
- При желании вместо воды смешайте измельченный укроп с размягченным сливочным маслом и заполните формы этой массой.
Рекомендуется заливать рубленую зелень укропа в формочках для льда оливковым маслом. Получится готовая приправа для заправки отварного картофеля, запеченной рыбы или жареного мяса.
Смотрите видео о том, как лучше всего сохранить укроп на зиму
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