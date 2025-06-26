В фольге или в контейнере: как лучше всего сохранить укроп на зиму

Укроп сохраняет свой цвет и аромат при правильной заморозке.

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Как можно сохранить укроп свежим надолго? / коллаж: Главред, фото: скриншот с Youtube-канала "А ты знал?"

Кратко:

Замораживание веточек укропа в пленке или фольге

Замораживание измельченного укропа в пластиковом контейнере

Заморозка укропа в формочках для льда

Укроп сохраняет свой цвет и аромат при правильной заморозке. Заморозить зелень можно разными способами. Как это сделать, расскажет Главред.

Кроме того, автор Youtube-канала "А ты знал?" также рассказала, как лучше всего сохранить укроп на зиму.

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Замораживание веточек укропа в пленке или фольге

Зеленые веточки укропа отлично сохраняются в замороженном виде целиком. Чтобы они не сломались, заворачивайте их в пленку или в фольгу. Кроме самого продукта и материалов для заморозки, приготовьте маркер для пометок.

Правила заморозки:

Переберите укроп, удалите другие травы и засохшие листья. Сложите в пучки и подрежьте кончики веток.

Промойте укроп в проточной воде, стряхните капли воды и положите на бумажное полотенце для просушки.

Выложите укроп по несколько веточек на пищевую пленку или фольгу. Заверните плотно каждый пучок.

Подпишите свертки маркером, чтобы не разворачивать каждый раз в поисках нужного продукта.

Разложите упакованный укроп в морозильной камере на ровную поверхность.

Через 3 часа можете сложить упаковки с укропом компактно друг на друга.

Сначала следует замораживать веточки укропа, разложив их на подносе. Затем упаковать продукт для хранения в морозилке. При такой заморозке зелень сохранит структуру, аромат, цвет и полезные свойства.

Замораживание измельченного укропа в пластиковом контейнере

В пластиковом контейнере обычно замораживают измельченную зелень укропа. Зеленая масса заполняет емкость по всему объему.

Инструкция для заморозки:

Промойте зелень под проточной водой и оставьте на полотенце, чтобы стекла вода.

Сложите все веточки укропа в ровные пучки и отрежьте кончики.

Измельчите зелень на дощечке.Утрамбуйте плотно измельченную массу в контейнер.

Закройте контейнер плотно крышкой и отправьте в морозилку.

Для замораживания укропа выбирайте пластиковые контейнеры, предназначенные для заморозки. На дне такой емкости указана допустимая минусовая температура. Обычная пластиковая емкость при замораживании может лопнуть.

Хранить укроп в пластиковых контейнерах можно 6-12 месяцев. Зимой ароматная зелень укропа пригодится для приготовления супов и других блюд.

Заморозка укропа в формочках для льда

Заморозить измельченную зелень укропа можно в формочках для льда. Получатся готовые кубики для заправки первых и вторых блюд.

Инструкция для заморозки:

Измельчите промытую, отсортированную и просушенную зелень.

Разложите укроп плотно в формочки для льда на 2/3 объема.Залейте все небольшим количеством воды.

Накройте лоток для кубиков льда полиэтиленовой пленкой и отправьте на замораживание.

Достаньте кубики зелени из формы после полной заморозки. Сложите их в пакеты и верните в морозилку на хранение.

При желании вместо воды смешайте измельченный укроп с размягченным сливочным маслом и заполните формы этой массой.

Рекомендуется заливать рубленую зелень укропа в формочках для льда оливковым маслом. Получится готовая приправа для заправки отварного картофеля, запеченной рыбы или жареного мяса.

Смотрите видео о том, как лучше всего сохранить укроп на зиму

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