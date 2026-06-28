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Полив арбузов и дынь в жару: огородник раскрыл хитрость для хорошего урожая

Руслан Иваненко
28 июня 2026, 14:06
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Садовод рассказал, почему поверхностный полив не помогает арбузам и дыням во время жары.
Арбуз, дыня, огород
Как доставить влагу непосредственно к корням бахчевых культур / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот youtube.com

Вы узнаете:

  • В каких случаях поверхностный полив не дает результата
  • Как правильно поливать арбузы и дыни в жару
  • Чем подкормить бахчевые культуры во время формирования плодов

Выращивание арбузов и дынь в период летней жары часто становится настоящим испытанием для огородников. Даже регулярный полив не всегда гарантирует формирование крупных и сочных плодов, поскольку вода может не доходить до основной части корневой системы. Именно поэтому правильная технология увлажнения почвы играет решающую роль во время наливания урожая.

Главред решил выяснить, почему даже после обильного полива бахчевые культуры могут испытывать недостаток влаги.

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Как рассказал опытный огородник на YouTube-канале "Все своё", традиционный полив под корень нередко оказывается малоэффективным. Влага задерживается в верхних слоях почвы, тогда как активная часть корневой системы бахчевых культур расположена значительно глубже.

Почему обычный полив арбузов и дынь не даёт результата

По словам специалиста, арбузы и дыни имеют мощный стержневой корень, который проникает глубоко в землю, а также разветвленную систему горизонтальных корней.

Во время продолжительной засухи верхний слой почвы быстро пересыхает. Особенно остро проблема проявляется после малоснежной зимы, когда запасов влаги в земле недостаточно.

Если вода не проникает на глубину от 15 до 50 сантиметров, где расположены основные горизонтальные корни, растение не может полноценно обеспечивать плоды влагой.

Эксперт отмечает, что именно в период формирования завязи и налива плодов арбузы и дыни нуждаются в наиболее стабильном водоснабжении, ведь значительная часть их массы состоит именно из воды.

Что посадить рядом с арбузами и дынями
Что посадить рядом с арбузами и дынями / Инфографика: Главред

Эффективный метод полива бахчевых культур через глубокие отверстия

Для доставки влаги непосредственно к корневой системе огородник рекомендует использовать садовый бур или коловорот. С помощью инструмента между растениями проделывают специальные отверстия, через которые вода проникает в более глубокие слои почвы.

"На глубине — вернее, примерно на 40 см, на которой растет корень арбуза, — сделать луночки; вода как раз хорошо распределится по горизонту, и корень быстро впитает эту влагу", — отмечает садовод.

Благодаря такому способу вода равномерно распределяется в зоне расположения корней, что помогает растениям лучше переносить жару и эффективнее использовать влагу.

Что любит и чего не любит арбуз
Что любит и чего не любит арбуз / Инфографика: Главред

Чем подкормить арбузы и дыни во время формирования плодов

Период образования завязи важен не только для полива, но и для внесения питательных веществ. Отверстия, проделанные для увлажнения почвы, можно использовать и для корневой подкормки.

"После полива отлично подкормить растения; в этой фазе можно использовать комплексное удобрение — 20 г на 10 л воды", — пояснил огородник.

Такой способ позволяет доставлять питательные вещества непосредственно к корневой системе, обеспечивая активный рост растений и способствуя формированию качественного урожая даже в условиях недостатка осадков.

Как правильно поливать и подкармливать арбузы и дыни в жару — смотрите в видео.

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Об источнике: YouTube-канал "Все своё"

Канал "Все своё" — это украинский ресурс для огородников и домохозяйств, интересующихся эффективными методами выращивания, ухода и хранения овощей. Авторы канала делятся проверенными практическими советами, которые помогают сохранять урожай в домашних условиях без потерь.

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