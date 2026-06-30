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Завязи огурцов и кабачков массово желтеют: чего категорически нельзя делать

Инна Ковенько
30 июня 2026, 10:01
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Пожелтение и загнивание завязей огурцов и кабачков не всегда свидетельствует о грибковых инфекциях
Завязи огурцов и кабачков массово желтеют: чего категорически нельзя делать
Почему на огурцах и кабачках гниют молодые завязи / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Читайте в материале:

  • Почему огурцы сбрасывают завязи
  • Почему кабачки желтеют и вянут
  • Как защитить культуры от болезней

Огородники нередко сталкиваются с ситуацией, когда маленькие завязи на огурцах или кабачках внезапно перестают расти, желтеют, а впоследствии начинают подгнивать. Из-за этого многие сразу подозревают грибковую болезнь и спешат обрабатывать растения фунгицидами. На самом деле в большинстве случаев проблема не связана с инфекцией.

Главред расскажет, почему желтеют и гниют завязи и как распознать проблему.

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Почему огурцы и кабачки сбрасывают завязи

Современные гибриды огурцов могут образовывать по несколько завязей в узле, но растение оставляет только те, которые способно вырастить, пишет UkrMedia. Если не хватает солнца, тепла или питательных веществ, часть завязей останавливается в развитии и отмирает. Подобное случается и с пчелоопыляемыми сортами, когда цветок не получил пыльцу из-за дождя или жары.

Когда следует удалять завязи

Отмершие завязи нужно отщипнуть и убрать, чтобы они не стали источником инфекций. Не стоит путать этот процесс с верхушечной гнилью, которая характерна для томатов и перцев, но почти не встречается у тыквенных.

Что любят и чего не любят огурцы
Что любят и чего не любят огурцы / Инфографика: Главред

Признаки настоящих болезней

Грибковые инфекции, такие как Fusarium или Sclerotinia, развиваются на ослабленных растениях. Их провоцируют холодный полив, резкие перепады температур, плотная почва и загущенные посадки. Если после полива куст не восстанавливает тургор листьев, стоит осмотреть корневую шейку: бурый цвет и налет свидетельствуют о корневой гнили.

Почему "реанимация" не помогает

Советы "зачистить" стебель от гнили и прикопать его заново для образования новых корешков в случае с огурцами не работают. Их ткани слишком нежные, и такая манипуляция лишь ускоряет гибель.

Если корневая гниль уже сильно повредила куст, рекомендуем полностью удалить его вместе с комком земли, вынести с участка и продезинфицировать место посадки.

Почему нельзя одновременно использовать биопрепараты и фунгициды

Для борьбы с гнилями применяют биопрепараты на основе полезных грибов и бактерий или химические фунгициды. Их нельзя сочетать, ведь химические вещества уничтожают как патогены, так и полезную микрофлору. При использовании системных препаратов важно соблюдать карантинный период, в течение которого плоды нельзя употреблять в пищу.

Что любят и чего не любят кабачки
Что любят и чего не любят кабачки / Инфографика: Главред

Как предотвратить пожелтение и гниль завязей

Лучший способ избежать гнили - профилактика:

  • Кабачкам нужно пространство не менее метра, огурцам - 30–50 см;
  • В нижних узлах огурцов рекомендуем удалять побеги и завязи для лучшей вентиляции;
  • Поливать следует только тёплой водой;
  • Почву желательно заселить полезной микрофлорой, используя триходерму и мульчу для сохранения влаги.

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Об источнике: UkrMedia

Ukr.media - это популярное украинское информационно-развлекательное онлайн-издание, основанное в 2008 году. Портал работает как медиаплатформа с широким охватом тем, включая актуальные новости политики и экономики, а также обширный блок лайфстайл-контента: советы по психологии, здоровью, кулинарии и садоводству. Изданием управляет ООО "УКР-МЕДИА", главный офис расположен в Фастове, а должность главного редактора занимает Валерий Лесько. Ресурс ориентирован на массовую аудиторию, предлагая как оперативную информацию о событиях в Украине, так и познавательные материалы прикладного характера для повседневного использования.

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