Завязи огурцов и кабачков массово желтеют: чего категорически нельзя делать

Пожелтение и загнивание завязей огурцов и кабачков не всегда свидетельствует о грибковых инфекциях

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Почему на огурцах и кабачках гниют молодые завязи / Коллаж: Главред, фото: скриншот

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Почему кабачки желтеют и вянут

Как защитить культуры от болезней

Огородники нередко сталкиваются с ситуацией, когда маленькие завязи на огурцах или кабачках внезапно перестают расти, желтеют, а впоследствии начинают подгнивать. Из-за этого многие сразу подозревают грибковую болезнь и спешат обрабатывать растения фунгицидами. На самом деле в большинстве случаев проблема не связана с инфекцией.

Главред расскажет, почему желтеют и гниют завязи и как распознать проблему.

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Почему огурцы и кабачки сбрасывают завязи

Современные гибриды огурцов могут образовывать по несколько завязей в узле, но растение оставляет только те, которые способно вырастить, пишет UkrMedia. Если не хватает солнца, тепла или питательных веществ, часть завязей останавливается в развитии и отмирает. Подобное случается и с пчелоопыляемыми сортами, когда цветок не получил пыльцу из-за дождя или жары.

Когда следует удалять завязи

Отмершие завязи нужно отщипнуть и убрать, чтобы они не стали источником инфекций. Не стоит путать этот процесс с верхушечной гнилью, которая характерна для томатов и перцев, но почти не встречается у тыквенных.

Что любят и чего не любят огурцы / Инфографика: Главред

Признаки настоящих болезней

Грибковые инфекции, такие как Fusarium или Sclerotinia, развиваются на ослабленных растениях. Их провоцируют холодный полив, резкие перепады температур, плотная почва и загущенные посадки. Если после полива куст не восстанавливает тургор листьев, стоит осмотреть корневую шейку: бурый цвет и налет свидетельствуют о корневой гнили.

Почему "реанимация" не помогает

Советы "зачистить" стебель от гнили и прикопать его заново для образования новых корешков в случае с огурцами не работают. Их ткани слишком нежные, и такая манипуляция лишь ускоряет гибель.

Если корневая гниль уже сильно повредила куст, рекомендуем полностью удалить его вместе с комком земли, вынести с участка и продезинфицировать место посадки.

Почему нельзя одновременно использовать биопрепараты и фунгициды

Для борьбы с гнилями применяют биопрепараты на основе полезных грибов и бактерий или химические фунгициды. Их нельзя сочетать, ведь химические вещества уничтожают как патогены, так и полезную микрофлору. При использовании системных препаратов важно соблюдать карантинный период, в течение которого плоды нельзя употреблять в пищу.

Что любят и чего не любят кабачки / Инфографика: Главред

Как предотвратить пожелтение и гниль завязей

Лучший способ избежать гнили - профилактика:

Кабачкам нужно пространство не менее метра, огурцам - 30–50 см;

В нижних узлах огурцов рекомендуем удалять побеги и завязи для лучшей вентиляции;

Поливать следует только тёплой водой;

Почву желательно заселить полезной микрофлорой, используя триходерму и мульчу для сохранения влаги.

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