Спасение от жары за 1 гривню: что лучше защитит растения на огороде

Жара может замедлить рост растений. Переносить жару легче, если поддерживать влажность почвы и правильно подбирать удобрения.

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Как спасти растения от жары / Коллаж: Главред, скриншоты

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Что лучше выбрать для растений в жару

Чем отличаются гумат и аминокислоты

Какие правила помогут сохранить урожай

Летняя жара и длительная засуха становятся серьёзным испытанием для сада и огорода. Высокие температуры могут вызвать стресс у растений, замедлить их развитие, ухудшить цветение и негативно сказаться на будущем урожае. Чтобы помочь насаждениям легче перенести неблагоприятные условия, огородники часто используют антистрессовые препараты - гумат калия или аминокислоты - Главред расскажет об этом подробнее.

На YouTube-канале "Дача Агронома" объяснили, чем отличаются эти средства и в каких случаях каждое из них будет наиболее эффективным.

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Гумат калия: доступный вариант для поддержания растений

Гумат калия считается одним из самых доступных средств для подкормки растений. По словам автора видео, выгоднее всего покупать препарат в сухом виде.

Если правильно выбрать гумат калия и покупать его в сухом виде, то 10 литров рабочего раствора обойдутся примерно от 1 до 5 гривен. Это одна из самых доступных подкормок для растений, - отмечает специалист.

По его словам, гумат калия помогает растениям эффективнее усваивать питательные вещества из почвы и поддерживает их в стрессовых погодных условиях. В то же время он не заменяет полноценное питание.

Когда стоит использовать аминокислоты

Основным преимуществом аминокислот называют более быстрый эффект. Если растения уже испытали стресс из-за сильной жары, аминокислоты могут помочь им быстрее восстановиться.

Если обработать растения аминокислотами вечером, то уже через одно-два суток они начинают действовать внутри растения, - объясняет автор видео.

Именно поэтому аминокислоты чаще рекомендуют применять после перегрева, длительной засухи или других неблагоприятных факторов.

Видео о том, как ухаживать за растениями в жару, можно посмотреть здесь:

Самое важное правило ухода во время жары

Эксперт подчеркивает, что ни один стимулятор роста или антистрессовый препарат не даст желаемого результата без правильного ухода.

Самое главное - поддерживать стабильную влажность почвы. Не стоит ни переувлажнять её, ни допускать полного пересыхания, ведь резкие перепады создают для растений дополнительный стресс.

Половина успеха - обеспечить растениям стабильную влажность почвы и равномерное питание. Именно это помогает им легче переносить жару, - отмечает специалист.

Также в период сильной жары рекомендуется значительно сократить или временно прекратить азотные подкормки. Азот стимулирует активный рост зеленой массы, из-за чего растение может быстрее терять влагу.

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Об источнике: YouTube-канал "Дача Агронома" YouTube-канал "Дача Агронома" - это украинская образовательная платформа с советами по садоводству и огородничеству. Контент посвящен уходу за садом, борьбе с вредителями, обработке культур и сезонным работам, например, подготовке озимого чеснока или защите абрикосов от болезней. Видео включают личный опыт ведущего, предупреждения о распространенных ошибках садоводов и простые советы для новичков. Канал делает акцент на полезных лайфхаках для дачников, позволяющих избежать потерь урожая.

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