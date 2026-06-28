Помидоры вырастут гигантскими и сладкими: простой способ, о котором знают единицы

Чтобы помидоры выросли крупнее, мясистее и слаще, не всегда нужны дорогие удобрения.

https://glavred.info/sad-ogorod/pomidory-vyrastut-gigantskimi-i-sladkimi-prostoy-sposob-o-kotorom-znayut-edinicy-10776470.html Ссылка скопирована

Как вырастить крупные помидоры / Коллаж: Главред, фото: magnific.com

Вы узнаете:

Как за несколько секунд увеличить размер помидоров на кусте

Сколько плодов нужно оставлять на одной кисти

Как правильно проводить обрезку кистей, чтобы не навредить растению

Помидоры остаются одной из самых любимых культур среди огородников. Они прекрасно сочетаются в свежих салатах, соусах, бутербродах и многих других блюдах. Однако многим хочется вырастить не только обильный, но и крупный урожай с большими, мясистыми и сочными плодами.

Главред узнал о простом приёме, который занимает всего несколько секунд, но помогает заметно увеличить размер помидоров.

видео дня

Что нужно сделать, чтобы помидоры выросли крупнее

Эксперты Daily Express рекомендуют проводить обрезку кистей. Этот метод заключается в удалении части плодов с каждой кисти, чтобы растение могло направить больше питательных веществ на оставшиеся помидоры.

По словам экспертов, особенно важно применять этот способ для крупноплодных сортов, в частности типа "Бифштекс" (Beefsteak), ведь тяжелые плоды могут перегружать растение.

Почему обрезка помогает увеличить размер плодов

После прореживания растение перестает тратить силы на большое количество мелких помидоров. Вместо этого оно направляет воду, сахара и питательные вещества на меньшее количество плодов, благодаря чему они вырастают значительно крупнее, сочнее и слаще. Эксперты советуют оставлять четыре-шесть помидоров на каждой кисти, а самые мелкие или деформированные плоды удалять.

Когда нужно обрезать помидоры

Сроки зависят от того, где растут помидоры. В теплице или в помещении обрезку рекомендуют проводить после формирования семи плодовых кистей.

Для растений в открытом грунте процедуру следует проводить после появления четырёх кистей. Чаще всего этот период приходится на июнь, когда томаты начинают активно завязывать плоды.

Как правильно поливать помидоры / Инфографика: Главред

Как правильно проводить обрезку

Во время обрезки нужно внимательно осмотреть каждую кисть и удалить самые мелкие, слабые или деформированные плоды. Такую процедуру стоит повторять регулярно, чтобы растение не тратило лишние ресурсы.

Специалисты объясняют, что вместо того, чтобы питать восемь или десять небольших помидоров, куст концентрирует свои силы на четырёх-пяти плодах, которые в результате вырастают значительно крупнее и качественнее.

Смотрите видео о лучших сортах помидоров:

Какие помидоры больше всего нуждаются в обрезке

Согласно рекомендациям экспертов и Королевского садоводческого общества Великобритании (RHS), наибольшую пользу от обрезки получают индетерминантные (высокорослые) сорта томатов, которые постоянно растут вверх и нуждаются в подвязке к опорам. Именно для таких растений прореживание кистей помогает получить максимально крупные плоды и сохранить здоровье куста.

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: Daily Express Daily Express — ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании. Издание является главной газетой Express Newspapers, которая является дочерней компанией холдинга Northern & Shell, единственным владельцем которого является Ричард Десмонд.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред