Почва после чеснока и лука: что посадить для второго урожая осенью

Читайте в материале:
- Что посадить после чеснока и лука
- Как получить второй урожай за сезон
После сбора чеснока и лука на огороде освобождаются грядки. Многие хозяева оставляют их пустыми до следующей весны, хотя это время можно использовать для повторного посева овощей и получения еще одного урожая. Главред расскажет об этом подробнее.
О рациональном использовании участка в середине лета рассказали на YouTube-канале "Домашний урожай". Эксперты отмечают, что повторная посадка в июле и августе позволяет получить свежие овощи осенью, сделать запасы на зиму и сократить расходы на покупки.
Почему стоит сеять овощи после чеснока и лука
Очищенная почва
Чеснок и лук выделяют вещества, которые помогают отпугивать многих насекомых-вредителей и уменьшают количество возбудителей болезней в почве.
Меньше сорняков
Если оставить грядку пустой, она быстро заростет сорняками. Посеянные культуры покроют землю листьями и не дадут нежелательной растительности активно разрастаться.
Благоприятная погода
Во второй половине лета дни становятся короче, а ночи — прохладнее. Такие условия идеально подходят для многих корнеплодов и зелени, которые весной часто стрелкуются или приобретают горький вкус.
Видео о том, что посадить после чеснока и лука, можно посмотреть здесь:
Что можно посадить после чеснока и лука
После сбора чеснока и лука рекомендуется высевать следующие культуры:
Дайкон
Быстро растет, формирует крупные корнеплоды и хорошо хранится до зимы.
Пекинская капуста
Созревает быстрее белокочанной. Кроме того, остаточный запах чеснока в почве помогает отпугивать часть вредителей.
Спаржевая фасоль
Кустовые сорта созревают примерно за 50–60 дней. Бобовые также обогащают почву азотом, улучшая её плодородие.
Редис
Осенний урожай часто получается более крупным, сочным и менее горьким, чем весенний.
Шпинат и зелень
Руккола, салат и шпинат хорошо переносят прохладу. Листья можно срезать несколько раз, ведь они быстро отрастают.
Как правильно подготовить грядку
Перед повторной посадкой не нужно глубоко перекапывать землю, чтобы не пересушить её.
Возьмите обычные грабли или плоскорез и слегка разрыхлите верхний слой почвы на 5–7 сантиметров. Этого вполне достаточно для посева мелких семян, — советуют авторы видео.
Поливать грядки лучше всего вечером, когда солнце уже не так активно. Это поможет уменьшить испарение воды и предотвратить ожоги растений.
Также специалисты не рекомендуют вносить под корнеплоды свежий навоз. Вместо этого при рыхлении лучше добавить древесную золу, которая является источником калия и фосфора и способствует развитию растений.
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Об источнике: YouTube-канал "Домашний урожай"
Канал "Домашний урожай" на YouTube посвящён садоводству, огородничеству и советам по получению щедрого урожая дома или на даче. Особое внимание уделяется подзимнему посеву, поливу и предотвращению ошибок. Видео раскрывают методы для плодородной почвы, натуральные подкормки и защиту от болезней
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