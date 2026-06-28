Почва после чеснока и лука: что посадить для второго урожая осенью

Что посадить после чеснока, чтобы собрать ещё один урожай в сезоне. После чеснока стоит посеять скороспелые овощи, которые хорошо растут во второй половине лета.

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Что посадить после чеснока и лука / Коллаж: Главред, скриншоты

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Что посадить после чеснока и лука

Как получить второй урожай за сезон

После сбора чеснока и лука на огороде освобождаются грядки. Многие хозяева оставляют их пустыми до следующей весны, хотя это время можно использовать для повторного посева овощей и получения еще одного урожая. Главред расскажет об этом подробнее.

О рациональном использовании участка в середине лета рассказали на YouTube-канале "Домашний урожай". Эксперты отмечают, что повторная посадка в июле и августе позволяет получить свежие овощи осенью, сделать запасы на зиму и сократить расходы на покупки.

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Почему стоит сеять овощи после чеснока и лука

Очищенная почва

Чеснок и лук выделяют вещества, которые помогают отпугивать многих насекомых-вредителей и уменьшают количество возбудителей болезней в почве.

Меньше сорняков

Если оставить грядку пустой, она быстро заростет сорняками. Посеянные культуры покроют землю листьями и не дадут нежелательной растительности активно разрастаться.

Благоприятная погода

Во второй половине лета дни становятся короче, а ночи — прохладнее. Такие условия идеально подходят для многих корнеплодов и зелени, которые весной часто стрелкуются или приобретают горький вкус.

Видео о том, что посадить после чеснока и лука, можно посмотреть здесь:

Что можно посадить после чеснока и лука

После сбора чеснока и лука рекомендуется высевать следующие культуры:

Дайкон

Быстро растет, формирует крупные корнеплоды и хорошо хранится до зимы.

Пекинская капуста

Созревает быстрее белокочанной. Кроме того, остаточный запах чеснока в почве помогает отпугивать часть вредителей.

Спаржевая фасоль

Кустовые сорта созревают примерно за 50–60 дней. Бобовые также обогащают почву азотом, улучшая её плодородие.

Редис

Осенний урожай часто получается более крупным, сочным и менее горьким, чем весенний.

Шпинат и зелень

Руккола, салат и шпинат хорошо переносят прохладу. Листья можно срезать несколько раз, ведь они быстро отрастают.

Для чего нужно мульчирование / Инфографика - Главред

Как правильно подготовить грядку

Перед повторной посадкой не нужно глубоко перекапывать землю, чтобы не пересушить её.

Возьмите обычные грабли или плоскорез и слегка разрыхлите верхний слой почвы на 5–7 сантиметров. Этого вполне достаточно для посева мелких семян, — советуют авторы видео.

Поливать грядки лучше всего вечером, когда солнце уже не так активно. Это поможет уменьшить испарение воды и предотвратить ожоги растений.

Также специалисты не рекомендуют вносить под корнеплоды свежий навоз. Вместо этого при рыхлении лучше добавить древесную золу, которая является источником калия и фосфора и способствует развитию растений.

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Об источнике: YouTube-канал "Домашний урожай" Канал "Домашний урожай" на YouTube посвящён садоводству, огородничеству и советам по получению щедрого урожая дома или на даче. Особое внимание уделяется подзимнему посеву, поливу и предотвращению ошибок. Видео раскрывают методы для плодородной почвы, натуральные подкормки и защиту от болезней

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