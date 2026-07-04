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Путин объявил об оккупации Константиновки: Зеленский бросил ему неожиданный вызов

Юрий Берендий
4 июля 2026, 13:42
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Кремль заявил о якобы захвате Константиновки, однако Генштаб раскрыл реальную ситуацию на фронте и объяснил, как Россия распространяет дезинформацию.
Путин объявил об оккупации Константиновки: Зеленский бросил ему неожиданный вызов
Какой неожиданный вызов Зеленский бросил Путину / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот из видео

Ключевые тезисы:

  • Константиновка остается под контролем ВСУ
  • Россия пытается проникнуть в город небольшими группами

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что утверждение российского диктатора Владимира Путина о якобы захвате Константиновки в Донецкой области не соответствует действительности. По его словам, город по-прежнему находится под контролем Сил обороны Украины, в то время как Кремль распространяет ложную информацию о ситуации на фронте. Об этом сообщает Зеленский в своем Telegram-канале по итогам переговоров с канцлером Германии Мерцем.

"Сейчас, накануне Дня независимости Америки, Путин решил солгать миру и президенту Америки о ситуации на фронте: заявляет о якобы захвате россиянами Константиновки на Донбассе. Конечно, это неправда - это просто очередная российская ложь, чтобы запустить хоть какую-то новость. Если Константиновка сейчас под контролем России, то, видимо, у Путина не будет проблем там встретиться со мной и найти дипломатические решения, чтобы наконец закончить войну. Но всё же он не перейдёт линию фронта: правда очень отличается от путинских слов", - заявил Зеленский.

видео дня

Что на самом деле происходит в Константиновке

Заявление главы Кремля официально опровергли в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. По данным системы отображения оперативной обстановки, населенный пункт остается под контролем украинских войск, а подразделения 19-го армейского корпуса продолжают оборонительную операцию на обозначенных рубежах, сообщил пресс-секретарь Генштаба майор Андрей Ковалев в комментарии"Интерфакс-Украина".

Ковалев уточнил, что противник не прекращает попыток овладеть городом, прибегая к инфильтрации малочисленных пехотных групп численностью один-три бойца, однако украинские защитники ведут контрдиверсионную работу.

"В свою очередь, враг, уже не в первый раз, прибегает к распространению высшими должностными лицами откровенной дезинформации и фейков. Украинские защитники продолжают удерживать позиции на установленных рубежах. Обстановка остается сложной, но находится под контролем Сил обороны Украины", - заявил Ковалев.

За сутки, 3 июля 2026 года, оккупанты совершили на этом направлении одиннадцать штурмовых действий - ни одно из них не принесло результата для России.

Аналогичную оценку ситуации дала и группировка войск "Восток", назвав заявление Кремля очередной попыткой "нарисовать" несуществующие успехи на фоне провала оперативно-стратегических планов и непропорционально больших потерь личного состава армии РФ. По информации группировки, в некоторых городских районах продолжаются постоянные боевые столкновения, а попытки россиян проникнуть в город выявляются и уничтожаются.

Константиновка инфографика
Константиновка / Инфографика: Главред

Кто готовит фальшивые карты для Путина

Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко провел параллель с ситуацией вокруг Купянска год назад, когда подобные заявления Москвы о контроле над городом также оказались неправдой.

По его словам, реального контроля России над Константиновкой пока нет, так же как и тогда. Коваленко обвинил начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова в сознательном искажении данных для российского диктатора и военного преступника Путина.

"Начальник Генштаба РФ Герасимов - лжец, и он готовит отдельные карты и сводки для Путина. Представьте - готовит отдельные карты и сводки для одного человека, где показывает территории, которые на самом деле Россия не контролирует, как будто они уже под контролем. При этом в закрытом кругу российских генералов там другие карты, соответствующие реальной обстановке", - написал Коваленко.

По его словам, Путин озвучивает эту искажённую картину, создавая параллельную реальность для российского общества, которому на фоне дефицита топлива нужно подкинуть хоть какую-то "победу".

ЦПД
ЦПД / Инфографика: Главред

Война России против Украины - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, аналитики DeepState констатировали изменение динамики боевых действий и ограниченные темпы продвижения врага в июне. Аналитики заявили о возможном переломе в войне и подчеркнули, что дальнейшее развитие событий зависит от решений ВСУ. По подсчётам DeepState, оккупационные войска в июне увеличили контролируемую площадь лишь на 84 квадратных километра.

Военный эксперт Олег Жданов указал на то, что главной задачей остается удержание и стабилизация фронта. Он назвал главное условие для перелома и пояснил, что только переход к успешным контратакам изменит характер боевых действий. Жданов также отметил, что беспилотники стали важным фактором для укрепления обороны, но это еще не начало перелома.

Начальник штаба батальона беспилотных систем Black Raven 93-й ОМБр "Холодный Яр" Антон Дзюбенко сообщил об активных штурмовых действиях противника на Константиновском направлении и стремлении РФ войти в Константиновку. Он описал замысел россиян в отношении города и отметил его стратегическое значение для открытия дороги на Дружковку. Дзюбенко уточнил, что батальон Black Raven действует в составе 93-й ОМБр и планирует операции на тактическую глубину 15–20 километров от линии соприкосновения.

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О персоне: Андрей Коваленко

Андрей Коваленко - лейтенант Сил обороны Украины, в декабре 2023 года откомандирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию в защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять попыткам россиян, ФСБ, ГРУ и СЗР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное сообщество, заинтересованное в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе, чтобы противодействовать российским ИПсО", - подчеркнул Андрей Коваленко.

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