Доллар и евро могут удивить: свежий прогноз курса до 12 июля

Банкир отметил, что в июле экономическая активность не оказывает давления на валютный рынок.

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Прогноз курса валют на следующую неделю / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Главное из заявления банкира:

Валютный рынок в июле останется относительно стабильным

На курс больше всего будет влиять спрос импортеров

До 12 июля курс доллара, вероятно, будет находиться в пределах 44,7–45,1 грн/долл.

Валютный рынок Украины в июле не будет демонстрировать резких колебаний. Ситуацию будет определять "заметный спрос импортеров". Об этом заявил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН.

Он подчеркнул, что именно активность импортеров в 2026 году стала одним из главных факторов валютного рынка.

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"Она не носит ситуативный характер, а связана со структурой военной экономики: стране требуются топливо, оборудование, другие важные товары широкого потребления и т. д. Значительная часть этих потребностей покрывается за счет импорта, а значит, требует валюты", - пояснил банкир.

По его словам, самым чувствительным фактором для июля остается топливо. В частности, если на внешних рынках не произойдет резкого подорожания нефти и нефтепродуктов, то у импортеров не будет дополнительного стимула для ускоренной скупки валюты.

"Еще один аргумент в пользу июльского затишья - это сезонность. В середине лета экономическая активность не оказывает такого сильного давления на валютный рынок, как это может произойти ближе к осени. Дополнительно играет роль фактор умеренной инфляции. Если потребительские цены не растут быстро, население менее склонно конвертировать сбережения в валюту на всякий случай", - добавил Лесовой.

По его прогнозу, с 6 по 12 июля курс доллара будет в пределах 44,7–45,1 грн/долл., а евро может колебаться в диапазоне 51,5–52,5 грн.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Возможен ли резкий обвал гривни

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак заявил, что на данный момент нет оснований ожидать резкого обвала гривни до конца 2026 года.

По его словам, существенное ухудшение курсовой ситуации могло бы произойти только в случае серьезного обострения ситуации на фронте.

"Гипотетически негативный сценарий мог бы возникнуть в случае очень серьезного ухудшения ситуации на фронте. Но на фронте, как мы видим, фактически произошел перелом в пользу Украины. Поэтому я не вижу чрезвычайных форс-мажорных обстоятельств, которые могли бы существенно подорвать курс гривни", - подчеркнул он.

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, на понедельник, 6 июля, Национальный банк Украины установил курс доллара к гривне на уровне 44,56 грн/долл., а евро - 51,02 грн/евро.

Вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления банка "Глобус" Сергей Мамедов отмечал, что в течение второго полугодия 2026 года курсовые колебания в Украине будут вполне ожидаемыми. В частности, стоимость доллара может вырасти до 46,5 гривен.

В то же время финансист и экономист Сергей Фурса убежден, что в течение следующего года или в 2028 году курс доллара в Украине может вырасти до 51 гривни.

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О персоне: Тарас Лесовой Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства "Глобус Банка". Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.

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