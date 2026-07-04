Его выращивал каждый дед: что означает странное украинское слово "самосад"

Самосад - это домашний табак, который выращивали своими руками. Что означает "самосад", почему его выращивали возле дома и почему это слово почти исчезло.

https://glavred.info/osvita/yogo-viroshchuvav-kozhen-did-shcho-oznachaye-divne-ukrajinske-slovo-samosad-10778042.html Ссылка скопирована

Что такое самосад? / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте в материале:

Что означает старинное украинское слово "самосад"

Почему украинцы выращивали табак возле дома

Почему это слово почти исчезло из повседневной речи

В украинском языке есть немало слов, которые хранят память о быте и традициях наших предков. Одно из них - "самосад". Когда-то это слово было хорошо знакомо многим крестьянам, а сегодня его можно услышать всё реже. Главред расскажет о значении этого традиционного украинского слова.

Что означает слово "самосад"

Как сообщает 24 канал, слово "самосад" происходит от выражения "сам садишь". Так называли домашний табак, который не покупали, а выращивали на собственном огороде или возле дома.

видео дня

Чаще всего это слово употребляли в селах. Люди старшего поколения вспоминали его, рассказывая о былых временах. Например, можно было услышать: "Дед ещё самосад сеял" или "Пошёл накрутить самосада". Это означало, что человек собирался сделать самокрутку из выращенного собственными руками табака.

Почему украинцы выращивали табак возле дома

Причина была вполне практической. Раньше фабричные сигареты стоили дорого, а в сельской местности их было непросто приобрести. Поэтому люди выращивали табак самостоятельно, чтобы сэкономить деньги.

Когда листья созревали, их собирали, тщательно высушивали, а затем мелко нарезали. Из высушенного табака делали домашние самокрутки. Для многих семей это был привычный способ экономии.

Почему слово "самосад" сегодня почти не употребляется

Когда-то выращивание табака возле дома было таким же привычным занятием, как выращивание овощей, фруктов или лекарственных растений. Украинцы стремились обеспечивать себя всем необходимым и меньше зависеть от покупок.

Сегодня слово "самосад" почти не используется в повседневной речи, ведь необходимость выращивать табак дома практически исчезла. В то же время оно до сих пор остается частью украинского языкового наследия и напоминает о быте и традициях наших предков.

Читайте также:

Об источнике: 24 канал 24 канал - украинский круглосуточный новостной телеканал[3]. С начала вещания назывался "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", которое, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия. Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владелицей которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине. Вещает с 1 марта 2006 года. "24 канал" представляет новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т. д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде и курсах валют.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред