Происхождение слова "лайба": какой вид транспорта на имеет это название

Что означает слово "лайба" и почему в некоторых регионах им называют велосипед. Значение слова "лайба" и откуда оно происходит.

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Что такое "лайба" / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

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Что означает слово "лайба"

Почему велосипед называют "лайбой"

Какое историческое значение имеет это слово

Украинский язык богат региональными диалектизмами. В разных областях одни и те же предметы могут называться совершенно по-разному. Один из интересных примеров - слово"лайба", которое имеет сразу несколько неожиданных значений. Главред расскажет подробнее.

По данным OBOZ.UA, происхождение и использование этого слова связано как с морской историей, так и с особенностями развития региональных говоров.

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Почему на востоке и юге Украины велосипед называют "лайбой"

В Донецкой области, Приазовье и Причерноморье словом "лайба" традиционно называют велосипед. Чаще всего так в шутку или в разговорной речи говорят о старых, изношенных или самодельных двухколесных транспортных средствах.

По одной из версий, это значение появилось во время Второй мировой войны. Тогда на украинских дорогах часто можно было увидеть немецких военных на велосипедах марки Leiba. Вероятно, со временем название бренда стало общим названием для велосипедов.

Что означало слово "лайба" изначально

Изначально "лайба" была морским термином. Так называли большие деревянные парусные лодки с двумя косыми парусами.

В XIX веке такие суда курсировали по Днепру, а крупные парусники водоизмещением от 50 до 400 тонн использовались на Балтийском море для перевозки крупногабаритных и несрочных грузов.

Видео о том, что такое мощность в велосипеде и чем её измеряют, можно посмотреть здесь:

Со временем это слово приобрело переносное значение и распространилось на другие виды транспорта. Сегодня в разговорной речи "лайбой" чаще всего иронично называют старые, ненадежные или некачественные автомобили.

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Об источнике: "Обозреватель" "Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор - Орест Сохар. Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

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