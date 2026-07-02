Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки с собакой за 21 с

Головоломки помогают развивать наблюдательность, улучшают память, повышают концентрацию и учат быстрее замечать детали, которые часто остаются незамеченными.
Сегодня предлагаем проверить свою внимательность с помощью простого, но весьма коварного задания. Перед вами две иллюстрации с девушкой и собакой, которые выглядят практически одинаково. Однако художник специально внес в одну из них три небольших изменения. Об этом сообщает Jagranjosh.
Чтобы успешно пройти тест, внимательно сравните оба изображения. Отличия могут скрываться в самых неожиданных местах и касаться цвета, формы или отдельных элементов рисунка. На выполнение задания у вас есть всего 21 секунда.
Подобные упражнения отлично развивают зрительное восприятие, тренируют скорость анализа информации и помогают поддерживать когнитивные способности в хорошей форме.
Удалось обнаружить все три отличия до того, как истекло время?
Если найти все различия оказалось непросто, не огорчайтесь. Ниже вы найдете правильный ответ и сможете проверить, какие именно детали были изменены.
Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.
Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.
Другие ребусы:
- Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке купающихся обезьян за 15 с
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