"Смерть была мгновенной": трагически погиб народный артист Украины

Вы узнаете:
- Умер Николай Янченко
- Причина смерти артиста
Народный артист Украины Николай Янченко неожиданно погиб во дворе собственного дома. О причине смерти певца рассказал его друг Юрий Мельник в Facebook.
Янченко трагически погиб в поселке Стрижавка под Винницей в результате несчастного случая. После возвращения с очередных благотворительных выступлений исполнитель решил отдохнуть и залез в бассейн, чтобы охладиться. К сожалению, там он получил сильный удар током, который оказался смертельным.
"Страшная трагедия произошла сегодня в обеденное время в домашнем гнездышке семьи Янченко. В бассейне, расположенном возле дома, в котором Коля жил с семьей, он получил смертельное поражение электрическим током... Вернувшись из серии благотворительных концертов в поддержку Вооруженных сил Украины, в частности при участии своих друзей - известных украинских артистов Ирины Федишин и группы "Лисапетный батальон", он решил охладиться в бассейне, в котором его ожидала смерть - электрический ток... Смерть была мгновенной", - сообщил Мельник.
Друг артиста подчеркнул, что народный артист Украины подарил поклонникам огромное количество популярных хитов. Трагедия стала настоящим потрясением для семьи и поклонников певца.
"Не споет он больше Украине и всему миру своих известных песен "Лише у нас на Україні", "Перелаз", "Карасик", "Ой чого ж Ви мамо посивіли рано", "Яблуня Пепінка" и не менее сотни других известных песен... Не стало нашего подольского соловья, автора и исполнителя своих песен, Народного Кума и Народного артиста Украины Николая Александровича Янченко", - написал Юрий Мельник.
Николай Янченко - биография
Николай Янченко - известный украинский певец, композитор и Народный артист Украины. Музыкальную карьеру он начал в 1993 году, создавая душевные и веселые песни, основанные на традициях Подолья. Среди них огромную популярность завоевал хит "Ой, чого ж ти мамо".
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Про персону: Николай Янченко
Николай Янченко - известный украинский певец, композитор и Народный артист Украины, сообщает Википедия. Музыкальную карьеру он начал в 1993 году, создавая душевные и веселые песни, основанные на традициях Подолья. Среди них огромную популярность завоевал хит "Ой, чого ж ти мамо". Жизнь 66-летнего артиста трагически оборвалась 1 июля 2026 года.
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