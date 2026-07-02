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"Смерть была мгновенной": трагически погиб народный артист Украины

Кристина Трохимчук
2 июля 2026, 12:57
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О смерти Николая Янченко сообщил друг музыканта.
Николай Янченко умер
Николай Янченко умер / коллаж: Главред, фото: скрин из видео, pexels.com

Вы узнаете:

  • Умер Николай Янченко
  • Причина смерти артиста

Народный артист Украины Николай Янченко неожиданно погиб во дворе собственного дома. О причине смерти певца рассказал его друг Юрий Мельник в Facebook.

Янченко трагически погиб в поселке Стрижавка под Винницей в результате несчастного случая. После возвращения с очередных благотворительных выступлений исполнитель решил отдохнуть и залез в бассейн, чтобы охладиться. К сожалению, там он получил сильный удар током, который оказался смертельным.

видео дня
Николай Янченко и Юрий Мельник
Николай Янченко и Юрий Мельник / фото: facebook.com, Юрий Мельник

"Страшная трагедия произошла сегодня в обеденное время в домашнем гнездышке семьи Янченко. В бассейне, расположенном возле дома, в котором Коля жил с семьей, он получил смертельное поражение электрическим током... Вернувшись из серии благотворительных концертов в поддержку Вооруженных сил Украины, в частности при участии своих друзей - известных украинских артистов Ирины Федишин и группы "Лисапетный батальон", он решил охладиться в бассейне, в котором его ожидала смерть - электрический ток... Смерть была мгновенной", - сообщил Мельник.

Друг артиста подчеркнул, что народный артист Украины подарил поклонникам огромное количество популярных хитов. Трагедия стала настоящим потрясением для семьи и поклонников певца.

Николай Янченко - народный артист Украины
Николай Янченко - народный артист Украины / скрин из видео

"Не споет он больше Украине и всему миру своих известных песен "Лише у нас на Україні", "Перелаз", "Карасик", "Ой чого ж Ви мамо посивіли рано", "Яблуня Пепінка" и не менее сотни других известных песен... Не стало нашего подольского соловья, автора и исполнителя своих песен, Народного Кума и Народного артиста Украины Николая Александровича Янченко", - написал Юрий Мельник.

Николай Янченко - биография

Николай Янченко - известный украинский певец, композитор и Народный артист Украины. Музыкальную карьеру он начал в 1993 году, создавая душевные и веселые песни, основанные на традициях Подолья. Среди них огромную популярность завоевал хит "Ой, чого ж ти мамо".

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Про персону: Николай Янченко

Николай Янченко - известный украинский певец, композитор и Народный артист Украины, сообщает Википедия. Музыкальную карьеру он начал в 1993 году, создавая душевные и веселые песни, основанные на традициях Подолья. Среди них огромную популярность завоевал хит "Ой, чого ж ти мамо". Жизнь 66-летнего артиста трагически оборвалась 1 июля 2026 года.

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