Погиб звезда российской "Бригады": что с ним случилось

У актера диагностировали механическую асфиксию из-за случая на реке.

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Скончался звезда российских сериалов / Коллаж Главред, фото Стархит

Кратко:

В каких кино снимался актер

Что с ним случилось

Популярный российский актер Александр Высоковский, который сыграл в сериалах "Бригада" и "Бумер" утонул в реке.

Как пишут российские пропагандисты, актер отправился на рыбалку на реку Ока. "По нашим данным, его обнаружили водолазы. Актер пропал после рыбалки в Подмосковье накануне - он ушел к Оке вместе с 17-летним сыном. Александр пошел дальше по косе и не вернулся. Сын сначала ждал его, искал, потом пошел домой. Близкие забили тревогу, жена актера заявила о его пропаже", - пишут телеграмм-каналы.

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Скончался звезда российских сериалов / Фото Стархит

Накануне артист ушел рыбачить вместе с сыном. Актер пошел дальше по косе, где было сильное течение. И утонул.

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О сериале "Бригада" "Бригада" - российский криминальный телесериал 2002 года: состоит из 15 серий, охватывающих события в период с 1989 года по 2000 год. В центре сюжета - история 4-х друзей, объединившихся в преступную группировку, лидером которой стал Александр Белов (Саша Белый). Телесериал снят кинокомпанией "Аватар фильм".

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