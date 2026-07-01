Погиб звезда российской "Бригады": что с ним случилось

Кратко:
- В каких кино снимался актер
- Что с ним случилось
Популярный российский актер Александр Высоковский, который сыграл в сериалах "Бригада" и "Бумер" утонул в реке.
Как пишут российские пропагандисты, актер отправился на рыбалку на реку Ока. "По нашим данным, его обнаружили водолазы. Актер пропал после рыбалки в Подмосковье накануне - он ушел к Оке вместе с 17-летним сыном. Александр пошел дальше по косе и не вернулся. Сын сначала ждал его, искал, потом пошел домой. Близкие забили тревогу, жена актера заявила о его пропаже", - пишут телеграмм-каналы.
Накануне артист ушел рыбачить вместе с сыном. Актер пошел дальше по косе, где было сильное течение. И утонул.
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О сериале "Бригада"
"Бригада" - российский криминальный телесериал 2002 года: состоит из 15 серий, охватывающих события в период с 1989 года по 2000 год. В центре сюжета - история 4-х друзей, объединившихся в преступную группировку, лидером которой стал Александр Белов (Саша Белый). Телесериал снят кинокомпанией "Аватар фильм".
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