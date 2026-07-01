Звезда хора "Гомін" сменил работу: что он будет делать

Кратко:
- Чем займется Вадим Яценко
- О чем он сообщил
Красавчик-дирижер талантливого и харизматичного хора со Львова "Гомін" Вадим Яценко уволился из Львовской оперы.
Как пишет ТСН, Яценко стал руководителем Национального заслуженного академического украинского народного хора имени Григория Веревки. Однако его поклонники и хейтеры так и не поняли, что же будет со львовским хором.
Между тем, Яценко заверил, что продолжит руководить хором "Гомін". "Наверное, нужно проартикулировать это еще раз. Хор „Гомон" остается под моим руководством! И весь следующий год расписан планами и проектами", - объяснил Яценко.
Ему пришлось жестко отреагировать на замечание пользователя о том, что его должность нужно отдать другому человеку и сделать хор "менее попсовым".
Хор "Гомін" - что известно
Львовский хор "Гомін" получил невероятную популярность в социальных сетях, после того, как завирусилось их исполнение песни Степана Гиги "Сон". Тогда пользователи обратили внимание на очень харизматичного и красивого руководителя - Вадима Яценко. С тех пор хор стал очень популярный и стал героем многих публикаций СМИ.
Львовский хор "Гомон" основали в 1988 году при областном отделении Музыкального общества Украины. Первый руководитель "Гомона" – заслуженный деятель искусств Украины, дирижер Олег Цыгилик.
С 2007 по 2013 год художественным руководителем хора "Гомін" был Руслан Ляшенко. За свою более 30-летнюю историю хор "Гомін" провел десятки выступлений в Украине и за рубежом, популяризируя украинскую хоровую музыку.
Он становился лауреатом многочисленных хоровых конкурсов, в частности, национального конкурса имени Николая Леонтовича (1989), конкурса имени Станислава Людкевича, конкурса имени Дениса Сичинского, конкурсов-фестивалей "Просвита" и "Хортица-91"
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Отметим, как сообщал Главред, ранее популярный украинский хореограф и участник проекта "Холостяк" Макс Чмерковский поделился важной новостью вместе со своей супругой Петой Мургатройд.
Ранее также известный украинский певец Виталий Козловский, который недавно неожиданно поделился с поклонниками личным, стал хозяином черного внедорожника BMW X5 2023 года выпуска.
Вас также может заинтересовать:
- Пугачеву в РФ обвинили в убийстве популярного певца
- "Есть любовь": 49-летний известный певец живет с мамой и назвал причину
- Погиб известный американский певец Оливер Три - подробности авиакатастрофы
Хор "Гомін"
Хор "Гомін" - хор "Гомон" основали в 1988 году при областном отделении Музыкального общества Украины. Первый руководитель "Гомона" – заслуженный деятель искусств Украины, дирижер Олег Цыгилик.
С 2007 по 2013 год художественным руководителем хора "Гомін" был Руслан Ляшенко. За свою более 30-летнюю историю хор "Гомін" провел десятки выступлений в Украине и за рубежом, популяризируя украинскую хоровую музыку.
Он становился лауреатом многочисленных хоровых конкурсов, в частности, национального конкурса имени Николая Леонтовича (1989), конкурса имени Станислава Людкевича, конкурса имени Дениса Сичинского, конкурсов-фестивалей "Просвита" и "Хортица-91".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред