Звезда хора "Гомін" сменил работу: что он будет делать

Яценко стал руководителем Национального заслуженного академического украинского народного хора имени Григория Веревки

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Вадим Яценко стал руководителем другого хора / Коллаж Главред, фото Instagram/yatsenko_vadym

Кратко:

Чем займется Вадим Яценко

О чем он сообщил

Красавчик-дирижер талантливого и харизматичного хора со Львова "Гомін" Вадим Яценко уволился из Львовской оперы.

Как пишет ТСН, Яценко стал руководителем Национального заслуженного академического украинского народного хора имени Григория Веревки. Однако его поклонники и хейтеры так и не поняли, что же будет со львовским хором.

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Львовский хор покорил соцсети / Фото Instagram/hominchoir

Между тем, Яценко заверил, что продолжит руководить хором "Гомін". "Наверное, нужно проартикулировать это еще раз. Хор „Гомон" остается под моим руководством! И весь следующий год расписан планами и проектами", - объяснил Яценко.

Ему пришлось жестко отреагировать на замечание пользователя о том, что его должность нужно отдать другому человеку и сделать хор "менее попсовым".

Хор "Гомін" - что известно

Львовский хор "Гомін" получил невероятную популярность в социальных сетях, после того, как завирусилось их исполнение песни Степана Гиги "Сон". Тогда пользователи обратили внимание на очень харизматичного и красивого руководителя - Вадима Яценко. С тех пор хор стал очень популярный и стал героем многих публикаций СМИ.

Львовский хор "Гомон" основали в 1988 году при областном отделении Музыкального общества Украины. Первый руководитель "Гомона" – заслуженный деятель искусств Украины, дирижер Олег Цыгилик.

С 2007 по 2013 год художественным руководителем хора "Гомін" был Руслан Ляшенко. За свою более 30-летнюю историю хор "Гомін" провел десятки выступлений в Украине и за рубежом, популяризируя украинскую хоровую музыку.

Он становился лауреатом многочисленных хоровых конкурсов, в частности, национального конкурса имени Николая Леонтовича (1989), конкурса имени Станислава Людкевича, конкурса имени Дениса Сичинского, конкурсов-фестивалей "Просвита" и "Хортица-91"

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Хор "Гомін" Хор "Гомін" - хор "Гомон" основали в 1988 году при областном отделении Музыкального общества Украины. Первый руководитель "Гомона" – заслуженный деятель искусств Украины, дирижер Олег Цыгилик. С 2007 по 2013 год художественным руководителем хора "Гомін" был Руслан Ляшенко. За свою более 30-летнюю историю хор "Гомін" провел десятки выступлений в Украине и за рубежом, популяризируя украинскую хоровую музыку. Он становился лауреатом многочисленных хоровых конкурсов, в частности, национального конкурса имени Николая Леонтовича (1989), конкурса имени Станислава Людкевича, конкурса имени Дениса Сичинского, конкурсов-фестивалей "Просвита" и "Хортица-91".

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