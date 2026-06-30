Многодетный отец Макс Чмерковский снова поделился важной новостью

Макс Чмерковский со своей семьей принял важное решение относительно жизни.

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Макс Чмерковский удивил новостью / Коллаж Главред, фото Instagram/maksimc

Кратко:

На что решилась семья

Почему плакала супруга танцора

Популярный украинский хореограф и участник проекта "Холостяк" Макс Чмерковский поделился важной новостью вместе со своей супругой Петой Мургатройд.

Об этом пара сообщила на своих страницах в Instagram.

видео дня

Так, по словам Чмерковского, пара с тремя детьми решила перебраться из Лос-Анджелеса во Флориду. Анонс важного жизненного события танцоры решили сделать в виде танцевального видео.

Макс и Пета сделали объявление / Скриншот

"Мы сделали это… мы переехали во Флориду. Оставить место, которое мы называли домом столько лет, было непросто, но иногда самые большие шаги приводят тебя именно туда, где тебе суждено быть. Счастье, размеренный темп жизни, солнце, наблюдение за тем, как наши мальчики наслаждаются каждой секундой… это всё, на что мы надеялись, и даже больше… Стоит каждой коробки. Каждого прощания. Каждой неизвестности. Никаких оглядываний назад… только взгляд вперёд", - написал Макс.

Максим Чмерковский и его дети / Фото Instagram/petamurgatroyd

Его супруга Пета также опубликовала видео, где показала, как плачет, сидя в машине.

"Новое никогда не даётся легко. Бывают слёзы, которых ты не ожидаешь, прощания, которые бьют сильнее, чем ты себе представлял, и моменты, когда ты сомневаешься, правильно ли ты принимаешь решение. Но иногда нужно оставить то, что тебе комфортно, чтобы найти то, что тебе предназначено. Оглядываясь назад, мы понимаем, что это было лучшим решением для нашей семьи. Наши мальчики так счастливы, наши сердца полны радости, и мы невероятно благодарны за эту новую главу", - добавила она.

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О персоне: Макс Чмерковский Макс Чмерковский - украинский танцор и хореограф, который долгие годы живет в США. В Украине он прославился благодаря участию в первом сезоне шоу "Холостяк". Тогда он выбрал себе в пару Александру Шульгину, с котором, впрочем, скоро расстался. Чмерковский женат на американской танцовщице Пете Мургатройд. Пара воспитывает троих сыновей - Шай-Александра, Рио и Милана-Максима. Чмерковский активно принимает участие в американских танцевальных проектах, а также был судьей в украинском шоу "Танцы со звездами", которое выходило на канале 1+1.

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