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Кабаева на суперяхте Путина плывет на отдых в турецкий Бодрум: как она выглядит

Алена Кюпели
1 июля 2026, 12:36
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Кабаева, предположительно с детьми Путина в сопровождении военного корбля, плывет в Турцию на отдых.
Кабаева в сопровождении военных едет на отдых в Турцию
Кабаева в сопровождении военных едет на отдых в Турцию / Коллаж Главред, фото The Sun

Кратко:

  • Как выглядит яхта Кабаевой
  • Куда она плывет
  • Кто ее сопровождает

Роскошная суперяхта террориста Путина, который планомерно пытается уничтожить Украину, держит курс на турецкий Бодрум. Предположительно на самый дорогой курорт Турции плывет любовница Путина - Алина Кабаева.

Элегантная белая яхта Graceful известна как "любовное гнездо" пары.

видео дня

Данная яхта, прозванная в России "Китом-убийцей", должна была пройти по Ла-Маншу в сопровождении североморского военного корабля.

Кабаева засветила свое новое лицо
Кабаевой захотелось на море / Фото Instagram/alinakabaeva.officiaal

В понедельник вечером датские власти заметили суперяхту вместе с эсминцем с управляемыми ракетами и патрульным катером.

Как и его любовница и мать его детей, яхта "Graceful" часто связывалась с Путиным, но никогда не признавалась публично.

На ней находятся сотрудники службы безопасности тирана, и она находится под санкциями США, но не Великобритании или ЕС.

Скорее всего, любовница Путина остановится в одном из лакшери-отелей Бодрума

42-летняя Кабаева, которую британская пресса называет неофициальная "царица", возможно, находится на борту 267-футовой роскошной суперяхты, направляющейся через британские воды в Средиземное море.

сын Путина Иван
Скорее всего Кабаева решила вывезти на море детей / фото: ВЧК-ОГПУ

"На фоне непрекращающихся украинских забастовок, отключений интернета и катастрофической нехватки топлива Путин, возможно, решил, что пришло время для отпуска", - пишет британский таблоид The Sun.

После того, как СМИ сообщили о морском переходе Graceful, яхта отключила свой транспондер. Последний раз она передавала сигнал из пролива Скагеррак между Данией и Швецией.

Яхта Путина
Яхта Путина / Главред

Вслед за яхтой Graceful из России в Турцию уплыла ещё одна суперъяхта, которой пользуется семья Владимира Путина – 71-метровая Victoria. Об этом свидетельствуют данные Marine Traffic.

Алина Кабаева показала свой траурный аутфит
Яхту Кабаевой сопровождает военный корабль / Фото пропагандистского МК

Victoria отплыла от побережья Краснодарского края и отправилась в Турцию 26 июня. Утром 28 числа судно прошло через Босфор и встало на якорь в Стамбульском районе Пендик. Там яхта простояла чуть больше суток, а затем отправилась в курортный город Бодрум. Предполагается, что она прибудет в место назначения сегодня около 10 часов вечера, пишут российские СМИ.

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О персоне: Алина Кабаева

Алина Маратовна Кабаева - российская спортсменка (художественная гимнастика), общественный и политический деятель, медиа-менеджер. C сентября 2014 года - Председатель совета директоров холдинга "Национальная Медиа Группа". С 2016 года возглавляет совет директоров ЗАО "Спорт-Экспресс".
В 2022 году из-за поддержки террористического вторжения РФ в Украину ряд стран ввёл персональные санкции против Кабаевой.

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