Кабаева на суперяхте Путина плывет на отдых в турецкий Бодрум: как она выглядит

Кратко:
- Как выглядит яхта Кабаевой
- Куда она плывет
- Кто ее сопровождает
Роскошная суперяхта террориста Путина, который планомерно пытается уничтожить Украину, держит курс на турецкий Бодрум. Предположительно на самый дорогой курорт Турции плывет любовница Путина - Алина Кабаева.
Элегантная белая яхта Graceful известна как "любовное гнездо" пары.
Данная яхта, прозванная в России "Китом-убийцей", должна была пройти по Ла-Маншу в сопровождении североморского военного корабля.
В понедельник вечером датские власти заметили суперяхту вместе с эсминцем с управляемыми ракетами и патрульным катером.
Как и его любовница и мать его детей, яхта "Graceful" часто связывалась с Путиным, но никогда не признавалась публично.
На ней находятся сотрудники службы безопасности тирана, и она находится под санкциями США, но не Великобритании или ЕС.
Скорее всего, любовница Путина остановится в одном из лакшери-отелей Бодрума
42-летняя Кабаева, которую британская пресса называет неофициальная "царица", возможно, находится на борту 267-футовой роскошной суперяхты, направляющейся через британские воды в Средиземное море.
"На фоне непрекращающихся украинских забастовок, отключений интернета и катастрофической нехватки топлива Путин, возможно, решил, что пришло время для отпуска", - пишет британский таблоид The Sun.
После того, как СМИ сообщили о морском переходе Graceful, яхта отключила свой транспондер. Последний раз она передавала сигнал из пролива Скагеррак между Данией и Швецией.
Вслед за яхтой Graceful из России в Турцию уплыла ещё одна суперъяхта, которой пользуется семья Владимира Путина – 71-метровая Victoria. Об этом свидетельствуют данные Marine Traffic.
Victoria отплыла от побережья Краснодарского края и отправилась в Турцию 26 июня. Утром 28 числа судно прошло через Босфор и встало на якорь в Стамбульском районе Пендик. Там яхта простояла чуть больше суток, а затем отправилась в курортный город Бодрум. Предполагается, что она прибудет в место назначения сегодня около 10 часов вечера, пишут российские СМИ.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Отметим, как сообщал Главред, ранее популярный украинский хореограф и участник проекта "Холостяк" Макс Чмерковский поделился важной новостью вместе со своей супругой Петой Мургатройд.
Ранее также известный украинский певец Виталий Козловский, который недавно неожиданно поделился с поклонниками личным, стал хозяином черного внедорожника BMW X5 2023 года выпуска.
Вас также может заинтересовать:
- Не имеют влияния: в РФ раскрыли настоящую роль Кабаевой и детей в жизни Путина
- Кто познакомил диктатора Путина с Кабаевой: Дерюгина раскрыла главный секрет
- Кабаева написала Дерюгиной после начала войны: что она сказала
О персоне: Алина Кабаева
Алина Маратовна Кабаева - российская спортсменка (художественная гимнастика), общественный и политический деятель, медиа-менеджер. C сентября 2014 года - Председатель совета директоров холдинга "Национальная Медиа Группа". С 2016 года возглавляет совет директоров ЗАО "Спорт-Экспресс".
В 2022 году из-за поддержки террористического вторжения РФ в Украину ряд стран ввёл персональные санкции против Кабаевой.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред