Кабаева на суперяхте Путина плывет на отдых в турецкий Бодрум: как она выглядит

Кабаева, предположительно с детьми Путина в сопровождении военного корбля, плывет в Турцию на отдых.

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Кабаева в сопровождении военных едет на отдых в Турцию / Коллаж Главред, фото The Sun

Кратко:

Как выглядит яхта Кабаевой

Куда она плывет

Кто ее сопровождает

Роскошная суперяхта террориста Путина, который планомерно пытается уничтожить Украину, держит курс на турецкий Бодрум. Предположительно на самый дорогой курорт Турции плывет любовница Путина - Алина Кабаева.

Элегантная белая яхта Graceful известна как "любовное гнездо" пары.

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Данная яхта, прозванная в России "Китом-убийцей", должна была пройти по Ла-Маншу в сопровождении североморского военного корабля.

Кабаевой захотелось на море / Фото Instagram/alinakabaeva.officiaal

В понедельник вечером датские власти заметили суперяхту вместе с эсминцем с управляемыми ракетами и патрульным катером.

Как и его любовница и мать его детей, яхта "Graceful" часто связывалась с Путиным, но никогда не признавалась публично.

На ней находятся сотрудники службы безопасности тирана, и она находится под санкциями США, но не Великобритании или ЕС.

Скорее всего, любовница Путина остановится в одном из лакшери-отелей Бодрума

42-летняя Кабаева, которую британская пресса называет неофициальная "царица", возможно, находится на борту 267-футовой роскошной суперяхты, направляющейся через британские воды в Средиземное море.

Скорее всего Кабаева решила вывезти на море детей / фото: ВЧК-ОГПУ

"На фоне непрекращающихся украинских забастовок, отключений интернета и катастрофической нехватки топлива Путин, возможно, решил, что пришло время для отпуска", - пишет британский таблоид The Sun.

После того, как СМИ сообщили о морском переходе Graceful, яхта отключила свой транспондер. Последний раз она передавала сигнал из пролива Скагеррак между Данией и Швецией.

Яхта Путина / Главред

Вслед за яхтой Graceful из России в Турцию уплыла ещё одна суперъяхта, которой пользуется семья Владимира Путина – 71-метровая Victoria. Об этом свидетельствуют данные Marine Traffic.

Яхту Кабаевой сопровождает военный корабль / Фото пропагандистского МК

Victoria отплыла от побережья Краснодарского края и отправилась в Турцию 26 июня. Утром 28 числа судно прошло через Босфор и встало на якорь в Стамбульском районе Пендик. Там яхта простояла чуть больше суток, а затем отправилась в курортный город Бодрум. Предполагается, что она прибудет в место назначения сегодня около 10 часов вечера, пишут российские СМИ.

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О персоне: Алина Кабаева Алина Маратовна Кабаева - российская спортсменка (художественная гимнастика), общественный и политический деятель, медиа-менеджер. C сентября 2014 года - Председатель совета директоров холдинга "Национальная Медиа Группа". С 2016 года возглавляет совет директоров ЗАО "Спорт-Экспресс".

В 2022 году из-за поддержки террористического вторжения РФ в Украину ряд стран ввёл персональные санкции против Кабаевой.

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