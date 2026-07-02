Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Научные факты

Главная загадка Библии: что известно об исчезнувшем сундуке Бога

Константин Пономарев
2 июля 2026, 18:17
google news Подпишитесь
на нас в Google
В Израиле обнаружили новые свидетельства, которые могут приблизить ученых к разгадке тайны Ковчега Завета. Но окончательных доказательств пока нет.
Археологи сделали неожиданное открытие
Археологи сделали неожиданное открытие / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube, Daiky Mail

Вы узнаете:

  • Что обнаружили под древними руинами Шило
  • Какие артефакты укрепили библейскую гипотезу
  • Почему главная тайна Ковчега пока не раскрыта

Археологи, ведущие раскопки в древнем городе Шило на территории современного Израиля, заявили о находке, которая может приблизить ученых к разгадке одной из самых известных библейских тайн.

Исследователи обнаружили новые фрагменты монументального сооружения, которое, по их мнению, могло быть связано со Скинией - переносным святилищем, где, согласно Библии, когда-то хранился Ковчег Завета. Об этом пишет Daily Mail.

видео дня

Команда проекта подчеркнула, что речь не идет об обнаружении самого Ковчега Завета. Однако новые археологические данные, включая южную стену комплекса и предметы, связанные с религиозными обрядами, усиливают гипотезу о том, что именно здесь в древности находился важнейший религиозный центр Израиля.

Что обнаружили археологи

Руководитель раскопок доктор Скотт Стриплинг сообщил, что найденная южная стена позволила восстановить предполагаемые размеры здания. По словам исследователей, сооружение ориентировано с востока на запад и имеет пропорции, напоминающие описание библейской Скинии.

Находка связана с Ковчегом Завета
Находка связана с Ковчегом Завета / Фото: Shutterstock

Во время раскопок также были обнаружены алтарные рога, керамические гранаты и раковины мурексов. Последние особенно заинтересовали ученых, поскольку из них в древности добывали синий краситель, который, согласно библейским текстам, использовался при изготовлении священнических одежд.

Почему находка связана с Ковчегом Завета

Согласно Библии, после исхода из Египта Моисей поместил каменные скрижали с Десятью заповедями внутрь Ковчега Завета. Затем святыня долгое время находилась в Скинии, которая, как считается, более трех столетий располагалась именно в Шило.

Ковчег хранился сначала в Скинии, а затем, по преданию, в Храме Соломона. После завоевания Иерусалима вавилонянами в VI веке до н. э. его следы теряются.

Ученые призывают не делать поспешных выводов

Археологи подчеркивают, что обнаруженные руины не являются доказательством того, что найдена сама Скиния или место хранения Ковчега Завета. Новые находки лишь соответствуют ряду деталей, описанных в библейском повествовании, и требуют дальнейших исследований.

Крупные сосуды с обугленными остатками оливок, пшеницы и чечевицы
Крупные сосуды с обугленными остатками оливок, пшеницы и чечевицы / Фото: Daily Mail

Помимо предполагаемого культового комплекса, специалисты обнаружили остатки древних укреплений, а также крупные ханаанские сосуды с обугленными остатками оливок, пшеницы и чечевицы. Их планируют исследовать с помощью радиоуглеродного анализа, чтобы уточнить возраст культурного слоя и историю поселения до появления израильтян.

Ранее Главред писал о том, что школьник нашел "камень Иисуса". Необычная находка 12-летнего мальчика удивила археологов. На территории древнего города обнаружили редкий драгоценный камень византийской эпохи.

Также сообщалось о том, что Земля может повторить один из самых страшных сценариев конца света. Темпы исчезновения животных и растений оказались значительно выше естественного уровня. Исследователи предупреждают о нарастающем кризисе.

Вам может быть интересно:

Об источнике: Daily Mail

Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Война в Украине вошла в решающую фазу, этот период нужно использовать - Писториус

Война в Украине вошла в решающую фазу, этот период нужно использовать - Писториус

18:22Украина
Число погибших в Киеве возросло — какой ответ Москве пообещал Зеленский

Число погибших в Киеве возросло — какой ответ Москве пообещал Зеленский

17:32Война
Как ЕС может наказать Россию за массированный удар по Киеву: Каллас сделала заявление

Как ЕС может наказать Россию за массированный удар по Киеву: Каллас сделала заявление

17:22Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Пуск ракет с Ту-95мс и Ту-160 - опубликовано время подлета в города Украины

Пуск ракет с Ту-95мс и Ту-160 - опубликовано время подлета в города Украины

У Путина после массированного удара выступили с новой угрозой Украине

У Путина после массированного удара выступили с новой угрозой Украине

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки с собакой за 21 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки с собакой за 21 с

Китайский гороскоп на завтра, 3 июля: Обезьянам - уверенность, Крысам - уют

Китайский гороскоп на завтра, 3 июля: Обезьянам - уверенность, Крысам - уют

Как избавиться от кротов на участке - единственный способ, который действительно помогает

Как избавиться от кротов на участке - единственный способ, который действительно помогает

Последние новости

18:30

Идеальное картофельное пюре без лишних усилий: кулинары раскрыли главный секрет

18:22

Война в Украине вошла в решающую фазу, этот период нужно использовать - Писториус

18:20

Урожай помидоров будет вдвое больше: чем опрыскать томаты во время цветенияВидео

18:17

Главная загадка Библии: что известно об исчезнувшем сундуке Бога

18:11

Происхождение слова "лайба": какой вид транспорта на имеет это название

Операция по вытеснению войск РФ из Крыма началась, первый этап пройден – ЖдановОперация по вытеснению войск РФ из Крыма началась, первый этап пройден – Жданов
17:32

Число погибших в Киеве возросло — какой ответ Москве пообещал Зеленский

17:23

Травмированы черепахи и крокодилы: из-за атаки РФ поврежден Киевский зоопаркФото

17:22

Как ЕС может наказать Россию за массированный удар по Киеву: Каллас сделала заявление

17:12

"Мы целовались": LELEKA раскрыла отношения с коллегой по Евровидению

Реклама
17:04

Когда наступит настоящий перелом в войне: названо главное условие

16:53

Спас человека ценой собственной жизни: в Киеве погиб охранник "дядя Вова"

16:36

"Стоп коррупции": национализация "Мотор Сичи" могла произойти в интересах Ростислава Шурмы

16:32

Мужчина требует от города миллионы после простой прогулки: что случилосьВидео

16:30

Тихая роскошь на лето 2026: как стильно носить сатиновую юбкуВидео

16:27

Украина могла впервые ударить по РФ баллистикой: что известно о ракете и последствиях атакиВидео

16:21

Атака РФ на Киев: София Ротару нарушила длительное молчание

16:07

Окна будут кристально чистыми: копеечное средство из кухни, которое заменит химию

15:58

Доллар и евро внезапно взлетели вверх: новый курс на 3 июля

15:50

Изменения в жизни 3 июля 2026 года: пять знаков, которым предстоит успех

15:30

Грозит штраф или выселение: почему в Германии запрещено сушить белье домаВидео

Реклама
15:26

Как правильно заморозить кукурузу на зиму — чтобы сохранить её сладкий вкус

15:11

Мамам на заметку: хитрый способ, как выбрать правильный размер детской обуви

14:59

Много погибших и пострадавших: поезд столкнулся с маршруткой на РовенщинеФото

14:52

"Мощный взрыв": популярный певец показал пострадавшую квартиру после обстрелаВидео

14:51

Стоит проверить каждому: сколько "съедает" кондиционер за день

14:39

Какой уксус нельзя использовать для консервирования: банки быстро испортятся

14:18

Как приготовить кукурузу за 5 минут - кастрюля не понадобится

14:07

Россияне потеряли боевой вертолет Ка-52 — что известно

14:04

Как правильно по-украински — "ножиці" или "ножниці": ответ удивит многих

14:01

Зачем добавлять соль в воду для замораживания — главная польза в жару

13:50

Избивал и бросался ножом: Седокова разразилась обвинениями в адрес Яниса Тиммы

13:41

Как отмерить муку без весов: безошибочный метод от опытной хозяйки

13:29

Одна мелочь может повредить холодильник: почему под полками появляется водаВидео

13:27

У Путина после массированного удара выступили с новой угрозой Украине

12:57

"Смерть была мгновенной": трагически погиб народный артист Украины

12:36

Цена превышает $5 млн: что написано в самом дорогом письме мира

12:35

Украина могла впервые ударить по РФ собственной баллистикой: в Bloomberg раскрыли детали

12:34

Правило этикета, о котором знают единицы: как есть мороженое

12:27

Украину накроют грозы и сильные шквалы: когда погода резко изменится

12:06

Оккупанты ударили автосалону Porsche под Киевом: есть пострадавшиеФото

Реклама
12:01

Китайский гороскоп на завтра, 3 июля: Обезьянам - уверенность, Крысам - уют

11:54

Звук "исчезнувшего" города: странная находка в лесу не поддается объяснению

11:41

Вареный картофель получится в разы вкуснее: что советуют добавить повара

11:28

Не только знак траура: почему на похороны надевают чёрную одежду

11:15

Вопрос ПВО критический: Зеленский эмоционально отреагировал на российский ударФото

11:12

"Достала своим нытьем": Повалий пытается вернуть дом в Украине

11:02

Эффект поразит: что нужно насыпать в унитаз вечером, чтобы утром налет исчез сам

11:01

Один из самых опасных ударов: эксперт раскрыл особенность ночной атаки РФ на Киев

10:55

Жара вернется с новой силой: когда ждать температурного удара по Украине

10:53

Четыре знака зодиака войдут в "эру злодеев": до конца лета их не остановить

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Регионы
Новости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости Сум
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять