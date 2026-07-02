Главная загадка Библии: что известно об исчезнувшем сундуке Бога

В Израиле обнаружили новые свидетельства, которые могут приблизить ученых к разгадке тайны Ковчега Завета. Но окончательных доказательств пока нет.

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Археологи сделали неожиданное открытие / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube, Daiky Mail

Вы узнаете:

Что обнаружили под древними руинами Шило

Какие артефакты укрепили библейскую гипотезу

Почему главная тайна Ковчега пока не раскрыта

Археологи, ведущие раскопки в древнем городе Шило на территории современного Израиля, заявили о находке, которая может приблизить ученых к разгадке одной из самых известных библейских тайн.

Исследователи обнаружили новые фрагменты монументального сооружения, которое, по их мнению, могло быть связано со Скинией - переносным святилищем, где, согласно Библии, когда-то хранился Ковчег Завета. Об этом пишет Daily Mail.

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Команда проекта подчеркнула, что речь не идет об обнаружении самого Ковчега Завета. Однако новые археологические данные, включая южную стену комплекса и предметы, связанные с религиозными обрядами, усиливают гипотезу о том, что именно здесь в древности находился важнейший религиозный центр Израиля.

Что обнаружили археологи

Руководитель раскопок доктор Скотт Стриплинг сообщил, что найденная южная стена позволила восстановить предполагаемые размеры здания. По словам исследователей, сооружение ориентировано с востока на запад и имеет пропорции, напоминающие описание библейской Скинии.

Находка связана с Ковчегом Завета / Фото: Shutterstock

Во время раскопок также были обнаружены алтарные рога, керамические гранаты и раковины мурексов. Последние особенно заинтересовали ученых, поскольку из них в древности добывали синий краситель, который, согласно библейским текстам, использовался при изготовлении священнических одежд.

Почему находка связана с Ковчегом Завета

Согласно Библии, после исхода из Египта Моисей поместил каменные скрижали с Десятью заповедями внутрь Ковчега Завета. Затем святыня долгое время находилась в Скинии, которая, как считается, более трех столетий располагалась именно в Шило.

Ковчег хранился сначала в Скинии, а затем, по преданию, в Храме Соломона. После завоевания Иерусалима вавилонянами в VI веке до н. э. его следы теряются.

Ученые призывают не делать поспешных выводов

Археологи подчеркивают, что обнаруженные руины не являются доказательством того, что найдена сама Скиния или место хранения Ковчега Завета. Новые находки лишь соответствуют ряду деталей, описанных в библейском повествовании, и требуют дальнейших исследований.

Крупные сосуды с обугленными остатками оливок, пшеницы и чечевицы / Фото: Daily Mail

Помимо предполагаемого культового комплекса, специалисты обнаружили остатки древних укреплений, а также крупные ханаанские сосуды с обугленными остатками оливок, пшеницы и чечевицы. Их планируют исследовать с помощью радиоуглеродного анализа, чтобы уточнить возраст культурного слоя и историю поселения до появления израильтян.

Ранее Главред писал о том, что школьник нашел "камень Иисуса". Необычная находка 12-летнего мальчика удивила археологов. На территории древнего города обнаружили редкий драгоценный камень византийской эпохи.

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Об источнике: Daily Mail Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

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