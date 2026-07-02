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В России попытались прикрыть удар по Киеву новой провокацией: ответ Генштаба

Юрий Берендий
2 июля 2026, 18:57
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Генштаб заявил, что инцидент с автобусом в Брянской области является частью информационной операции РФ, призванной "заглушить" последствия атаки на Киев.
В России попытались прикрыть удар по Киеву новой провокацией: ответ Генштаба
В России нашли повод оправдать удар по Киеву - что известно / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Киева

Что сказал Андрей Ковалев:

  • Заявления РФ об ударе по автобусу являются информационной провокацией
  • Москва пытается прикрыть свой террористический удар по Киеву
  • Силы обороны Украины не наносили ударов по этому транспорту

Страна-агрессор Россия после массированной атаки на Киев распространила заявления о якобы ударе украинского беспилотника по пассажирскому автобусу в Брянской области. В Генеральном штабе ВСУ назвали эти сообщения спланированной информационной провокацией, призванной отвлечь внимание от российского удара по украинской столице. Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Андрей Ковалев в комментарии УНИАН.

"Очередная информационная атака Российской Федерации о якобы ударе украинского БПЛА по пассажирскому автобусу "Минск - Анапа" в районе таможенного перехода "Красный камень" Брянской области является сознательной и циничной провокацией РФ, направленной исключительно на то, чтобы прикрыть свой сегодняшний преступный террористический удар по столице Украины", - подчеркнул Ковалев.

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По словам спикера, подобные информационные кампании, по мнению украинской стороны, не являются новой тактикой Кремля. В Генштабе отмечают, что таким образом Москва пытается переключить внимание международного сообщества после атак на украинские города.

"Военно-политическое руководство России традиционно прибегает к инсценировкам и обстрелам собственных граждан в попытках отвлечь внимание мирового сообщества от очередного акта терроризма в Киеве, где в результате массированной атаки российских войск по жилым кварталам погибли и получили ранения десятки мирных жителей", - отметил Ковалев.

Отдельно в Генеральном штабе официально опровергли любую причастность украинских военных к инциденту с гражданским транспортом. Там подчеркнули, что Силы обороны не наносили ударов по автобусу, а распространенные Россией обвинения назвали сфабрикованными. Также украинская сторона подчеркивает, что военные действуют исключительно против законных военных целей и не ведут боевых действий против гражданского населения.

В конце заявления Генштаб обратился к международному сообществу с призывом отреагировать на российские информационные обвинения и оценить последствия последней атаки на Украину.

"Призываем международных партнеров и все мировое сообщество решительно осудить очередные безосновательные обвинения со стороны РФ и дать надлежащую правовую и политическую оценку сознательному, жестокому террористическому убийству украинских граждан, совершённому российским агрессором во время сегодняшней массированной атаки на Украину и её столицу - Киев", - подчеркнул Ковалев.

В России попытались прикрыть удар по Киеву новой провокацией: ответ Генштаба
Откуда и какими типами ракет РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

В чём особенность удара по Киеву 2 июля - комментарий эксперта

Авиационный эксперт Богдан Долинце отметил, что нынешняя российская атака стала одной из самых сложных для украинской противовоздушной обороны из-за большого количества воздушных целей и сложности их перехвата.

По его словам, удар был не только комбинированным, но и отличался тем, что различные средства поражения применялись почти одновременно. Во время атаки Россия использовала баллистические ракеты, реактивные барражирующие боеприпасы типа "Бандероль" и гиперзвуковые ракеты "Циркон".

Долинце также обратил внимание, что противник все активнее применяет реактивные баллажирующие боеприпасы, которые являются сложными целями для ПВО из-за высокой скорости полета - до 400–450 км/ч. Кроме того, по его оценке, российские войска пытаются повысить плотность атак, запуская большее количество средств поражения за более короткий промежуток времени.

"Если раньше мы говорили об атаках до тысячи беспилотников, которые длились от 10 до 14 часов, то сейчас Россия стремится добиться возможности осуществлять аналогичные атаки за 4–6 часов. Для этого активно развертываются площадки по подготовке и запуску вооружения, главная цель которых - повысить интенсивность атак", - сказал он в комментарии 24 каналу.

Удар по Киеву 2 июля - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, военный корреспондент Богдан Мирошников заявил, что враг применил одну из самых сложных тактик во время ночного удара по Киеву. По предварительным оценкам, по столице было выпущено около 60 ракет и более 100 реактивных дронов-камикадзе.

Воздушные силы ВСУ сообщили о массированном комбинированном ударе по Украине с использованием различных типов средств воздушного нападения. В ходе отражения атаки было сбито 48 ракет и 476 БПЛА. Радиотехнические войска зафиксировали в общей сложности 570 средств воздушного нападения и попадания в 33 локациях.

MOYO сообщили о полном уничтожении склада и офиса сети в Киеве в результате ночного обстрела. В компании заявили, что среди сотрудников пострадавших нет. Компания пообещала вернуть деньги или отправить оформленные заказы.

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О персоне: Андрей Ковалев

Андрей Ковалев – украинский политолог, историк и журналист, кандидат политических наук. Офицер Вооруженных сил Украины, пресс-офицер 112-й бригады территориальной обороны ВСУ, пресс-секретарь Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Ковалев известен своими выступлениями и комментариями на радио и телевидении в качестве политического аналитика, эксперта по историческим и религиозным вопросам, а также по коммуникациям.

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