Мамам на заметку: хитрый способ, как выбрать правильный размер детской обуви

Чтобы выбрать обувь, ребенку даже не придется ее примерять.

https://glavred.info/lifehack/mamam-na-zametku-hitryy-sposob-kak-vybrat-pravilnyy-razmer-detskoy-obuvi-10777481.html Ссылка скопирована

Лайфхак с коктейльной трубочкой / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

Как измерить размер ноги ребенка

Как с помощью трубочки подобрать обувь ребенку

Родителям важно правильно подбирать обувь для ребенка, ведь она влияет на здоровое развитие стопы, позвоночника и осанки. Однако не всегда малыши в восторге от длительной примерки обуви.

Главред узнал, что родители могут легко избежать лишнего стресса для себя и ребенка, если воспользуются простым лайфхаком, с помощью которого можно определить размер ноги.

видео дня

Как измерить стопу ребенка без примерки обуви

Блогерша Хейли на своем YouTube-канале Kmom.Hailey поделилась лайфхаком, как с помощью обычной коктейльной трубочки измерить размер ноги ребенка.

Для этого нужно приложить трубочку более длинной частью к стопе и обрезать её в самой высокой точке на уровне пальцев, как показано на видео.

Далее эту трубочку можно взять с собой в магазин и вложить в обувь. Идеально подойдет ребенку та пара обуви, в которую трубочку легко вложить до края.

Смотрите видео с лайфхаком:

Другие новости:

Об источнике: Kmom.Hailey Kmom.Hailey - YouTube-канал блогерши Хейли, которая в соцсетях делится лайфхаками для мам, советами для родителей, быстрыми блюдами, детскими занятиями и повседневными решениями, которые делают жизнь проще и веселее.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред