Мамам на заметку: хитрый способ, как выбрать правильный размер детской обуви

Вы узнаете:
- Как измерить размер ноги ребенка
- Как с помощью трубочки подобрать обувь ребенку
Родителям важно правильно подбирать обувь для ребенка, ведь она влияет на здоровое развитие стопы, позвоночника и осанки. Однако не всегда малыши в восторге от длительной примерки обуви.
Главред узнал, что родители могут легко избежать лишнего стресса для себя и ребенка, если воспользуются простым лайфхаком, с помощью которого можно определить размер ноги.
Как измерить стопу ребенка без примерки обуви
Блогерша Хейли на своем YouTube-канале Kmom.Hailey поделилась лайфхаком, как с помощью обычной коктейльной трубочки измерить размер ноги ребенка.
Для этого нужно приложить трубочку более длинной частью к стопе и обрезать её в самой высокой точке на уровне пальцев, как показано на видео.
Далее эту трубочку можно взять с собой в магазин и вложить в обувь. Идеально подойдет ребенку та пара обуви, в которую трубочку легко вложить до края.
Смотрите видео с лайфхаком:
Другие новости:
- У родителей мало времени: какие документы нужно оформить ребенку после рождения
- В какой день лучше крестить ребенка: ответ священника поразил многих
- Наказала ребенка за непослушание: в сети обсуждают конфликт мамы и воспитательницы
Об источнике: Kmom.Hailey
Kmom.Hailey - YouTube-канал блогерши Хейли, которая в соцсетях делится лайфхаками для мам, советами для родителей, быстрыми блюдами, детскими занятиями и повседневными решениями, которые делают жизнь проще и веселее.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред