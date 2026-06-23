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Зачем люди кладут рис в шкаф и рядом с обувью: причина удивит

Юрий Берендий
23 июня 2026, 19:22
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Рис в шкафу и в обуви может найти неожиданное применение. Расскажем, как эта крупа помогает бороться с влагой и неприятными запахами без лишних затрат.
Зачем люди кладут рис в шкаф и рядом с обувью: причина удивит
Зачем класть рис в шкаф — простой лайфхак от неприятного запаха / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чём идёт речь в материале:

  • Зачем кладут рис в шкаф
  • Зачем класть рис в обувь
  • Как устранить запах в шкафу

Обычный рис может стать простым домашним помощником, который помогает поддерживать приятный запах в шкафу и бороться с лишней влагой. Многие люди используют этот способ вместе с эфирными маслами или даже кладут рис прямо в обувь. Популярный блогер и автор YouTube-канала Smart Fox рассказал, как с помощью обычной банки с рисом создать натуральный ароматизатор для одежды.

Главред выяснил, как избавиться от влажности в шкафу.

видео дня

Зачем кладут рис в шкаф и как он работает

Для создания простого ароматизатора понадобится небольшая баночка, обычный рис и эфирное масло с приятным ароматом. Рис в этом способе выполняет роль основы, которая удерживает запах и постепенно распространяет его в пространстве.

"У вас в шкафу есть такая баночка с рисом? В этом видео я покажу вам, почему вам обязательно стоит это сделать. Сначала нам нужно немного подготовиться. Возьмите небольшую баночку, как вот эту, и обычный рис. Дело в том, что рис обладает одним очень особенным свойством, которое мы здесь и собираемся использовать, о чем я расскажу чуть подробнее", — сказал эксперт.

После подготовки рис засыпают в банку, добавляют ароматический компонент и перемешивают, чтобы эфирное масло равномерно распределилось.

"Теперь наполните баночку рисом, но не до самого верха. Сверху должно остаться немного свободного места. Теперь вам понадобится эфирное масло на ваш выбор — любое, запах которого вам действительно нравится. Выберите аромат и добавьте его к рису. Достаточно будет примерно 20 капель", — говорится в видео.

Смотрите видео о том, как используют рис в быту:

Как сделать ароматизатор из риса для шкафа

Такой домашний способ не требует сложных материалов. После добавления эфирного масла банку нужно хорошо перемешать, чтобы аромат начал постепенно раскрываться.

"Далее нужно хорошо встряхнуть или перемешать всё содержимое. Если у вас есть крышка для баночки, накройте её и хорошенько встряхните, чтобы эфирные масла полностью распределились по рису", — рассказал блогер.

Чтобы рис не рассыпался, а аромат при этом продолжал распространяться, можно накрыть баночку тканью или марлей.

"Затем можно взять что-нибудь, чтобы накрыть всё сверху. Это не обязательно, но я люблю так делать на случай, если что-то опрокинется. Я просто взял такую марлевую повязку и закрепил её резинкой. Так аромат может продолжать раскрываться, но если что-то опрокинется, рис не рассыплется по всему шкафу", — эксперт.

Почему рис помогает убрать запах в шкафу

Главная причина использования риса заключается в его способности удерживать влагу и постепенно отдавать аромат. Именно поэтому баночка с рисом может стать альтернативой обычным ароматизаторам.

"И вот у нас получилось идеальное сочетание для шкафа. Ведь рис сохраняет аромат и постепенно высвобождает его в воздух. Если со временем запах станет не таким приятным, нужно снова встряхнуть банку и через некоторое время добавить ещё несколько капель", — отметил он.

Зачем кладут рис в обувь и как избавиться от влаги

Помимо шкафа, рис часто используют для обуви. Причина проста: обувь может накапливать влагу из-за пота и внешних условий, что со временем приводит к появлению неприятного запаха.

Рис помогает впитывать лишнюю влагу, поэтому его можно использовать как простое домашнее средство для поддержания свежести обуви.

"Если вы храните обувь в шкафу, вы, наверное, заметили, как легко она может приобрести влажный или несвежий запах. Обувь впитывает пот и влагу, что может привести к размножению бактерий и появлению неприятных запахов. Способность риса поглощать влагу помогает предотвратить ее накопление в вашей обуви", — утверждает блогер.

Для более точечного применения можно насыпать рис в старый носок и оставить его внутри обуви на ночь.

"Если ваша обувь имеет склонность оставаться влажной, забудьте о банке и попробуйте наполнить старый носок рисом и поместить его внутрь обуви на ночь. Это более целенаправленная мера с теми же преимуществами по отводу влаги", — подытожил он.

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Об источнике: YouTube-канал "Smart Fox"

"Smart Fox" — YouTube-канал с аудиторией более 500 тысяч пользователей, в видео которого авторы рассказывают о лайфхаках, советах для дома и хитростях уборки. Кроме того, на канале есть разделы с простыми лайфхаками, учебные пособия по созданию видео, а также некоторые идеи для гаджетов, которые чрезвычайно информативны и просты в реализации.

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