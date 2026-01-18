Укр
  Жизнь

Не клейкий, а рассыпчатый: как варить рис, чтобы он получился идеальным

Дарья Пшеничник
18 января 2026, 14:33
65
Приготовить рассыпчатый рис значительно проще, чем кажется.
Приготовление риса
Сколько нужно воды, чтобы сварить рассыпчатый рис / Коллаж: Главред, фото: Freepik

Главное из новостей:

видео дня
  • Эксперт объяснила главную ошибку при варке риса
  • Рассыпчатость обеспечивают пропорции, промывание и правильная посуда
  • Ключевой этап приготовления — "отдых" под крышкой

Даже опытные кулинары, которые ежедневно имеют дело с различными продуктами, иногда сдаются перед, казалось бы, простыми ингредиентами. Рис - один из них. Кто-то годами пытается достичь идеальной текстуры, но снова получает кашу вместо рассыпчатого гарнира. Теперь появилось объяснение, почему так происходит и как этого избежать.

Британское издание Express опубликовало советы Эмми Клинтон - автора рецептов здорового питания и основателя платформы Entirely Emmy. Она рассказала, что большинство людей готовят рис неправильно, даже не задумываясь о технике.

Почему рис нельзя варить "как макароны"

По словам эксперта, распространенная привычка заливать рис большим количеством воды, а затем сливать ее через сито - ошибочна. Клинтон объясняет: так хозяйки буквально смывают вкус и структуру зерен. В результате рис получается водянистым, пустым и лишенным естественной текстуры.

Рис, подчеркивает она, должен не плавать в воде, а постепенно впитывать ее. Именно этот процесс обеспечивает равномерное приготовление и легкую, воздушную консистенцию.

Главные правила идеального риса

Правильная пропорция Клинтон советует строго соблюдать соотношение: на один стакан риса — два стакана воды. Меньшее количество жидкости сделает гарнир сухим, а избыток превратит его в кашу.

  • Промывание

Эксперт настаивает: рис нужно промывать всегда. Холодная проточная вода должна течь до тех пор, пока не станет прозрачной - это смывает лишний крахмал и предотвращает слипание.

  • Правильная посуда

Идеальная кастрюля - с толстым дном и плотной крышкой. Тяжелое дно равномерно распределяет тепло, а крышка удерживает пар, который завершает процесс приготовления.

  • Техника варки

Сначала вода должна закипеть. После этого рис нужно один раз перемешать, уменьшить огонь и накрыть крышкой.

  • "Отдых" после варки

Самая распространенная ошибка - поднимать крышку сразу после выключения огня. Клинтон советует оставить рис на 10 минут под крышкой, а затем еще на 5 минут - без вмешательства. За это время влага равномерно распределится, и зерна станут идеально рассыпчатыми.

Перед подачей эксперт рекомендует осторожно разрыхлить рис вилкой — это окончательно отделит зерна друг от друга.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk — это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

лайфхак
22:33

Не уксус и не химия: найдено средство против плесени, которое реально работаетВидео

22:11

Трем знакам зодиака уготована радикальная перезагрузка: перемены на пороге

21:37

