Не клейкий, а рассыпчатый: как варить рис, чтобы он получился идеальным

Приготовить рассыпчатый рис значительно проще, чем кажется.

https://glavred.info/life/ne-kleykiy-a-rassypchatyy-kak-varit-ris-chtoby-on-poluchilsya-idealnym-10733282.html Ссылка скопирована

Сколько нужно воды, чтобы сварить рассыпчатый рис / Коллаж: Главред, фото: Freepik

Главное из новостей:

видео дня

Эксперт объяснила главную ошибку при варке риса

Рассыпчатость обеспечивают пропорции, промывание и правильная посуда

Ключевой этап приготовления — "отдых" под крышкой

Даже опытные кулинары, которые ежедневно имеют дело с различными продуктами, иногда сдаются перед, казалось бы, простыми ингредиентами. Рис - один из них. Кто-то годами пытается достичь идеальной текстуры, но снова получает кашу вместо рассыпчатого гарнира. Теперь появилось объяснение, почему так происходит и как этого избежать.

Британское издание Express опубликовало советы Эмми Клинтон - автора рецептов здорового питания и основателя платформы Entirely Emmy. Она рассказала, что большинство людей готовят рис неправильно, даже не задумываясь о технике.

Почему рис нельзя варить "как макароны"

По словам эксперта, распространенная привычка заливать рис большим количеством воды, а затем сливать ее через сито - ошибочна. Клинтон объясняет: так хозяйки буквально смывают вкус и структуру зерен. В результате рис получается водянистым, пустым и лишенным естественной текстуры.

Рис, подчеркивает она, должен не плавать в воде, а постепенно впитывать ее. Именно этот процесс обеспечивает равномерное приготовление и легкую, воздушную консистенцию.

Главные правила идеального риса

Правильная пропорция Клинтон советует строго соблюдать соотношение: на один стакан риса — два стакана воды. Меньшее количество жидкости сделает гарнир сухим, а избыток превратит его в кашу.

Промывание

Эксперт настаивает: рис нужно промывать всегда. Холодная проточная вода должна течь до тех пор, пока не станет прозрачной - это смывает лишний крахмал и предотвращает слипание.

Правильная посуда

Идеальная кастрюля - с толстым дном и плотной крышкой. Тяжелое дно равномерно распределяет тепло, а крышка удерживает пар, который завершает процесс приготовления.

Техника варки

Сначала вода должна закипеть. После этого рис нужно один раз перемешать, уменьшить огонь и накрыть крышкой.

"Отдых" после варки

Самая распространенная ошибка - поднимать крышку сразу после выключения огня. Клинтон советует оставить рис на 10 минут под крышкой, а затем еще на 5 минут - без вмешательства. За это время влага равномерно распределится, и зерна станут идеально рассыпчатыми.

Перед подачей эксперт рекомендует осторожно разрыхлить рис вилкой — это окончательно отделит зерна друг от друга.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk — это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред