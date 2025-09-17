Быстрый ужин из риса: рецепт идеального блюда за 20 минут

Очень вкусный рис с куриным мясом можно приготовить за считанные минуты.

Рецепт шикарного риса с курицей / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Приготовить быстрое блюдо на ужин, особенно из риса, на первый взгляд, не так просто. Однако в TikTok _with_anna._ украинский блогер Анна поделилась рецептом шикарного блюда на ужин.

Главред узнал, как из простых ингредиентов всего за 20 минут приготовить блюдо из риса и куриных бедер.

Рис с куриными бедрами - рецепт

Ингредиенты:

Рис круглозернистый 1 стакан

Филе бедра 3 шт.

Лук репчатый 1 шт.

Сладкий перец 1 шт.

Цуккини 1/2 шт.

Чеснок 2 зубчика

Соевый соус 2 ст. л.

Соус терияки 1 ст. л.

Зелень

Сливочное масло

Для начала готовим рис. Промываем его до прозрачной воды и ставим варить в воде в соотношении 1 стакан риса на 1,5 стакана воды.

Пока рис варится, можно приготовить мясо. Филе бедра режем на куски и обжариваем на кусочке сливочного масла на сковородке. Когда жидкость испарится, добавляем к мясу чеснок, лук, перец и цуккини.

Следующим шагом добавляем к бедрам рис, соевый соус и терияки, хорошо все перемешиваем. Выключаем плиту и посыпаем рис зеленью.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить ужин из риса за 20 минут:

@_with_anna._ Идея на ужин с рисом Рис круглозернистый-1 ст (+1,5 ст.воды) Филе бедра-3 шт. Лук-1 шт Перец сладкий-1 шт Цуккини-1/2 шт Чеснок-2 зуб. Соевый соус-2 ст.л. (или по вкусу) Соус терияки-1 ст.л. (или по вкусу) Петрушка, зеленый лук- по вкусу Сливочное масло-кусок (для жарки) Рис промываем до прозрачной воды. Заливаем водой в соотношение 1:1,5. Варим под крышкой до готовности. На сковороду добавляем сливочное масло,и бросаем порезанное мясо ,жарим пока не испарится жидкость,и мясо подрумянится. Все жарим на среднем огне, не тушим. Овощи не должны разваливаться. К мясу добавляем чеснок слайсами, обжариваем 1 минуту и добавляем лук, перемешиваем и добавляем сладкий перец, жарим 2-3 минуты и добавляем цуккини, жарим еще несколько минут, и добавляем отваренный рис, перемешиваем и вливаем соевый и терияки. Выключаем и добавляем зелень. Приятного? #ужин #идея #рецепт ♬ оригинальный звук - Dmytro Monatik

Об источнике: _with_anna._ _with_anna._ - страница украинского блогера Анны, которая в соцсетях делится простыми рецептами вкусных блюд и лайфхаками для уборки без стресса. За TikTok-страницей блогера следят более 150 тысяч пользователей.

